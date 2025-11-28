Quantos títulos da Libertadores tem o Palmeiras? Confira todas as taças do Verdão
Alviverde encara o Flamengo neste sábado (29), às 18h00 (Horário de Brasília), em duelo disputado no Estádio Monumental de Lima, no Peru
O Palmeiras consolidou-se como um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro e sul-americano. Com uma coleção de troféus que atravessa diferentes eras, o Verdão vive a expectativa para mais uma grande decisão.
O Verdão irá disputar, neste sábado (29), a final da Libertadores, diante do Flamengo, no estádio Monumental de Lima. A competição ocupa um lugar especial na história do clube.
Considerando as principais competições oficiais, estaduais, nacionais e internacionais, o Palmeiras soma 59 títulos, número que o coloca como um dos maiores campeões do país.
O clube é o maior campeão brasileiro, com 12 títulos nacionais. Além disso, conquistou Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, compondo um currículo de peso no cenário nacional.
Fora isso, o time ainda venceu a Copa Rio de 1951, torneio que contava com a presença de potências internacionais, em cima da Juventus.
Títulos conquistados pelo Palmeiras
Continentais
- Copa Libertadores da América (3) – 1999, 2020, 2021
- Copa Mercosul (1) – 1998
- Recopa Sul-Americana (1) – 2022
Internacionais
- Copa Rio Internacional (1) – 1951
Nacionais
- Campeonato Brasileiro (12) – 1960, 1967 (Taça Brasil), 1967 (Robertão), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023
- Copa do Brasil (4) – 1998, 2012, 2015, 2020
- Supercopa Rei (1) – 2023
- Copa dos Campeões (1) – 2000
- Campeonato Brasileiro Série B (2) – 2003, 2013
Interestaduais
- Torneio Rio-São Paulo (5) – 1933, 1951, 1965, 1993, 2000
Estaduais
- Campeonato Paulista (26) – 1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023, 2024
- Campeonato Paulista Extra (2) – 1926, 1938
Mas nenhuma competição ganhou tanta relevância nos últimos anos quanto a Libertadores.
O Palmeiras conquistou a Copa Libertadores da América três vezes em sua história. O primeiro título veio em 1999, quando a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari superou o Deportivo Cali na final, em uma decisão dramática no Estádio Palestra Itália.
Depois de cada time vencer seu jogo em casa por 2 a 1, o Verdão garantiu a taça nos pênaltis, em uma noite em que o goleiro Marcos se consagrou como herói absoluto, realizando defesas decisivas e se tornando símbolo daquela conquista.
A segunda Libertadores veio em 2020, em um dos momentos mais emocionantes da história palmeirense. Após uma campanha sólida, o time de Abel Ferreira chegou à final contra o Santos, disputada no Maracanã.
O jogo caminhava para a prorrogação quando, aos 98 minutos, Breno Lopes marcou de cabeça e decretou o título de forma inesquecível.
No ano seguinte, o Palmeiras voltou a conquistar a América e se tornou bicampeão consecutivo. Em 2021, o Verdão enfrentou o Flamengo no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Raphael Veiga abriu o placar no início, mas o adversário empatou no segundo tempo, levando a partida para a prorrogação.
Foi então que Deyverson aproveitou um erro da defesa rubro-negra para marcar o gol do título e consolidar uma das fases mais vitoriosas da história do clube.
Agora, o Palmeiras possui uma nova chance de se consolidar entre os maiores times do continente e garantir o terceiro título da Libertadores na era Abel Ferreira.