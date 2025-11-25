fechar
Futebol | Notícia

Ingressos Final da Libertadores: Esgotados? Saiba valores e onde comprar

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no próximo sábado (29), no Estádio Nacional de Lima, no Peru, na grande decisão da competição continental

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/11/2025 às 14:16
Taça da Libertadores
Taça da Libertadores - Reprodução/ Conmebol

A final da Copa Libertadores 2025, marcada para o dia 29 de novembro, entre Palmeiras e Flamengo no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, já possui venda de ingressos avançada.

Onde comprar e preços

A Conmebol abriu uma fase de venda de ingressos para o público geral através da plataforma oficial libertadores.eleventickets.com.

As entradas foram divididas em três categorias:

  • Categoria 3 (setores Norte e Sul): US$ 95 (R$ 512,05) — destinada aos torcedores do Flamengo (Norte) e do Palmeiras (Sul)
  • Categoria 2 (setor Leste): US$ 200 (R$ 1.078,00)
  • Categoria 1 (setor Oeste): US$ 320 (R$ 1.724,80)

Além disso, a Conmebol definiu que os ingressos serão digitalizados via QR Code, gerados por um aplicativo oficial que estará disponível 72 horas antes do jogo.

Setores mais procurados

  • Flamengo (Setor Norte): Esgotados
  • Palmeiras (Setor Sul): 75% vendidos até agora.
  • Setores centrais (Categoria 2 e 1): ainda disponíveis via Conmebol, principalmente nas categorias de preço mais alto.

Importante: Cada comprador pode adquirir apenas 1 ingresso por CPF, segundo regras da Conmebol para esta final. Na entrada, será exigido documento de identidade físico com CPF vinculado ao ingresso para validação. 

