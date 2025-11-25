Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Nesta quarta-feira (26), às 15h30, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme MIB – Homens de Preto 3.
Ficha Técnica:
MIB – Homens de Preto 3
Título Original: Men in Black 3
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Barry Sonnenfeld
Elenco: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg, Bill Hader
Classe: Ficção Científica
Sinopse:
O agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o agente K.
