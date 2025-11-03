fechar
Chances de Libertadores: Probabilidades de Bahia, Corinthians, Vasco e outros após 31ª rodada

Veja as chances dos 10 times mais próximos do G7 do Brasileirão após a 31ª rodada e como a final Flamengo x Palmeiras abre uma vaga extra

Por Thiago Wagner Publicado em 03/11/2025 às 10:37 | Atualizado em 03/11/2025 às 10:38
Yuri Alberto sorrindo depois de marcar gol do Corinthians
Yuri Alberto sorrindo depois de marcar gol do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

O recorte mais recente da Série A mostra um cenário disputado na briga pela classificação à Libertadores 2026 via Brasileirão. Como Flamengo e Palmeiras — já garantidos — farão a final da Libertadores no dia 29 de novembro, a vaga do campeão continental será “devolvida” para a liga nacional, abrindo espaço ao sétimo colocado. Assim, a disputa segue viva no pelotão do meio da competição.

No topo da tabela, Palmeiras (65 pts, 30j) e Flamengo (64, 30j) seguem separados por um ponto; Cruzeiro (60, 31j) mantém o ritmo forte e Mirassol (56, 31j) continua como sensação. No bloco de acesso direto às vagas, Bahia (52, 31j) e Botafogo (48, 31j) sustentam posição, mas sentem a aproximação de Fluminense (47, 31j) e São Paulo (44, 31j).

A 31ª rodada adicionou tempero: vitórias de Cruzeiro (3x1 Vitória), Flamengo (3x0 Sport), Ceará (2x0 Fluminense), Bahia (2x1 Bragantino), Corinthians (2x0 Grêmio) e São Paulo (2x0 Vasco) mexeram diretamente nas curvas de probabilidade rumo ao G7.

Com base no levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estão virtualmente classificados, enquanto Mirassol e Bahia caminham para confirmar presença.

Já Botafogo, Fluminense e São Paulo vivem zona de oscilação que pode elevá-los ao G7 ou empurrá-los à pré-Libertadores dependendo das próximas rodadas. Vasco e Corinthians correm por fora, mas ainda aparecem no radar com percentuais de dois dígitos.

Chances de classificação à Libertadores via Brasileirão (G7)

  • Flamengo – 100,0%
  • Palmeiras – 100,0%
  • Cruzeiro – 99,9999%
  • Mirassol – 99,89%
  • Bahia – 96,8%
  • Botafogo – 74,5%
  • Fluminense – 55,6%
  • São Paulo – 36,7%
  • Vasco da Gama – 16,5%
  • Corinthians – 14,7

Com sete vagas pelo Brasileirão e a reta final à vista, cada ponto será disputado palmo a palmo. O bloco Vasco/Corinthians precisa emplacar sequência de vitórias para transformar probabilidade em chance real de G7. 

