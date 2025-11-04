Final da Libertadores pode ser fora da América do Sul? Conmebol estuda possibilidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Diretor comercial da entidade admite possibilidade de mudança drástica na decisão da competição, disputada em formato de jogo único desde 2019

A Libertadores pode sofrer uma mudança drástica nos próximos anos. A Conmebol estuda levar a decisão da competição para fora da América do Sul.

A possibilidade foi revelada pelo diretor comercial da entidade, Juan Miguel Roa, em entrevista ao jornal The Athletic, que afirmou que a confederação busca desenvolver a competição em novos mercados mundo afora.

"Este é um tópico que está normalmente sobre a mesa e em avaliação. Posso dizer que agora decidimos um roteiro para os próximos anos, mas estamos avaliando, com certeza.

Isto faz parte das coisas que precisamos fazer para aumentar o interesse, então estamos trabalhando em uma combinação de coisas para fazer o interesse crescer fora da América do Sul", declarou o dirigente.

Libertadores já realizou final fora da América do Sul

Desde 2019, a Libertadores realiza uma final em jogo único na América do Sul. Lima (Peru), Rio de Janeiro), Montevidéu, Guayaquil (Equador) e Buenos Aires (Argentina), já sedieram a decisão.

Em 2018, no entanto, a grande decisão da competição foi disputada fora do continente. Na ocasião, Boca e River se enfrentavam em Buenos Aires.

As equipes realizaram o primeiro jogo normalmente. Porém, antes do segundo jogo, no Monumental de Núñez, um ataque ao ônibus do Boca Juniors causou o cancelamento da partida e a posterior remarcação.

Ficou decidido que o jogo seria realizado no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Em campo, o River Plate sagrou-se campeão após vencer por 3 a 1.