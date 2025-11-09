Globo tenta transmitir Libertadores no SporTV para 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo montou um plano e divulgou a sua proposta para ter o direito à transmissão da Libertadores na temporada de 2027 a 2030.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a intenção da emissora é renovar os direitos para transmitir as partidas na TV aberta, manter a modalidade em seu novo canal esportivo no YouTube, o GE TV, e, desta vez, levar a Libertadores também para o canal fechado SporTV, que não transmite as partidas desde 2020.

Quem não mostrou interesse em fazer proposta para transmitir a Libertadores foi a plataforma de streaming Netflix. O canal tem consciência do investimento altíssimo e arriscado em apostas em eventos ao vivo aqui no Brasil. Porém, outras seguem na disputa, como Disney, Amazon, Paramont e Warner.

Em relação à Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), o objetivo é oferecer sete pacotes, com opções para plataformas pagas, abertas, multiplataforma, além de um pacote com compacto dos melhores momentos das partidas. Provavelmente, até o fim de novembro, os vencedores da licitação serão revelados.

