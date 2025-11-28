Quantos títulos tem o Flamengo? Confira todas as conquistas do Mengão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao longo de mais de um século de história, o rubro-negro construiu um acervo de títulos que reforça sua força esportiva e sua relevância continental

O Flamengo chega a 2025 consolidado como um dos clubes mais vencedores do país, acumulando conquistas nacionais, internacionais e uma longa hegemonia no futebol carioca.

Neste ano, o clube segue na briga por dois dos títulos mais importantes da temporada: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

No Brasileirão, o clube carioca lidera a tabela de classificação com 75 pontos, restando duas rodadas para serem jogadas.

Na cola do rubro-negro, o Palmeiras tem 70 pontos e só conseguirá ser campeão se vencer seus jogos e o Flamengo tropeçar. Ou seja, os cariocas só dependem de si para alcançarem o título nacional.

Na Copa Libertadores, a situação não é muito diferente, apesar do formato de mata-mata. As duas equipes se enfrentam neste sábado (29), pela final da competição continental.

O confronto é disputado em jogo único, então quem vencer a partida durante os 90 minutos ou nos pênaltis, leva a taça da Copa do Libertadores.

A equipe que vencer o duelo, deve levar US$ 24 milhões (R$ 136 milhões) para casa como premiação pelo título continental.

Quais são os títulos do Flamengo na história?

Entre as principais taças levantadas até aqui, destacam-se:

INTERNACIONAIS

Mundial Interclubes – 1981

Taça Libertadores da América – 1981, 2019 e 2022 (invicto)

Copa Mercosul – 1999

Copa Ouro Sul-Americana – 1996 (invicto)

Recopa Sul-Americana – 2020

NACIONAIS E INTERESTADUAIS

Campeonato Brasileiro (7 títulos) – 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020

Copa do Brasil – 1990 (invicto), 2006, 2013, 2022 e 2024

Supercopa do Brasil – 2020, 2021 e 2025

Torneio Rio–São Paulo – 1940 e 1961

Copa dos Campeões Regionais – 2001

Copa dos Campeões Mundiais – 1997 (invicto)

Taça dos Campeões Estaduais – 1956

Taça dos Campeões Brasileiros – 1992

Torneio do Povo – 1972

ESTADUAIS



Campeonato Carioca (39 títulos) - 1914, 1915 (invicto), 1920 (invicto), 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial – invicto), 1981, 1986, 1991, 1996 (invicto), 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011 (invicto), 2014, 2017 (invicto), 2019, 2020, 2021, 2024 (invicto) e 2025.

Taça Guanabara (25 títulos) - 1970, 1972 (invicto), 1973 (invicto), 1978, 1979, 1980 (invicto), 1981, 1982, 1984, 1988, 1989 (invicto), 1995, 1996 (invicto), 1999 (invicto), 2001, 2004, 2007, 2008, 2011 (invicto), 2014, 2018, 2020, 2021, 2024 (invicto) e 2025.

Taça Rio (10 títulos) - 1978 (invicto), 1983, 1985 (invicto), 1986, 1991 (invicto), 1996 (invicto), 2000, 2009, 2011 (invicto) e 2019.

Outros Estaduais

Taça da Capital do Rio de Janeiro – 1991 (invicto) e 1993

Copa Rio – 1991 (invicto)

Torneio Extra do Rio de Janeiro – 1934

Torneio Aberto do Rio de Janeiro – 1936 (invicto)

Torneio Relâmpago do Rio de Janeiro – 1943

Copa Record – 2005

Torneio Início do Campeonato Carioca (6 títulos) – 1920, 1922, 1946, 1951, 1952, 1959

TORNEIOS NO EXTERIOR

Torneio Quadrangular de Lima (Peru) – 1952

Torneio Quadrangular da Argentina – 1953

Torneio Quadrangular de Israel – 1958

Torneio Hexagonal do Peru – 1959

Torneio Octagonal de Verão – 1961

Torneio Quadrangular da Tunísia – 1962

Troféu Naranja (Espanha) – 1964 e 1986

Torneio Quadrangular do Equador – 1966

Torneio Quadrangular de Marrocos – 1968

Torneio Palma de Mallorca (Espanha) – 1978

Troféu Ramón de Carranza (Espanha) – 1979 e 1980

Troféu Ciudad de Santander (Espanha) – 1980

Capa Punta del Este (Uruguai) – 1981

Torneio Internacional de Nápoles (Itália) – 1981

Torneio Air Gabon (Gabão) – 1987

Torneio Internacional de Angola – 1987

Copa Kirin (Japão) – 1988

Troféu Colombino (Espanha) – 1988

Torneio de Hamburgo (Alemanha Ocidental) – 1989

Capa Marlboro (Estados Unidos) – 1990

Taça Libertad (Argentina) – 1993

Torneio See'94 (Malásia) – 1994

Florida Cup – 2019

TORNEIOS INTERNACIONAIS NO BRASIL

Torneio Internacional do Rio de Janeiro – 1954 e 1955

Torneio Internacional do Morumbi – 1957

Torneio Internacional de Verão – 1970 e 1972

Torneio Quadrangular Internacional de Goiás – 1975

TORNEIOS INTERESTADUAIS

Torneio Triangular de Curitiba – 1953

Torneio Triangular de Goiás – 1965

Torneio Quadrangular do Espírito Santo – 1965

Torneio 320 Anos de Jundiaí (SP) – 1975

Torneio Elmo Serejo (DF) – 1976

Torneio Inauguração do Estádio José Fragelli (Cuiabá/MT) – 1976

Torneio Quadrangular de Varginha (MG) – 1990

Torneio Cidade de Brasília – 1997

TORNEIOS MUNICIPAIS / ESTADUAIS