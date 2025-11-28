O Brasil conquistou quantos títulos da Libertadores? Confira
Futebol brasileiro irá garantir mais um título continental neste sábado (29), após a decisão entre Flamengo e Palmeiras, no Estádio Monumental de Lima
Clique aqui e escute a matéria
O Brasil é, historicamente, uma das maiores potências da Copa Libertadores da América. Desde a criação do torneio, em 1960, clubes brasileiros conquistaram o título um total de 25 vezes.
E neste sábado (29), essa história ganhará mais um capítulo importante com Flamengo e Palmeiras disputando mais uma final continental.
Desde o primeiro título nacional, conquistado pelo Santos de Pelé em 1962, até atual sequência de conquistas brasileiras, vigente desde 2018, o Brasil tem ampliado sua vantagem sobre o Uruguai e igualou o número de taças da Argentina, tradicional rival do continente.
Flamengo e Palmeiras buscam o tetracampeonato
Neste sábado, Flamengo e Palmeiras se enfrentam novamente em uma decisão de Libertadores, reeditando confrontos recentes entre dois dos maiores clubes do país.
O Flamengo busca ampliar sua galeria após levantar a taça em 1981, 2019 e 2022, enquanto o Palmeiras tenta conquistar seu quarto título continental, depois de erguer o troféu em 1999, 2020 e 2021.
Independentemente do resultado, o Brasil chegará ao fim da noite de sábado com mais um campeão, elevando o total para 26 títulos da Libertadores na história, ultrapassando a Argentina e tornando-se o país com o maior número de conquistas no continente.
Clubes brasileiros campeões da Libertadores
- Flamengo – 3 títulos (1981, 2019, 2022)
- Grêmio – 3 títulos (1983, 1995, 2017)
- Palmeiras – 3 títulos (1999, 2020, 2021)
- Santos – 3 títulos (1962, 1963, 2011)
- São Paulo – 3 títulos (1992, 1993, 2005)
- Cruzeiro – 2 títulos (1976, 1997)
- Internacional – 2 títulos (2006, 2010)
- Atlético Mineiro – 1 título (2013)
- Botafogo – 1 título (2024)
- Corinthians – 1 título (2012)
- Fluminense – 1 título (2023)
- Vasco da Gama – 1 título (1998)