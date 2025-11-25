Estreias da semana na HBO Max trazem suspense, ação, emoção e muita comédia
A HBO Max recebe uma leva variada de lançamentos nesta semana, com títulos que vão do terror psicológico ao humor extravagante. Entre as novidades estão FAÇA ELA VOLTAR, um thriller marcado por um ritual inquietante; YELLOW, que mistura aventura e caos com duas fugitivas atrapalhadas; REIS, que retorna com novas disputas pelo poder; o emocionante UMA VIDA – A HISTÓRIA DE NICHOLAS WINTON; além da nova temporada do anime BLACK CLOVER e da comédia SÓ ACONTECE NA FLÓRIDA.
A seguir, veja tudo o que chega ao catálogo nesta semana
Faça Ela Voltar
Filme / Do Cine pra HBO Max — Estreia: 28 de novembro
Sinopse: Dois irmãos passam a morar com uma nova mãe adotiva e descobrem um ritual macabro escondido na casa isolada onde vivem.
Elenco: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips.
Créditos: Direção de Danny e Michael Philippou. Roteiro de Danny Philippou e Bill Hinzman. Produção de Danny Philippou, Michael Philippou, Daniel Negret, Salman Al-Rashid, Sam Frohman, Kristina Ceyton e Samantha Jennings.
Uma Vida – A História de Nicholas Winton
Filme — Estreia: 28 de novembro
Sinopse: O filme narra a trajetória real de Nicholas “Nicky” Winton, jovem britânico que organizou uma operação que salvou 669 crianças — a maioria judia — do regime nazista. Décadas depois, já idoso, ele encara as memórias das vidas que não conseguiu resgatar, até ser surpreendido por reencontros emocionantes.
Elenco: Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter, Lena Olin, Romola Garai, Alex Sharp, Jonathan Pryce.
Créditos: Direção de James Hawes. Roteiro de Lucinda Coxon e Nick Drake. Baseado no livro de Barbara Winton. Produção de Joanna Laurie, Iain Canning, Emile Sherman e Guy Heeley.
Só Acontece na Flórida — Temporada 2
Série / HBO Original — Estreia: 28 de novembro
Sinopse: A série retorna com mais histórias reais, caóticas e inacreditáveis, contadas pelos próprios moradores da Flórida e recriadas com muito humor por um elenco rotativo de comediantes e atores.
Elenco: Adam DeVine, Edi Patterson, Tiffany Haddish, Haley Joel Osment, Bert Kreischer, Nick Swardson, Johnny Knoxville, Taika Waititi, Rita Ora e outros.
Créditos: Criada e produzida por Mark Herwick e Jeff Tomsic, com produção executiva de Danny McBride e Brandon James.
Yellow
Série — Estreia: 27 de novembro
Sinopse: Após roubarem uma relíquia, duas fugitivas sem rumo se juntam a um ex-piloto de F1 sequestrado — que, infelizmente, é a única pessoa que sabe dirigir. Manter o homem vivo vira o novo desafio dessa fuga improvável.
Elenco: Tessa Ía, Lizeth Selene, Martín Saracho, Eréndira Ibarra, Humberto Busto.
Créditos: Comédia de aventura produzida pela The Immigrant. Criada por Sofía Auza, com direção de Sofía Auza e Silvana Aguilar.
Reis — Temporada 9
Novela — Estreia: 24 de novembro
Sinopse: A nova temporada acompanha o início do reinado de Salomão, que precisa lidar com missões políticas, ameaças externas e conflitos internos enquanto tenta provar que está pronto para usar a coroa.
Elenco: Guilherme Dellorto, Henrique Camargo, Nando Rodrigues, Gustavo Ottoni, Ingrid Conte.
Créditos: Escrita por Raphaela Castro e Cristiane Cardoso, com direção geral de Leonardo Miranda. Produção da Seriella Productions.
Black Clover — Temporada 3
Série / Animação Adulta — Estreia: 28 de novembro
Sinopse: Em um mundo dominado pela magia, Asta — o único sem poderes mágicos — recebe um grimório raro de anti-magia e se une ao talentoso Yuno na jornada para se tornar o Rei dos Feiticeiros.
Elenco: Dallas Reid, Jill Harris, Cris George, Christopher Sabat, Gakuto Kajiwara, Kana Yûki.
Créditos: Direção de Tatsuya Yoshihara.:
