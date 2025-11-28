Bruno Henrique quebra o silêncio sobre ação na Justiça envolvendo paternidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bruno Henrique, jogador do Flamengo, se tornou alvo de uma nova ação da Justiça, às vésperas da final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para o próximo sábado (29).

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o jogador de futebol é alvo de um processo de reconhecimento de paternidade envolvendo uma menina de 3 anos.

Seguindo a determinação da legislação, os dados referentes à menor tramitam de forma sigilosa, e as partes envolvidas tratam o assunto com total discrição. Por estar correndo sob segredo de justiça, não há detalhes sobre o teor do processo, pedidos feitos ou etapas já concluídas.

Em nota, a equipe de Bruno Henrique negou a existência de qualquer processo de paternidade envolvendo o jogador. “A equipe do atacante Bruno Henrique vem a público desmentir informações a respeito de um suposto pedido de reconhecimento de paternidade. Lamentamos ainda a tentativa de conturbar o ambiente e o entorno do atleta às vésperas de uma partida tão importante para ele e para o Flamengo”, diz o comunicado.

Em tempo, o atleta rubro-negro é casado há dez anos com Giselen Ramalho, com quem oficializou em março de 2015. Juntos, eles são pais de Lorenzo, de 7 anos, e Pietro, de 3.

