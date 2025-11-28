Quantos títulos da Libertadores tem o Palmeiras? Confira todas as taças do Verdão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alviverde encara o Flamengo neste sábado (29), às 18h00 (Horário de Brasília), em duelo disputado no Estádio Monumental de Lima, no Peru

Clique aqui e escute a matéria

O Palmeiras consolidou-se como um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro e sul-americano. Com uma coleção de troféus que atravessa diferentes eras, o Verdão vive a expectativa para mais uma grande decisão.

O Verdão irá disputar, neste sábado (29), a final da Libertadores, diante do Flamengo, no estádio Monumental de Lima. A competição ocupa um lugar especial na história do clube.

Considerando as principais competições oficiais, estaduais, nacionais e internacionais, o Palmeiras soma 59 títulos, número que o coloca como um dos maiores campeões do país.

O clube é o maior campeão brasileiro, com 12 títulos nacionais. Além disso, conquistou Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, compondo um currículo de peso no cenário nacional.

Fora isso, o time ainda venceu a Copa Rio de 1951, torneio que contava com a presença de potências internacionais, em cima da Juventus.

Títulos conquistados pelo Palmeiras

Continentais

Copa Libertadores da América (3) – 1999, 2020, 2021

Copa Mercosul (1) – 1998

Recopa Sul-Americana (1) – 2022

Internacionais



Copa Rio Internacional (1) – 1951

Nacionais



Campeonato Brasileiro (12) – 1960, 1967 (Taça Brasil), 1967 (Robertão), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023

Copa do Brasil (4) – 1998, 2012, 2015, 2020

Supercopa Rei (1) – 2023

Copa dos Campeões (1) – 2000

Campeonato Brasileiro Série B (2) – 2003, 2013

Interestaduais



Torneio Rio-São Paulo (5) – 1933, 1951, 1965, 1993, 2000

Estaduais



Campeonato Paulista (26) – 1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023, 2024

Campeonato Paulista Extra (2) – 1926, 1938

Mas nenhuma competição ganhou tanta relevância nos últimos anos quanto a Libertadores.

O Palmeiras conquistou a Copa Libertadores da América três vezes em sua história. O primeiro título veio em 1999, quando a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari superou o Deportivo Cali na final, em uma decisão dramática no Estádio Palestra Itália.

Depois de cada time vencer seu jogo em casa por 2 a 1, o Verdão garantiu a taça nos pênaltis, em uma noite em que o goleiro Marcos se consagrou como herói absoluto, realizando defesas decisivas e se tornando símbolo daquela conquista.

A segunda Libertadores veio em 2020, em um dos momentos mais emocionantes da história palmeirense. Após uma campanha sólida, o time de Abel Ferreira chegou à final contra o Santos, disputada no Maracanã.

O jogo caminhava para a prorrogação quando, aos 98 minutos, Breno Lopes marcou de cabeça e decretou o título de forma inesquecível.

No ano seguinte, o Palmeiras voltou a conquistar a América e se tornou bicampeão consecutivo. Em 2021, o Verdão enfrentou o Flamengo no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Raphael Veiga abriu o placar no início, mas o adversário empatou no segundo tempo, levando a partida para a prorrogação.

Foi então que Deyverson aproveitou um erro da defesa rubro-negra para marcar o gol do título e consolidar uma das fases mais vitoriosas da história do clube.

Agora, o Palmeiras possui uma nova chance de se consolidar entre os maiores times do continente e garantir o terceiro título da Libertadores na era Abel Ferreira.