Flávio Ricco: SBT ainda não tem o substituto de Rinaldi Faria

Segundo o colunista Flávio Ricco, há uma enorme expectativa em torno de quem será escolhido para o lugar do Rinaldi Faria no SBT

SBT ainda não tem o substituto de Rinaldi Faria

Há uma enorme expectativa em torno de quem será escolhido para o lugar do Rinaldi Faria no SBT.

Data hoje, a informação é que ainda não existe ninguém convidado para a função. Apenas, talvez, algumas sondagens.

Mas já são várias as especulações. Paulo Franco, por exemplo, veio a ser um candidato imediato e meio que natural para a função.

Por todo seu histórico, mas muito também pelo encontro que Daniela Beyruti e ele tiveram há cerca de dois meses. A boa impressão foi recíproca.

O que se sabe sobre Paulo Franco, é que, desde a sua passagem pela Band, ele tem com Walter Zagari e Hilton Madeira um projeto que integra os trabalhos do Comercial com o Artístico e a Programação.

E o que também passa a ser uma dúvida: se para o SBT há o desejo de buscar apenas uma peça ou abraçar algo muito maior?

O empresário Rinaldi Faria - Divulgação SBT

TV Tudo

Assim como

Pessoas muito próximas a Daniela Beyruti revelam que ela tem avaliado várias possibilidades.

E que também existem grandes chances de surgir um nome que possa surpreender a todos.

Daniela Beyruti - Divulgação

De qualquer forma

Entre as hipóteses em questão, uma das mais apontadas é que nada deve mudar na direção do SBT até o final deste ano.

Isto é, perigas de não chegar ninguém antes de 2026.

Slogan do SBT News - 1

“SBT News. O fato como ele é” foi o slogan escolhido e anunciado na reunião das afiliadas na segunda-feira.

Importante é que foi definido a partir de uma votação com todos os funcionários do jornalismo, do marketing e da comunicação do SBT.

Slogan do SBT News – 2

Vale destacar que a escolha desta marca se deu por múltipla escolha, a partir de cinco definidas.

Uma maneira também de todos se sentirem integrados ao projeto.

Especial da Rede TV!

Um show do Ronnie Von, cantando os grandes standers do jazz, baseado no seu mais recente trabalho, será o especial de Natal da Rede TV!, na noite de 24 para 25 de dezembro.

São 20 anos que ele não se apresenta, publicamente, como cantor.

Festa do Emmy

O Brasil foi carregado de expectativas para a festa do Emmy em Nova York, mas, novamente, frustração. Porém, há pontos a destacar. A homenagem ao executivo João Roberto Marinho, pelos 100 anos do Grupo Globo, e 60 da TV Globo, chamou atenção.

Na ocasião, foi exibido um vídeo de 3 minutos sobre a história da sua família, destacando Irineu Marinho, fundador de O Globo, e depois Roberto Marinho, além de filhos e netos.

Legado

Também ficou muito claro, nesse evento do Emmy, o desejo dos Marinho de manter o comando da empresa sempre com a família. E o compromisso deles com o Brasil e com a cultura brasileira.

João Roberto se emocionou durante seu discurso de agradecimento. A voz embargou quando ele falou de sua união com os irmãos, que estão passando o bastão para a próxima geração.

Mais homenagens

Outro ponto importante do Emmy foi a homenagem a Dana Walden, executiva que aprova os conteúdos de ficção da Disney-ABC.

Ryan Murphy, seu grande parceiro criativo, destacou as vantagens de trabalhar com Dana e o fato de ela sempre abrir espaço para novas ideias.

Bem cuidada

Além da história, que prende e tem muitas qualidades, é justo e necessário reconhecer a boa direção de “Três Graças”.

Salta aos olhos o capricho em todas as cenas, em estúdio ou externas. Méritos ao diretor Luiz Henrique Rios e sua equipe.

Olha ela

Os capítulos de “Três Graças” estão sofrendo alguns ajustes, porém, se nada mudar, Viviane Araújo vai gravar suas primeiras cenas na próxima terça-feira.

Sua personagem, Consuelo, é apresentada como um amor do passado de Misael (Belo), que mexe com os rumos do morador da comunidade fictícia da Chacrinha.

Viviane Araújo - Divulgação

Bate – Rebate

• Leonardo Miggiorin faz a direção e também atua em “Os Inspetores do Natal”, iniciativa da Prefeitura de São Paulo, para apresentação nas praças da cidade.

• Narrador Ulisses Costa e o repórter Bruno Miliozi já estão em Lima para a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, sábado, na rádio Bandeirantes.

• Pela BandNews FM, além do narrador Marcelo do Ó, viajaram o repórter Maurício Ferreira e o comentarista Bernardo Ramos.

• “Superpop”, nesta quarta, será ao vivo na Rede TV!. Luciana Gimenez receberá convidados para falar da série “Tremembé”...

• ... No embalo, também o assunto do Ricardo Freitas, que se relacionou com Christian Cravinhos na prisão.

• Na Record, a nova alegria atende por “Mãe”. A novela turca já se mantém com índices bem satisfatórios de audiência.

• A propósito da Record, o elenco da atual “Fazenda” é o melhor de muitos anos...

• ... Mas, com as exceções de praxe. É curioso como em todo reality show que se preze, a resistência de algumas plantas.

• A Jovem Pan anuncia para 2 de dezembro, a 3ª edição do Prêmio Match Gastronômico, com apresentação de Manu Carvalho.

• “A Versão da Lei”, dirigido por Nina Fachinello e que aborda a violência de gênero, chega aos cinemas em 2026...

• ... Lian Gaia, Mariana Xavier, Cacau Protásio, Tati Vilella, Karen Julia e Pedro Carvalho estão no elenco.

C´est fini

O “Viver Sertanejo”, programa do cantor Daniel exibido nas manhãs de domingo, está garantido na grade da Globo para 2026.

Porém, para esta próxima temporada, haverá uma “mistura mais equilibrada do pagonejo e as novas promessas do sertanejo”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!