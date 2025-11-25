fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/11/2025 às 8:57
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira - Observatório da TV

Nesta quarta-feira (26), às 15h30, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme MIB – Homens de Preto 3.

Ficha Técnica:

MIB – Homens de Preto 3

Título Original: Men in Black 3

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2012

Diretor: Barry Sonnenfeld

Elenco: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg, Bill Hader

Classe: Ficção Científica 

Sinopse:

O agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o agente K.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

