Agenda TGI será lançada hoje no Teatro do RioMar

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Francisco Cunha e Fábio Menezes reúnem o nosso mundo empresarial, no lançamento da 27ª edição da sempre esperada Agenda TGI, hoje, no Teatro do RioMar. Este ano, vai ter como tema “O Novo Mundo Híbrido — Um Mergulho na Era da Conexão Fragmentada". Projeções para um novo tempo de sobreposição de antagonismos: real x virtual, guerra x paz, público x privado e fato x opinião.

ROMANCE DE HOMERO

O jornalista e escritor Homero Fonseca, que foi meu colega de redação, lança seu 16º livro, o romance “Jaraguá – O Herói Inzoneiro”, dia 9, na Praça de Casa Forte.

PORTA-AVIÕES

O Gerald R. Ford, porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, o maior do mundo, que está seguindo para a região do Caribe, tem cinco mil tripulantes. Mais do que a população de 1.288 municípios brasileiros, 24% de todos os que existem no país.

CIDADANIA

Em reunião solene da Câmara Municipal, o desembargador Mozart Valadares recebeu o título de Cidadão de Tuparetama.

TÉCNICOS

O Remo, que conseguiu heroica classificação para a Série A do Brasileirão, teve na campanha três técnicos, todos ex-treinadores do Sport: Daniel Paulista, Antônio Oliveira e Guto Ferreira. Com um detalhe: todos tiveram péssimas passagens pelo rubro-negro pernambucano; Guto e Daniel Paulista, na segunda passagem pelo clube.

FERRO DE SOLDA

Depois que Jair Bolsonaro usou um ferro de solda para danificar a tornozeleira eletrônica, várias empresas passaram a oferecer o produto. Um exemplo: o modelo “Brasfort” está em oferta na Ferreira Costa por R$ 30,90.

CELEBRAÇÃO

A Rota do Mar estará no AMZ Face 2025, celebrando a 8ª edição do evento e os 15 anos da Amazing Model, quinta-feira, no Museu do Sertão.

APOIO

Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal, recebeu o apoio do ministro André Mendonça. Os dois são evangélicos e se encontraram domingo em um culto no templo da Assembleia de Deus, em São Paulo.

MULHERES

Os tribunais de Justiça de todo o país estão mobilizados na 31ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, iniciativa que concentra esforços para acelerar processos relacionados à violência doméstica. Ao longo da ação, serão priorizados julgamentos, audiências, despachos e sentenças em casos que envolvam mulheres.

FUTURO

Daqui a menos de seis meses, Fernando Haddad deve deixar o Ministério da Fazenda. Seu futuro ainda é indefinido: pode ser candidato a senador por São Paulo ou coordenar a campanha de Lula à reeleição.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A chegada dos netos é uma ótima oportunidade para nos lembrarmos que somos apenas um ‘sopro de vida’” (Otávio Santana do Rêgo Barros)

TABATA Amaral celebrou os 32 anos em São Paulo, com amigos, o namorado João Campos, com Renata e Miguel.

O JORNALISMO brasileiro lamentou a morte da apresentadora e modelo Ione Borges, figura marcante da televisão.

JIMMY CLIFF, referência musical no reggae, faleceu ontem.

ISABELLA Acioli foi muito celebrada no feriadão, quando celebrou idade nova.

A HAPPY Friday do RioMar Recife está acontecendo até sábado, com oportunidades de até 70% de desconto.

A CANTORA Dua Lipa, em sua turnê global, performou faixas surpresas de cada país que passou, ou seja, cantou em sete línguas diferentes.

AOS 17 anos, a skatista olímpica Rayssa Leal se formou no ensino médio, já tem um patrimônio avaliado em 90 milhões.

HOJE é o Dia Internacional do Doador de Sangue.

ANIVERSÁRIOS

Adilson Torreão, Antônio Inácio Ferreira Filho, Benita Helena Meireles, Clóris de Aquino, Cyro Coelho, Daniela Rocha do Ó, Eduardo Cunha, Élida Basto, João Varella, Juliana Patriota Maranhão, Marcelo Alcoforado Segundo, Murilo Tavares de Melo Neto, Núncio Natrielli, Raquel Lafayette, Terezinha Botelho e Tomás Mesquita.