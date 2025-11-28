Final da Libertadores: horário e local de Flamengo x Palmeiras
Verdão e Mengão se enfrentarão neste sábado (29), em final que promete demais. Clubes querem ser o primeiro brasileiro tetracampeão da competição
A final da Libertadores 2025 está marcada para este sábado, 29 de novembro, e marcará um novo capítulo na rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, que decidem a competição pela segunda vez.
A bola vai rolar às 18h (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, palco escolhido como sede neutra para a decisão.
Para quem estiver em Lima, o horário local do início da partida será às 16h (horário de Lima).
Flamengo e Palmeiras se reencontram em uma decisão de Libertadores após quatro anos. Em 2021, deu Verdão em decisão disputada no Centenário, em Montevidéu.
Os dois clubes lutam para conquistar o tetracampeonato, tornando-se o maior campeão continental entre os times brasileiros.
Ficha técnica
- Data e Horário: 29/11 - 18h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Libertadores - Final (Jogo Único)
- Local: Estádio Monumental U, em Lima (Peru)
- Onde Assistir: Globo, ESPN, GE TV, Disney+ e Paramount+
Prováveis Escalações
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Khellven, Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Pulgar; Carrascal, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís