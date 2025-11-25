Ingressos Final da Libertadores: Esgotados? Saiba valores e onde comprar
Palmeiras e Flamengo se enfrentam no próximo sábado (29), no Estádio Nacional de Lima, no Peru, na grande decisão da competição continental
Clique aqui e escute a matéria
A final da Copa Libertadores 2025, marcada para o dia 29 de novembro, entre Palmeiras e Flamengo no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, já possui venda de ingressos avançada.
Onde comprar e preços
A Conmebol abriu uma fase de venda de ingressos para o público geral através da plataforma oficial libertadores.eleventickets.com.
As entradas foram divididas em três categorias:
- Categoria 3 (setores Norte e Sul): US$ 95 (R$ 512,05) — destinada aos torcedores do Flamengo (Norte) e do Palmeiras (Sul)
- Categoria 2 (setor Leste): US$ 200 (R$ 1.078,00)
- Categoria 1 (setor Oeste): US$ 320 (R$ 1.724,80)
Além disso, a Conmebol definiu que os ingressos serão digitalizados via QR Code, gerados por um aplicativo oficial que estará disponível 72 horas antes do jogo.
Setores mais procurados
- Flamengo (Setor Norte): Esgotados
- Palmeiras (Setor Sul): 75% vendidos até agora.
- Setores centrais (Categoria 2 e 1): ainda disponíveis via Conmebol, principalmente nas categorias de preço mais alto.
Importante: Cada comprador pode adquirir apenas 1 ingresso por CPF, segundo regras da Conmebol para esta final. Na entrada, será exigido documento de identidade físico com CPF vinculado ao ingresso para validação.