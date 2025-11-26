fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/11/2025 às 8:05
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (27), às 15h30, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Mr. Church.

Ficha Técnica:

Mr. Church

Título Original: Mr. Church

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2024

Diretor: Bruce Beresford

Elenco: Britt Robertson, Christian Madsen, Eddie Murphy, Lucy Fry, Natascha Mcelhone, Xavier Samuel

Classe: Drama

Sinopse:

A história de uma amizade que se desenvolve quando uma menina e sua mãe doente contratam os serviços de um cozinheiro talentoso.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Estreias da semana na HBO Max trazem suspense, ação, emoção e muita comédia
Filmes

Estreias da semana na HBO Max trazem suspense, ação, emoção e muita comédia

Compartilhe

Tags