Escalação do Flamengo para a final da Libertadores: Veja quem deve ser titular neste sábado (29)

Mengão encara o Verdão no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em busca do tetracampeonato. Filipe Luís não sabe se poderá contar com destaque da zaga

O Flamengo viaja com força máxima para a grande final da Libertadores 2025, contra o Palmeiras, que será disputada neste sábado (29), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Desfalques

O time rubro-negro chega à decisão com ausências confirmadas. O atacante Pedro segue fora por lesão muscular na coxa, ele vinha se recuperando de uma fratura no braço, mas a nova lesão impediu sua volta para a final.

Além disso, o meia-atacante Gonzalo Plata está suspenso, após expulsão na semifinal contra o Racing Club. Outro nome que está contundido é o volante Allan, desfalque esperado para a decisão.

A principal dúvida será a presença do zagueiro Léo Ortiz, que está em fase final de recuperação de um estiramento no ligamento direito. Caso o atleta não seja titular, Danilo assumirá a vaga na zaga rubro-negra.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, deve levar à campo a seguinte escalação:

Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Pulgar; Carrascal, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Caso vença a decisão, o Flamengo se tornará a primeira equipe brasileira a conquistar o tetracampeonato da Libertadores. O time já venceu a competição em 1981, 2019 e 2023.