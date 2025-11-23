Fiepe debate o projeto da Escola de Sargentos
O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo
A Federação das Indústrias de Pernambuco promove amanhã a segunda reunião do seu Fórum de Infraestrutura. Terá como foco a implantação da Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco. Entre as presenças confirmadas, o presidente Bruno Veloso, a governadora Raquel Lyra, o ministro José Múcio Monteiro e o general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste. É um investimento de R$ 2 bilhões, gerando 30 mil empregos diretos e indiretos e colocando R$ 200 milhões por ano na economia pernambucana.
NO MAR HOTEL
Carol, Maria e Luiz Guilherme Pontes serão anfitriões de evento amanhã, às 18h30, no Mar Hotel, para apresentar o novo visual dos seus salões de evento Cícero Dias, Manuel Bandeira, Mauro Mota e Abelardo da Hora, totalmente reformados e modernizados, para eventos empresariais e sociais. Programação inclui ambientações reais, parceiros renomados do mercado e coquetel.
CARRO
Uma das estrelas do Salão do Automóvel de São Paulo, que acontece nesta semana, será o Yaris Cross, SUV compacto da Toyota, que teve a produção suspensa depois que uma tempestade destruiu parcialmente a fábrica de motores da empresa em setembro.
LANÇAMENTO
A cantora e ex-The Voice Brasil, Bela Maria, reúne convidados terça-feira, em Olinda, para lançar seu primeiro álbum “Tudo Que Eu Sinto Faz Barulho”.
JOIAS
Fernanda Dubeux inaugurou a “Verde Joias”, no RioMar.
PERNAMBUCANOS
O advogado Jorge Messias pode recolocar Pernambuco no Supremo Tribunal Federal após mais de 60 anos sem um ministro do estado. 11 pernambucanos já ocuparam cadeiras no STF.
SHOPPINGS
Há poucos dias da Black Friday e já em clima natalino, os shoppings da cidade apresentam um movimento muito acima da média.
REVISTA
Marcos Lima está concluindo a Edição 2025 da sua revista on-line “Difusão News”, que terá o prefeito de Belo Jardim, Gilvandro Estrela, como matéria de capa.
QUADRO
O quadro "El sueño'', de Frida Kahlo, virou a obra de arte mais cara pintada por uma mulher, após ser arrematada por US$ 54,7 milhões (R$ 292,6 milhões) em um leilão da Sotheby's, em Londres.
RESTAURANTES
O Brasil segue em alta na cena gastronômica. A lista ampliada do Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 revelou 10 restaurantes brasileiros, com um detalhe importante: além de Rio e São Paulo, o país foi representado por endereços da Bahia e do Paraná.
A BOLA
A loja da “Adidas” no RioMar está vendendo a “Trionda”, a bola oficial da Copa do Mundo Fifa de 2063.