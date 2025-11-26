fechar
João Alberto | Notícia

O Dia do Supermercado será assinalado no Mirante do Paço

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Por João Alberto Publicado em 26/11/2025 às 0:00
APES - 2025
APES - 2025 - Reprodução

Jailson Leite, presidente da Associação Pernambucana de Supermercados, assinala o Dia Nacional do Supermercado com evento esta noite, no Mirante do Paço. Teremos palestra da campeã olímpica de basquete sobre “Disciplina, Persistência e Superação", cerimonial de Sabrina Rocha e show de Rafa Cout. Será entregue o Carrinho de Ouro às empresas “Masterboi”, “Kikaldo”, “Natto”, “Somar”, “Lámen”, “Engarrafamento Pitú”, “Alvoar Lácteos”, “São Braz”, “Cadan”, “Turquesa”, “Mauricéa”, “Brilux” e “Capricce.”

HOMENAGENS

Teremos também a premiação a personalidades de destaque: Djalma Cintra (Homenagem Especial), Tadeu Calheiros (Homenagem Pública), Hevertton Marinho Diniz (Personalidade Empresarial), Zacarias Felix de Souza (Executivo de Empresa de Supermercados) e Shirley Kelly (Executiva de empresa fornecedora).

PARABÉNS

Quem vai ganhar muitos parabéns hoje é o prefeito João Campos, que comemora os 32 anos ao lado da família e assessores.

REDEMOCRATIZAÇÃO

Os 40 anos da eleição de 1985, a primeira direta para prefeito do Recife, a primeira após a redemocratização do Brasil, serão assinalados por Jarbas Vasconcelos e pelas lideranças que participaram da vitoriosa campanha de Jarbas Vasconcelos. Será no seu escritório político, o “Debate”, na Boa Vista, na próxima quarta-feira.

ALIANÇAS

O deputado Antônio Coelho e Carolina Hilgert ficaram noivos.

LANÇAMENTO

A advogada Erika Ferraz, presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco, lança o livro “A Não Concorrência dos Administradores das S/A”, hoje às 18h na Livraria Jaqueira e amanhã no Congresso Norte e Nordeste em Direito Comercial, na Escola da Magistratura de Pernambuco.

SAPATOS

Rebeka Guerra reúne amigas em almoço hoje no Famiglia Giuliano, para apresentar a nova coleção da sua grife de sapatos premium “Piazza.”

MÚSICA

Com repertório das trilhas de filmes e personagens famosos, como Batman, Zorro, Forrest Gump e Guerra nas Estrelas, a Banda Sinfônica do Recife faz concerto esta noite no Teatro do Parque.

LITERATURA

A 5ª edição do Festival Pernambucano de Literatura Negra acontece amanhã, na Unicap. O evento homenageia duas figuras centrais do pensamento negro brasileiro: a pernambucana Inaldete Pinheiro e Maria Aparecida da Silva Bento, a Cida Bento.

ALERTA

A cidade de Jacarta, na Indonésia, tornou-se a mais populosa do mundo, com aproximadamente 42 milhões de habitantes, superando Tóquio. São mais de 11 milhões de pessoas por área compacta e o resultado é que ela vem afundando cada vez mais. Jacarta já cedeu 2,5 metros na década recente.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “No tema da Escola de Sargentos, José Múcio Monteiro tem sido de soldado a general, um defensor implacável do projeto.” (Bruno Veloso)

ÁLVARO Dantas surpreendeu sua esposa, Karla Dantas, ao recebê-la quando estava finalizando o Caminho Pela Fé.

A GALERIA Marco Zero, de Marcelle Farias e Eduardo Suassuna, completa hoje quatro anos, com um acervo de grandes exposições.

MARIA LUÍSA Friedheim, Teto Lundgren, Maria Paula Marinho, Silvana Lundgren e Romualdo Filho foram assistir ao show da banda Oasis, em São Paulo.

ANDRÉA Nunes celebrou idade nova com a família no Terra Restaurante.

ESTREIA hoje a última temporada da série “Stranger Things”.

SEGUNDO representantes da Sociedade Anônima do Futebol, novos grupos de investidores têm demonstrado interesse em integrar a SAF do Santa Cruz.

DIVIDIU opiniões na internet o lançamento da marca de “ovos premium’’ de Gracyanne Barbosa.

O EVENTO Soma acontece no Recife com palestras e capacitações de mulheres de destaque no ramo imobiliário.

ANIVERSARIANTES

André Maia, Fábio Lourenço de Lima, João Campos, Marta Carvalho, Og Marques Fernandes, Renata Reynaldo, Rodolfo Aguiar, Rodrigo Latache, Socorro Maciel e Wânia Araújo.

 

