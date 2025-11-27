fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/11/2025 às 8:05
Nesta sexta-feira (28), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Barraco de Família.

Ficha Técnica:

Barraco de Família

Título Original: Barraco de Família

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2023

Diretor: Maurício Eça

Elenco: Cacau Protásio, Lellê, Jeniffer Nascimento

Classe: Drama, Comédia

Sinopse:

Cleide recebe a visita de sua filha Kellen, uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila suburbana onde a família mora.

