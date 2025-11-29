Horário do jogo do Flamengo x Palmeiras: saiba todos os detalhes da final da Libertadores
Duelo coloca frente a frente as principais forças do país: nesta temporada, as duas equipes se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias rubro-negras
Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru, para decidir quem será o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Copa Libertadores.
O palco será o cenário de mais um capítulo da intensa rivalidade que se consolidou entre paulistas e cariocas, atingindo seu auge em 2021 e só crescendo desde então.
Nesta temporada, as duas equipes se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias para os rubro-negros.
O Flamengo venceu a primeira por 2 a 0, pela 10ª rodada do Brasileirão, e a segunda por 3 a 2, pela 29ª rodada.
A última vitória do Verdão sobre o Flamengo aconteceu em 2024, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo avançou pois havia vencido na ida por 2 a 0.
O duelo coloca frente a frente as principais forças do Brasil e define quem será o tetracampeão da competição internacional, se tornando o time brasileiro mais com taças do torneio.
Confronto será reedição da final da Libertadores de 2021
Em 2021, as equipes disputaram o título em Montevidéu. Na ocasião, o Alviverde ganhou por 2 a 1. Os gols foram feitos por Raphael Veiga (PAL), Gabigol (FLA) e Deyverson (PAL).
Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025
Sem vencer há cinco jogos na temporada, o Verdão praticamente está fora da briga pelo título nacional, justamente contra o Mengão. A diferença é de cinco pontos, e restam três partidas.
Oitavas de final:
- Universitario 0 x 4 Palmeiras
- Palmeiras 0 x Universitario
Quartas de final:
- River Plate 1 x 2 Palmeiras
- Palmeiras 3 x 1 River Plate
Semifinal:
- LDU 3 x 0 Palmeiras
- Palmeiras 4 x 0 LDU
Campanha do Flamengo na Libertadores 2025
Do outro lado, o Rubro-negro chega para a decisão em alta! O técnico Filipe Luís não poupou os titulares no último jogo disputado e arrancou um empate com o Atlético-MG na Arena MRV
Oitavas de final:
- Flamengo 1 x 0 Internacional
- Internacional 0 x 2 Flamengo
Quartas de final:
- Flamengo 2 x 1 Estudiantes
- Estudiantes 1 (2) x 0 (4) Flamengo
Semifinal:
- Flamengo 1 x 0 Racing
- Racing 0 x 0 Flamengo
Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo
- Competição: Libertadores da América – Final
- Data: Sábado, 29 de novembro de 2025.
- Hora: 18h (Horário de Brasília).
- Local: Estádio Monumental "U", Lima (PER).
- Transmissão: TV Globo, ESPN, Getv, Disney+ e Paramount+.
Últimas finais e campeões da Libertadores
- 2019 — Flamengo campeão
Flamengo 2 x 1 River Plate
- 2020 — Palmeiras campeão
Palmeiras 1 x 0 Santos
- 2021 — Palmeiras campeão
Palmeiras 2 x 1 Flamengo
- 2022 — Flamengo campeão
Flamengo 1 x 0 Athletico-PR
- 2023 — Fluminense campeão
Fluminense 2 x 1 Boca Juniors
- 2024— Botafogo campeão
Atlético-MG 1 x 3 Botafogo