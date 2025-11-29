Palmeiras e Flamengo buscam o inédito tetracampeonato da Libertadores
O clube vencedor da decisão deste sábado (29) será o primeiro brasileiro a conquistar o principal título de clubes da América do Sul pela quarta vez
Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru, para decidir quem será o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Copa Libertadores. O palco andino será o cenário de mais um capítulo da intensa rivalidade que se consolidou entre paulistas e cariocas, atingindo seu auge em 2021 e só crescendo desde então.
Há quatro anos, em Montevidéu, no Uruguai, o Palmeiras superou o Flamengo para erguer sua terceira taça do principal torneio do continente. Aquele jogo, permeado por provocações mútuas, teve seu desfecho marcado pela falha do meio-campista Andreas Pereira, figura central na derrota rubro-negra em 2021 e que, agora, busca ser protagonista vestindo as cores do Palmeiras.
A rivalidade se intensificou nos anos seguintes, impulsionada não apenas pela disputa constante por títulos — incluindo o Campeonato Brasileiro deste ano, prestes a ser conquistado pelo Flamengo — mas também pelo tom elevado mantido publicamente e nos bastidores por jogadores, técnicos e dirigentes.
Os presidentes Leila Pereira (Palmeiras) e Luiz Eduardo Baptista, o BAP (Flamengo), contribuíram para esse clima bélico com desavenças sobre a distribuição de receitas de direitos de transmissão, discussões a respeito do gramado sintético e questionamentos sobre decisões de arbitragem.
Contudo, em um sinal de trégua nesta semana, os dois dirigentes demonstraram cortesia e trocaram elogios ao dividir o palco do Summit CBF Academy em São Paulo.
Ambos os clubes são forças dominantes no cenário nacional e continental, e esta final representa a busca pela ampliação de uma hegemonia que teve início há mais de uma década, a partir de um processo de reestruturação financeira iniciado nas gestões de Paulo Nobre (Palmeiras) e Eduardo Bandeira de Mello (Flamengo). A organização permitiu que as agremiações hoje se orgulhem de disputar e conquistar títulos com alta frequência.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, busca seu terceiro troféu de Libertadores para se isolar como o treinador mais vitorioso da história do clube — ele atualmente divide o posto com Oswaldo Brandão, ambos com 10 taças.
O português manteve o costumeiro mistério sobre a escalação, preparando uma estratégia para neutralizar o Flamengo, a exemplo do que fez em 2021.
O técnico Filipe Luís, do Flamengo, campeão da Libertadores em 2019 e 2022 como jogador e vice em 2021, busca o terceiro título continental e mais uma taça em sua ainda curta carreira como treinador profissional, iniciada há pouco mais de um ano.