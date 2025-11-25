fechar
Canal esportivo pode atrapalhar planos da Globo pela Libertadores

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/11/2025 às 18:20
Sem nada a perder, a XSports entrou na disputa pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana nos períodos entre 2027 e 2030. O canal esportivo acabou causando desconforto nas concorrentes.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o canal esportivo fez uma proposta volumosa para a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), o que vai resultar em alteração da disputa de propostas.

A proposta que a XSPorts fez foi transmitir a modalidade na TV aberta e nas plataformas pagas da Libertadores e Sul-Americana. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o canal esportivo tem uma boa relação com a Conmebol, fruto também da exibição da Libertadores feminina.

Final de novembro, finalmente deve sair os vencedores da licitação mais disputada nos últimos meses pelas emissoras de TV e canais do YouTube.

