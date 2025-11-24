Absurdo completa quatro meses em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

O trecho da Rua Pereira Falcão, entre a Avenida Boa Viagem e a Rua dos Navegantes, ao lado da Casa do Brigadeiro, é mão dupla. Para possibilitar a passagem de veículos nas duas direções, a CTTU proibiu o estacionamento em uma das faixas e colocou duas placas de “Proibido Estacionar”. Pois bem, há quatro meses, flanelinhas roubaram as placas e agora o estacionamento está livre, pois a faixa pintada de amarelo ninguém respeita. O trânsito na área ficou complicado, mas a CTTU ainda não viu o absurdo para colocar novas placas.

NA CHINA

Antônio de Pádua, que deixou a superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, desembarca hoje em Pequim, onde assumirá como o primeiro adido da Polícia Federal na Embaixada do Brasil na China.

GRAVATÁ

A Prefeitura de Gravatá leva formadores de opinião para conferir a abertura do Natal 2025, no próximo sábado. A programação inclui uma edição do projeto Tardes no Polo, com miniparada natalina, shows e exposição e venda de produtos artesanais e gastronômicos da região. A gestão municipal destaca que será uma oportunidade para apresentar as novidades e reforçar o clima da “Suíça Brasileira”.

IMPACTO

Causa impacto, em vários trechos da BR-232, outdoors do deputado Coronel Meira, com a mensagem: “Bandido bom é bandido morto.”

NACIONAL

Guilherme Guerra, que lidera o Comitê Imobiliário, Notarial e Registral da Ademi-PE, está à frente da coordenação do Fórum Imobiliário Brasileiro – Ademi Fórum. O encontro, que tem como tema central a revitalização dos centros urbanos, ocorre quarta-feira, no Recife Expo Center.

SHOPPING

O Shopping Recife fará uma grande festa no dia 2 de dezembro para assinalar seus 45 anos de funcionamento.

REPENTE

Um dos grandes nomes do repente, Oliveira de Panelas apresenta cantoria-espetáculo, quinta-feira, numa oficina que faz parte da exposição “Vidas em Cordel”, promovida pelo Museu da Pessoa, em cartaz no centro cultural até 15 de dezembro, com histórias de personalidades e de anônimos transformadas em literatura de cordel.

HUMOR GRÁFICO

Reunindo 100 trabalhos de artistas de 18 países, o IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco será aberto no dia 9 de dezembro, na Caixa Cultural.

CARUARU

Para tristeza da governadora Raquel Lyra, pela primeira vez em muitos anos a cidade de Caruaru não terá representante no Campeonato Pernambucano de 2026. O Central foi eliminado, e o Caruaru City e o Porto não conseguiram se classificar na Série A2.

HINO

O maestro Spok tem apresentado o Hino de Pernambuco em ritmo de maracatu em vários eventos. Sempre fazendo muito sucesso.

ARTE

A Galeria Base Recife abre, no dia 10 de dezembro, a exposição “A Luz do Silêncio”. Reúne 20 obras inéditas do pernambucano Ismael Caldas, que há 15 anos não fazia uma individual na cidade. A mostra reunirá trabalhos de diferentes fases do artista, falecido em 2016.

TILÁPIAS

Especialistas criticam duramente a decisão da Comissão Nacional de Biodiversidade, que incluiu a tilápia na lista de espécies exóticas invasoras. Segundo eles, a medida é “tecnicamente frágil”, pode abrir caminho para restrições à atividade e ameaça diretamente a cadeia produtiva da piscicultura no país. O peixe é o mais exportado pelo Brasil para vários países, como os Estados Unidos.

DOMINGUINHO

O show inspirado no projeto “Dominguinho”, que ganhou o Grammy na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras, com João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, será mostrado no Recife sábado.

TININDO

A Prefeitura do Recife inaugurou a requalificação de uma via de Campo Grande que se chama Rua Tinindo. É uma gíria que significa “muito bom”, “em perfeito estado” ou “novo em folha”.

LUXO

O primeiro trem de luxo cinco estrelas da Arábia Saudita, “Dream of the Desert”, vai da cidade de Riyadh a Al Qurayyat e Al Qassim, percorrendo 1.300 km. O trem terá 14 vagões e 33 suítes de luxo, com opções presidenciais e capacidade para cerca de 66 passageiros.

TEMPORADA

Enquanto cai o interesse na compra de imóveis para veraneio, os aplicativos de aluguel por temporada sofrem um boom, pela possibilidade de poucos custos e direcionamento apenas para a fase de interesse.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Não é fácil ser exceção em tempos que bons exemplos não atraem seguidores.” (Sérgio Gondim)

O UROLOGISTA Leonardo Goes faz palestra sobre o “Novembro Azul”, hoje, para os funcionários do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

CECÍLIA Ferreira da Costa brilhando como psicóloga.

NO FERIADÃO, hotéis de Porto de Galinhas tiveram uma ocupação média em torno de 90%.

COMANDADO chapa de oposição, Nilo Otaviano foi eleito presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Pernambuco.

FLÁVIA Formiga prepara um e-book com dicas de emagrecimento.

LUCILA Caviglia atuando como vice-cônsul da Argentina em Pernambuco.

O GOVERNO estuda uma saída para os Correios, envolvidos em dívidas bilionárias.

ANIVERSARIANTES

Ana Pimentel, Andréa Padilha, Cristiane de Freitas Correia, Dário Ambrósio, João Bravo Filho, José Luiz de Souza Filho, Karla Paes Advincula, Lourinaldo do Espírito Santo, Luiz Fernando Bandeira de Mello, Marcella Sampaio, Mariana Oliveira, Mônica Carvalho, Neide Câmara, Pedro Paulo Dantas Perez, Rui Barbosa de Araújo, Sandra Massa, Sérgio Martorelli, Simone Maciel, Telma Rebelo e Zeferino Ferreira da Costa.