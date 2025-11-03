Chances de Libertadores: Probabilidades de Bahia, Corinthians, Vasco e outros após 31ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veja as chances dos 10 times mais próximos do G7 do Brasileirão após a 31ª rodada e como a final Flamengo x Palmeiras abre uma vaga extra

O recorte mais recente da Série A mostra um cenário disputado na briga pela classificação à Libertadores 2026 via Brasileirão. Como Flamengo e Palmeiras — já garantidos — farão a final da Libertadores no dia 29 de novembro, a vaga do campeão continental será “devolvida” para a liga nacional, abrindo espaço ao sétimo colocado. Assim, a disputa segue viva no pelotão do meio da competição.

No topo da tabela, Palmeiras (65 pts, 30j) e Flamengo (64, 30j) seguem separados por um ponto; Cruzeiro (60, 31j) mantém o ritmo forte e Mirassol (56, 31j) continua como sensação. No bloco de acesso direto às vagas, Bahia (52, 31j) e Botafogo (48, 31j) sustentam posição, mas sentem a aproximação de Fluminense (47, 31j) e São Paulo (44, 31j).

A 31ª rodada adicionou tempero: vitórias de Cruzeiro (3x1 Vitória), Flamengo (3x0 Sport), Ceará (2x0 Fluminense), Bahia (2x1 Bragantino), Corinthians (2x0 Grêmio) e São Paulo (2x0 Vasco) mexeram diretamente nas curvas de probabilidade rumo ao G7.

Com base no levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estão virtualmente classificados, enquanto Mirassol e Bahia caminham para confirmar presença.

Já Botafogo, Fluminense e São Paulo vivem zona de oscilação que pode elevá-los ao G7 ou empurrá-los à pré-Libertadores dependendo das próximas rodadas. Vasco e Corinthians correm por fora, mas ainda aparecem no radar com percentuais de dois dígitos.

Chances de classificação à Libertadores via Brasileirão (G7)

Flamengo – 100,0%

Palmeiras – 100,0%

Cruzeiro – 99,9999%

Mirassol – 99,89%

Bahia – 96,8%

Botafogo – 74,5%

Fluminense – 55,6%

São Paulo – 36,7%

Vasco da Gama – 16,5%

Corinthians – 14,7

Com sete vagas pelo Brasileirão e a reta final à vista, cada ponto será disputado palmo a palmo. O bloco Vasco/Corinthians precisa emplacar sequência de vitórias para transformar probabilidade em chance real de G7.