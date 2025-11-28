O Brasil conquistou quantos títulos da Libertadores? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Futebol brasileiro irá garantir mais um título continental neste sábado (29), após a decisão entre Flamengo e Palmeiras, no Estádio Monumental de Lima

O Brasil é, historicamente, uma das maiores potências da Copa Libertadores da América. Desde a criação do torneio, em 1960, clubes brasileiros conquistaram o título um total de 25 vezes.

E neste sábado (29), essa história ganhará mais um capítulo importante com Flamengo e Palmeiras disputando mais uma final continental.

Desde o primeiro título nacional, conquistado pelo Santos de Pelé em 1962, até atual sequência de conquistas brasileiras, vigente desde 2018, o Brasil tem ampliado sua vantagem sobre o Uruguai e igualou o número de taças da Argentina, tradicional rival do continente.

Flamengo e Palmeiras buscam o tetracampeonato

Neste sábado, Flamengo e Palmeiras se enfrentam novamente em uma decisão de Libertadores, reeditando confrontos recentes entre dois dos maiores clubes do país.

O Flamengo busca ampliar sua galeria após levantar a taça em 1981, 2019 e 2022, enquanto o Palmeiras tenta conquistar seu quarto título continental, depois de erguer o troféu em 1999, 2020 e 2021.

Independentemente do resultado, o Brasil chegará ao fim da noite de sábado com mais um campeão, elevando o total para 26 títulos da Libertadores na história, ultrapassando a Argentina e tornando-se o país com o maior número de conquistas no continente.

Clubes brasileiros campeões da Libertadores