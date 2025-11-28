Quem vai tocar na final da Libertadores? Confira detalhes da final entre Flamengo e Palmeiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As duas equipes entram em campo às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru, que tem capacidade total para 80.093 espectadores

A final da Copa Libertadores 2025 será disputada neste sábado (29) por Flamengo e Palmeiras.

As duas equipes entram em campo às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru, que tem capacidade total para 80.093 espectadores.

Em 2025, as duas equipes se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias para os rubro-negros. O Flamengo venceu a primeira por 2 a 0, pela 10ª rodada do Brasileirão, e a segunda por 3 a 2, pela 29ª rodada.

A última vitória do Verdão sobre o Flamengo aconteceu em 2024, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo avançou pois havia vencido na ida por 2 a 0.

Nos últimos dez duelos, são quatro vitórias rubro-negras, quatro empates e duas vitórias do Palmeiras.

As duas equipes se enfrentaram na final da Libertadores de 2021, com vitória do Palmeiras por 2 a 1 na prorrogação.

Quem vai tocar na final da Libertadores?

No ano passado, a final foi disputada por Atlético-MG e Botafogo.

Na ocasião, a CONMEBOL escolheu dois torcedores fanáticos dos dois clubes. O rapper Djonga, do Galo, e o comediante Marcelo Adnet, do Botafogo.

Neste ano, até o momento da publicação dessa matéria, a entidade ainda não divulgou se haverá um show de intervalo no confronto decisivo deste sábado (29). A matéria será atualizada assim que surgir algum pronunciamento oficial.

RACING X FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS