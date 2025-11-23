Unidade do Português em Boa Viagem vai virar hospital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos, atualidades e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Clique aqui e escute a matéria

Vaninho Antônio, CEO do Hospital Português, destaca que uma das prioridades da atual administração é a ampliação da Unidade Avançada de Boa Viagem. Na verdade, a transformação do espaço num hospital, com todos seus serviços. Para isso, foram adquiridos vários edifícios na Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira e um posto de gasolina, que serão derrubados, para a construção de novos edifícios, para instalação de importantes setores, inclusive com equipamentos de ponta. Uma das prioridades será a urgência, com área especial voltada para o atendimento cardiológico.

Domingo é dia de gente bonita: Gabriela Percínio - Arquivo Pessoal

NOITE DE NATAL

Romildo Alves promove sexta-feira, no Novotel Recife Marina, seu tradicional evento “Já é Natal”, sempre o mais bonito da época. Teremos uma deslumbrante decoração, buffet sofisticado e shows com músicas natalinas.

ESPAÇO BRENNAND

Maria Helena e Neném Brennand comandam, dia 4 de dezembro, a tradicional exposição de final de ano do Espaço Brennand. Vai homenagear Janete Costa, tendo como tema “Mata Paisagens, Memórias”. Terá um acervo especial, com obras de Francisco Brennand, Antônio Mendes, Reynaldo Fonseca e João Câmara, entre outros artistas.

SUPERMERCADOS

A Associação Pernambucana de Supermercados assinala o Dia Nacional do Supermercado com evento quarta-feira, no Mirante do Paço, com entrega dos prêmios “Carrinho de Ouro" e "Personalidade Destaque do Ano". Evento terá show de Rafa Cout.

Ramona Guimarães e Isabelle Gayoso, em evento feminino - Arquivo Pessoal

FESTA DA FIEPE

O presidente Bruno Veloso comanda sexta-feira, na Arcádia de Apipucos, a tradicional confraternização de final de ano da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco.

ENTREVISTA

Duca Lapenda anunciou que, a partir de 6 de dezembro, seu Pomodoro Caffè, na Capitão Rebelinho, no Polo Pina, vai abrir pelas manhãs, um desejo seu que já era antigo. Outras curiosidades ele revela em entrevista exclusiva à coluna, amanhã

BETS

Simone Tebet sobre impostos para casas de apostas no Brasil: “Que as bets comecem a pagar no mínimo aquilo que o servidor público paga hoje. Tem servidor público que paga 27,5% de Imposto de Renda. As bets hoje pagam menos de dois dígitos. Não é justo”, afirmou em matéria na “Exame”.

A CAMISA

Numa das cenas do filme “O Agente Secreto”, Wagner Moura usa uma camisa das “Pitombeiras dos Quatro Cantos”, do carnaval de 1978. Uma reprodução feita pelo clube se esgotou em dois dias. Uma nova edição foi lançada na semana passada. Promete ser um sucesso no próximo carnaval.

VISIT TRAVEL

Porto de Galinhas será o palco da 7ª edição do “Visit Travel Show”, nos dias 2 e 3 de dezembro, no Armação Resort, reunindo grandes nomes do turismo regional. Promovido pelo Porto de Galinhas Convention Bureau e a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, é o mais importante evento do turismo pernambucano.

ISENÇÃO

O aumento de motoristas e usuários de aplicativos motivou o Projeto de Lei nº 640/2023, em análise na Alepe. A proposta, do deputado Romero Albuquerque, prevê isenção de IPVA para profissionais do setor.

Andréa e Marcos Miranda Filho, na festa do Grupo LIDE - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Tenho orgulho das pessoas que junto comigo construíram a história do Grupo JCPM e de ter sido pessoas daqui, do Nordeste.” (João Carlos Paes Mendonça)

PADRE Cosmo Nascimento retorna de peregrinação pela Europa. Terminou em Roma, onde relembrou o período em que estudou na cidade.

O MESTRE Moisés Wolfenson participou, em Seoul, da “Korea Derma”, maior evento de estética com tecnologias do mundo

LUIZA Nogueira é a arquiteta com o maior número de participações na Casa Cor, presente em 19 edições.

FÁTIMA Bernardes e Ângelo Filizona (“in memoriam”) serão os homenageados do Festival Mestre J. Borges, em dezembro.

A IDADE média de quem compra o primeiro imóvel nos EUA chegou a 40 anos, o maior número já registrado na história.

UMA EQUIPE da Guarda Municipal do Recife está sendo treinada para passar a usar armas no próximo ano.

Luiz Guimarães, lançou novo livro sobre Capiba, com depoimento de pessoas que conviveram com o grande compositor, especialmente nos períodos de carnaval.

ANIVERSARIANTES Adrianna Melo Cintra, Bruno Schwambach, César Mello, Érica Lopes, Fátima Siqueira Santos, Glorinha Aguiar, José Carlos Escobar, Karina Hoover, Maria de Fátima Studart, Maria Lia Avelar da Fonte, Paulo Wanderley, Renata Beltrão e Raul Cunha Neto.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.