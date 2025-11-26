Mar Hotel Convention tem belos e modernos espaços

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Carol, Maria e Luís Guilherme Pontes comandaram prestigiado evento para assinalar a inauguração das nove salas de eventos do Mar Hotel Convention. O espaço está belíssimo e moderno, com cinco salões e 11 espaços para congressos, convenções, treinamentos, reuniões, casamentos, aniversários e eventos corporativos. Completíssimo buffet em todos os espaços assinalou a inauguração, prestigiada por muitos e muitos nomes do nosso mundo turístico, diplomático, empresarial e social.

Maria e Luís Guilherme Pontes e Rosa e Enilton do Egito, na inauguração do Mar Hotel Convention - Sheila Wanderley/Divulgação

O CAPITÃO

Um dos maiores nomes da cardiologia brasileira, Enilton do Egito, como faz constantemente, passa temporada no Recife, com a esposa Rosa. Convidado pelo mestre Adib Jatene atua no Hospital do Coração de São Paulo desde sua inauguração. Tem muitos pacientes pernambucanos, que se tornam seus amigos. Conhecido como “capitão”, é folião assumido e nunca deixa de vir passar o carnaval no Recife. Além de notável médico, é uma figura maravilhosa, sempre esbanjando alegria.

TURISMO

A presidente Carol Oliveira comanda hoje, no Novotel Recife Marina, almoço com formadores de opinião, quando vai apresentar os resultados das ações da instituição neste ano.

DESPEDIDA

O general Maurílio Ribeiro, que passa o Comando Militar do Nordeste no dia 9, segue hoje para Salvador, onde vai se despedir dos integrantes da 6ª Região Militar, que abrange a Bahia e Sergipe. É a derradeira unidade sob seu comando que visita no encerramento da sua administração.

Mirna e René Pontes, na festa do Mar Hotel Convention - Sheila Wanderley/Divulgação

DISCIPLINA

O jurista Adeildo Nunes lança hoje, na Fundação Joaquim Nabuco do Derby, o livro “Disciplina nas Prisões”. Destaca a importância da disciplina no ambiente prisional para a efetiva recuperação do preso e o seu alinhamento com o ordenamento jurídico nacional.

MEDICINA

Hoje às 17h, teremos a inauguração do novo campus da Faculdade de Ciências Médicas Afya, em Jaboatão dos Guararapes.

DELIVERY

Praticamente dono do mercado no Recife, a iFood, passa a ter um concorrente forte: O Recife é a primeira cidade do Nordeste a integrar o novo ciclo de expansão nacional da plataforma 99Food. O projeto será apresentado amanhã a formadores de opinião em almoço no Novotel Recife Marina.

O ministro José Múcio Monteiro, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e o ex-embaixador do Brasil na Palestina Alessandro Candeas, em evento na Faculdade de Direito do Recif - Gleyson Ramos/Divulgação

CINEMA BRASILEIRO

O cinema brasileiro ganha mais um destaque, amanhã, com a chegada de “A Natureza das Coisas Invisíveis”, primeiro longa da diretora brasiliense Rafaela Camelo. O filme, já circulou por festivais e coleciona prêmios no Brasil e no exterior.

PODCAST

O podcast ''Sagas Pernambucanas'', da Alepe, conquistou o 3º lugar na categoria Cultura e Literatura do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. O presidente Álvaro Porto celebrou o reconhecimento como resultado do esforço da Casa em modernizar a comunicação e preservar a memória pernambucana. Pioneiro, Sagas é o primeiro podcast histórico e narrativo produzido por uma assembleia legislativa no país.

CAFÉ

Nosso companheiro Romoaldo de Souza vai participar, ao lado de Pollyana Danda, proprietária do Café Flor do Agreste, de conversa sobre o universo do café, sábado, na inauguração do “Villa Café”, em Caruaru.