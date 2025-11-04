fechar
Futebol | Notícia

Final da Libertadores pode ser fora da América do Sul? Conmebol estuda possibilidade

Diretor comercial da entidade admite possibilidade de mudança drástica na decisão da competição, disputada em formato de jogo único desde 2019

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/11/2025 às 16:24
Taça da Libertadores
Taça da Libertadores - Reprodução/ Conmebol

A Libertadores pode sofrer uma mudança drástica nos próximos anos. A Conmebol estuda levar a decisão da competição para fora da América do Sul.

A possibilidade foi revelada pelo diretor comercial da entidade, Juan Miguel Roa, em entrevista ao jornal The Athletic, que afirmou que a confederação busca desenvolver a competição em novos mercados mundo afora.

"Este é um tópico que está normalmente sobre a mesa e em avaliação. Posso dizer que agora decidimos um roteiro para os próximos anos, mas estamos avaliando, com certeza.

Isto faz parte das coisas que precisamos fazer para aumentar o interesse, então estamos trabalhando em uma combinação de coisas para fazer o interesse crescer fora da América do Sul", declarou o dirigente.

Leia Também

Libertadores já realizou final fora da América do Sul

Desde 2019, a Libertadores realiza uma final em jogo único na América do Sul. Lima (Peru), Rio de Janeiro), Montevidéu, Guayaquil (Equador) e Buenos Aires (Argentina), já sedieram a decisão.

Em 2018, no entanto, a grande decisão da competição foi disputada fora do continente. Na ocasião, Boca e River se enfrentavam em Buenos Aires.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As equipes realizaram o primeiro jogo normalmente. Porém, antes do segundo jogo, no Monumental de Núñez, um ataque ao ônibus do Boca Juniors causou o cancelamento da partida e a posterior remarcação.

Ficou decidido que o jogo seria realizado no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Em campo, o River Plate sagrou-se campeão após vencer por 3 a 1.

Leia também

Chances de Libertadores: Probabilidades de Bahia, Corinthians, Vasco e outros após 31ª rodada
Brasileirão

Chances de Libertadores: Probabilidades de Bahia, Corinthians, Vasco e outros após 31ª rodada
Netflix não se empolga com Libertadores e resolve não fazer proposta para Conmebol
Libertadores

Netflix não se empolga com Libertadores e resolve não fazer proposta para Conmebol

Compartilhe

Tags