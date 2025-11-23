fechar
João Alberto | Notícia

Fiepe debate o projeto da Escola de Sargentos

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Por João Alberto Publicado em 23/11/2025 às 0:00
Imagem da Escola de Sargentos
Imagem da Escola de Sargentos - Guga Matos/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

A Federação das Indústrias de Pernambuco promove amanhã a segunda reunião do seu Fórum de Infraestrutura. Terá como foco a implantação da Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco. Entre as presenças confirmadas, o presidente Bruno Veloso, a governadora Raquel Lyra, o ministro José Múcio Monteiro e o general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste. É um investimento de R$ 2 bilhões, gerando 30 mil empregos diretos e indiretos e colocando R$ 200 milhões por ano na economia pernambucana.

Sheila Wanderley/Divulgação
O superintendente Vladimir Melo recebe, no SJCC, o desembargador Ruy Salathiel, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que revelou ter trabalhado com o JC quando era advogado trabalhista - Sheila Wanderley/Divulgação

NO MAR HOTEL

Carol, Maria e Luiz Guilherme Pontes serão anfitriões de evento amanhã, às 18h30, no Mar Hotel, para apresentar o novo visual dos seus salões de evento Cícero Dias, Manuel Bandeira, Mauro Mota e Abelardo da Hora, totalmente reformados e modernizados, para eventos empresariais e sociais. Programação inclui ambientações reais, parceiros renomados do mercado e coquetel.

CARRO

Uma das estrelas do Salão do Automóvel de São Paulo, que acontece nesta semana, será o Yaris Cross, SUV compacto da Toyota, que teve a produção suspensa depois que uma tempestade destruiu parcialmente a fábrica de motores da empresa em setembro.

LANÇAMENTO

A cantora e ex-The Voice Brasil, Bela Maria, reúne convidados terça-feira, em Olinda, para lançar seu primeiro álbum “Tudo Que Eu Sinto Faz Barulho”.

Arquivo Pessoal
O encontro do prefeito João Campos e sua prima Marília Arraes - Arquivo Pessoal

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

JOIAS

Fernanda Dubeux inaugurou a “Verde Joias”, no RioMar.

PERNAMBUCANOS

O advogado Jorge Messias pode recolocar Pernambuco no Supremo Tribunal Federal após mais de 60 anos sem um ministro do estado. 11 pernambucanos já ocuparam cadeiras no STF.

SHOPPINGS

Há poucos dias da Black Friday e já em clima natalino, os shoppings da cidade apresentam um movimento muito acima da média.

REVISTA

Marcos Lima está concluindo a Edição 2025 da sua revista on-line “Difusão News”, que terá o prefeito de Belo Jardim, Gilvandro Estrela, como matéria de capa.

Arquivo Pessoal
Cecília Chaves, em clima natalino - Arquivo Pessoal

QUADRO

O quadro "El sueño'', de Frida Kahlo, virou a obra de arte mais cara pintada por uma mulher, após ser arrematada por US$ 54,7 milhões (R$ 292,6 milhões) em um leilão da Sotheby's, em Londres.

RESTAURANTES

O Brasil segue em alta na cena gastronômica. A lista ampliada do Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 revelou 10 restaurantes brasileiros, com um detalhe importante: além de Rio e São Paulo, o país foi representado por endereços da Bahia e do Paraná.

A BOLA

A loja da “Adidas” no RioMar está vendendo a “Trionda”, a bola oficial da Copa do Mundo Fifa de 2063.

Leia também

Salão do Automóvel volta após sete anos
SOCIEDADE

Salão do Automóvel volta após sete anos
Sport está fora do poder nas lideranças do estado
SOCIEDADE

Sport está fora do poder nas lideranças do estado

Compartilhe

Tags