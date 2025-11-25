Evento no Recife reúne executivos de grandes marcas
André Farias comanda hoje a 5ª edição do Jantar do Ano Recife promovido pelo Experience Club Nordeste, no Armazem Blu’nelle, que reunirá grandes executivos do país. Entre os confirmados, Augusto Martins, CEO da JHSF, Marcelo Noronha, Presidente do Banco Bradesco e Alexandre Baldy, da BYD, que serão entrevistados pelo pernambucano Eduardo Gouveia, conselheiro corporativo de grandes empresas.
ESTRELAS
A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém anunciou os principais nomes das encenações de 2026: Dudu Azevedo (Jesus), Beth Goulart (Maria), Marcelo Serrado (Pilatos) e Carlos Porto (Herodes).
NO RIOMAR
O RioMar promove amanhã, o “Celebra RioMar”, com conversa com a sommelière Gabriela Monteleone e show de Isadora Melo.
LEILÃO
Durante leilão realizado em Foz do Iguaçu, houve um recorde mundial: uma vaca nelore foi arrematada por R$ 54 milhões.
LANÇAMENTO
Isabella de Roldão, vai lançar o livro “Diário de uma mulher no mundo”, dia 17 de dezembro, no Lounge do Moinho.
TORCEDORES
Domingo foi um dia de festa para três figuras conhecidas. Julião Konrad comemorou a volta da Chapecoense à Série A do Brasileirão, e Flávio Barra e Sabrina Rocha a classificação do Remo para a elite do futebol brasileiro.
ITALIANO
Esta quarta semana do festival Volta ao Mundo, no “Mascate", restaurante-escola do Senac, será dedicada à Itália. Um destaque será a participação do padeiro artesão Gurgel, que vai preparar o Pandoro, um panettone de frutas eleito o melhor da “Copa do Mundo do Panetone.”
COP31
A Turquia ganhou a disputa com a Austrália e vai ser a sede da COP31 no próximo ano. A COP32, em 2017, já tem país confirmado: a Etiópia.
FILIAÇÃO
O PSD de Pernambuco vai ganhar seu primeiro deputado federal. Fernando Monteiro deixa o Republicanos e se filia ao partido em evento, hoje, em Brasília, com a presença do presidente do Partido, Gilberto Kassab, e da governadora Raquel Lyra.
BIENAL NO MANGUE
Nomes da música pernambucana participaram do Festival Bienal no Mangue, domingo, no Pavilhão Ibirapuera, em São Paulo: a cantora Karina Buhr, que nasceu em Fortaleza, mas se mudou para o Recife aos sete anos; o compositor Maciel Salu e a banda Mundo Livre S/A.
MODA
O tema da exposição da Met Costume Institute 2026, no Museu Metropolitano de Arte será “Arte de Fantasias”. O momento marca a inauguração do Condé M, novo espaço do museu.