Globo tenta transmitir Libertadores no SporTV para 2027
Clique aqui e escute a matéria
A Globo montou um plano e divulgou a sua proposta para ter o direito à transmissão da Libertadores na temporada de 2027 a 2030.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a intenção da emissora é renovar os direitos para transmitir as partidas na TV aberta, manter a modalidade em seu novo canal esportivo no YouTube, o GE TV, e, desta vez, levar a Libertadores também para o canal fechado SporTV, que não transmite as partidas desde 2020.
Quem não mostrou interesse em fazer proposta para transmitir a Libertadores foi a plataforma de streaming Netflix. O canal tem consciência do investimento altíssimo e arriscado em apostas em eventos ao vivo aqui no Brasil. Porém, outras seguem na disputa, como Disney, Amazon, Paramont e Warner.
Em relação à Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), o objetivo é oferecer sete pacotes, com opções para plataformas pagas, abertas, multiplataforma, além de um pacote com compacto dos melhores momentos das partidas. Provavelmente, até o fim de novembro, os vencedores da licitação serão revelados.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br