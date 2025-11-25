Ingressos Final da Libertadores: Esgotados? Saiba valores e onde comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no próximo sábado (29), no Estádio Nacional de Lima, no Peru, na grande decisão da competição continental

Clique aqui e escute a matéria

A final da Copa Libertadores 2025, marcada para o dia 29 de novembro, entre Palmeiras e Flamengo no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, já possui venda de ingressos avançada.

Onde comprar e preços

A Conmebol abriu uma fase de venda de ingressos para o público geral através da plataforma oficial libertadores.eleventickets.com.

As entradas foram divididas em três categorias:

Categoria 3 (setores Norte e Sul): US$ 95 (R$ 512,05) — destinada aos torcedores do Flamengo (Norte) e do Palmeiras (Sul)

Categoria 2 (setor Leste): US$ 200 (R$ 1.078,00)

Categoria 1 (setor Oeste): US$ 320 (R$ 1.724,80)

Além disso, a Conmebol definiu que os ingressos serão digitalizados via QR Code, gerados por um aplicativo oficial que estará disponível 72 horas antes do jogo.

Leia Também Final da Libertadores pode ser fora da América do Sul? Conmebol estuda possibilidade

Setores mais procurados

Flamengo (Setor Norte): Esgotados

Palmeiras (Setor Sul): 75% vendidos até agora.

Setores centrais (Categoria 2 e 1): ainda disponíveis via Conmebol, principalmente nas categorias de preço mais alto.

Importante: Cada comprador pode adquirir apenas 1 ingresso por CPF, segundo regras da Conmebol para esta final. Na entrada, será exigido documento de identidade físico com CPF vinculado ao ingresso para validação.