Quantos títulos tem o Flamengo? Confira todas as conquistas do Mengão
Ao longo de mais de um século de história, o rubro-negro construiu um acervo de títulos que reforça sua força esportiva e sua relevância continental
Clique aqui e escute a matéria
O Flamengo chega a 2025 consolidado como um dos clubes mais vencedores do país, acumulando conquistas nacionais, internacionais e uma longa hegemonia no futebol carioca.
Ao longo de mais de um século de história, o rubro-negro construiu um acervo de títulos que reforça sua força esportiva e sua relevância continental.
Neste ano, o clube segue na briga por dois dos títulos mais importantes da temporada: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.
No Brasileirão, o clube carioca lidera a tabela de classificação com 75 pontos, restando duas rodadas para serem jogadas.
Na cola do rubro-negro, o Palmeiras tem 70 pontos e só conseguirá ser campeão se vencer seus jogos e o Flamengo tropeçar. Ou seja, os cariocas só dependem de si para alcançarem o título nacional.
Na Copa Libertadores, a situação não é muito diferente, apesar do formato de mata-mata. As duas equipes se enfrentam neste sábado (29), pela final da competição continental.
O confronto é disputado em jogo único, então quem vencer a partida durante os 90 minutos ou nos pênaltis, leva a taça da Copa do Libertadores.
A equipe que vencer o duelo, deve levar US$ 24 milhões (R$ 136 milhões) para casa como premiação pelo título continental.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quais são os títulos do Flamengo na história?
Entre as principais taças levantadas até aqui, destacam-se:
INTERNACIONAIS
- Mundial Interclubes – 1981
- Taça Libertadores da América – 1981, 2019 e 2022 (invicto)
- Copa Mercosul – 1999
- Copa Ouro Sul-Americana – 1996 (invicto)
- Recopa Sul-Americana – 2020
NACIONAIS E INTERESTADUAIS
- Campeonato Brasileiro (7 títulos) – 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020
- Copa do Brasil – 1990 (invicto), 2006, 2013, 2022 e 2024
- Supercopa do Brasil – 2020, 2021 e 2025
- Torneio Rio–São Paulo – 1940 e 1961
- Copa dos Campeões Regionais – 2001
- Copa dos Campeões Mundiais – 1997 (invicto)
- Taça dos Campeões Estaduais – 1956
- Taça dos Campeões Brasileiros – 1992
- Torneio do Povo – 1972
ESTADUAIS
- Campeonato Carioca (39 títulos) - 1914, 1915 (invicto), 1920 (invicto), 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial – invicto), 1981, 1986, 1991, 1996 (invicto), 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011 (invicto), 2014, 2017 (invicto), 2019, 2020, 2021, 2024 (invicto) e 2025.
- Taça Guanabara (25 títulos) - 1970, 1972 (invicto), 1973 (invicto), 1978, 1979, 1980 (invicto), 1981, 1982, 1984, 1988, 1989 (invicto), 1995, 1996 (invicto), 1999 (invicto), 2001, 2004, 2007, 2008, 2011 (invicto), 2014, 2018, 2020, 2021, 2024 (invicto) e 2025.
- Taça Rio (10 títulos) - 1978 (invicto), 1983, 1985 (invicto), 1986, 1991 (invicto), 1996 (invicto), 2000, 2009, 2011 (invicto) e 2019.
Outros Estaduais
- Taça da Capital do Rio de Janeiro – 1991 (invicto) e 1993
- Copa Rio – 1991 (invicto)
- Torneio Extra do Rio de Janeiro – 1934
- Torneio Aberto do Rio de Janeiro – 1936 (invicto)
- Torneio Relâmpago do Rio de Janeiro – 1943
- Copa Record – 2005
- Torneio Início do Campeonato Carioca (6 títulos) – 1920, 1922, 1946, 1951, 1952, 1959
TORNEIOS NO EXTERIOR
- Torneio Quadrangular de Lima (Peru) – 1952
- Torneio Quadrangular da Argentina – 1953
- Torneio Quadrangular de Israel – 1958
- Torneio Hexagonal do Peru – 1959
- Torneio Octagonal de Verão – 1961
- Torneio Quadrangular da Tunísia – 1962
- Troféu Naranja (Espanha) – 1964 e 1986
- Torneio Quadrangular do Equador – 1966
- Torneio Quadrangular de Marrocos – 1968
- Torneio Palma de Mallorca (Espanha) – 1978
- Troféu Ramón de Carranza (Espanha) – 1979 e 1980
- Troféu Ciudad de Santander (Espanha) – 1980
- Capa Punta del Este (Uruguai) – 1981
- Torneio Internacional de Nápoles (Itália) – 1981
- Torneio Air Gabon (Gabão) – 1987
- Torneio Internacional de Angola – 1987
- Copa Kirin (Japão) – 1988
- Troféu Colombino (Espanha) – 1988
- Torneio de Hamburgo (Alemanha Ocidental) – 1989
- Capa Marlboro (Estados Unidos) – 1990
- Taça Libertad (Argentina) – 1993
- Torneio See'94 (Malásia) – 1994
- Florida Cup – 2019
TORNEIOS INTERNACIONAIS NO BRASIL
- Torneio Internacional do Rio de Janeiro – 1954 e 1955
- Torneio Internacional do Morumbi – 1957
- Torneio Internacional de Verão – 1970 e 1972
- Torneio Quadrangular Internacional de Goiás – 1975
TORNEIOS INTERESTADUAIS
- Torneio Triangular de Curitiba – 1953
- Torneio Triangular de Goiás – 1965
- Torneio Quadrangular do Espírito Santo – 1965
- Torneio 320 Anos de Jundiaí (SP) – 1975
- Torneio Elmo Serejo (DF) – 1976
- Torneio Inauguração do Estádio José Fragelli (Cuiabá/MT) – 1976
- Torneio Quadrangular de Varginha (MG) – 1990
- Torneio Cidade de Brasília – 1997
TORNEIOS MUNICIPAIS / ESTADUAIS
- Taça Madame Gaby Coelho Netto – 1916
- Troféu América Fabril – 1919 e 1922