Futebol | Notícia

Horário do jogo do Flamengo x Palmeiras: saiba todos os detalhes da final da Libertadores

Duelo coloca frente a frente as principais forças do país: nesta temporada, as duas equipes se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias rubro-negras

Por Thiago Seabra Publicado em 29/11/2025 às 15:37 | Atualizado em 29/11/2025 às 15:38
Imagem do Flamengo em ação pela CONMEBOL Libertadores 2025
Imagem do Flamengo em ação pela CONMEBOL Libertadores 2025 - Adriano Fontes/Flamengo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru, para decidir quem será o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Copa Libertadores.

O palco será o cenário de mais um capítulo da intensa rivalidade que se consolidou entre paulistas e cariocas, atingindo seu auge em 2021 e só crescendo desde então.

Nesta temporada, as duas equipes se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias para os rubro-negros.

O Flamengo venceu a primeira por 2 a 0, pela 10ª rodada do Brasileirão, e a segunda por 3 a 2, pela 29ª rodada.

A última vitória do Verdão sobre o Flamengo aconteceu em 2024, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo avançou pois havia vencido na ida por 2 a 0.

O duelo coloca frente a frente as principais forças do Brasil e define quem será o tetracampeão da competição internacional, se tornando o time brasileiro mais com taças do torneio.

Confronto será reedição da final da Libertadores de 2021

Em 2021, as equipes disputaram o título em Montevidéu. Na ocasião, o Alviverde ganhou por 2 a 1. Os gols foram feitos por Raphael Veiga (PAL), Gabigol (FLA) e Deyverson (PAL).

Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025

Sem vencer há cinco jogos na temporada, o Verdão praticamente está fora da briga pelo título nacional, justamente contra o Mengão. A diferença é de cinco pontos, e restam três partidas.

Oitavas de final:

  • Universitario 0 x 4 Palmeiras
  • Palmeiras 0 x Universitario

Quartas de final:

  • River Plate 1 x 2 Palmeiras
  • Palmeiras 3 x 1 River Plate

Semifinal:

  • LDU 3 x 0 Palmeiras
  • Palmeiras 4 x 0 LDU

Campanha do Flamengo na Libertadores 2025

Do outro lado, o Rubro-negro chega para a decisão em alta! O técnico Filipe Luís não poupou os titulares no último jogo disputado e arrancou um empate com o Atlético-MG na Arena MRV

Oitavas de final:

  • Flamengo 1 x 0 Internacional
  • Internacional 0 x 2 Flamengo

Quartas de final:

  • Flamengo 2 x 1 Estudiantes
  • Estudiantes 1 (2) x 0 (4) Flamengo

Semifinal:

  • Flamengo 1 x 0 Racing
  • Racing 0 x 0 Flamengo

Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo

  • Competição: Libertadores da América – Final
  • Data: Sábado, 29 de novembro de 2025.
  • Hora: 18h (Horário de Brasília).
  • Local: Estádio Monumental "U", Lima (PER).
  • Transmissão: TV Globo, ESPN, Getv, Disney+ e Paramount+.

Últimas finais e campeões da Libertadores

  • 2019 — Flamengo campeão
    Flamengo 2 x 1 River Plate
  • 2020 — Palmeiras campeão
    Palmeiras 1 x 0 Santos
  • 2021 — Palmeiras campeão
    Palmeiras 2 x 1 Flamengo
  • 2022 — Flamengo campeão
    Flamengo 1 x 0 Athletico-PR
  • 2023 — Fluminense campeão
    Fluminense 2 x 1 Boca Juniors
  • 2024— Botafogo campeão
    Atlético-MG 1 x 3 Botafogo

