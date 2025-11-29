Palmeiras x Flamengo pela final da Libertadores: Pedro joga hoje? Veja desfalques confirmados e possíveis escalações
Verdão e rubro-negro se enfrentam na final da Libertadores neste sábado (29), em Lima, com desfalques importantes e dúvidas nas duas equipes
Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado, às 18h, no estádio Monumental de U, em Lima, a final da Conmebol Libertadores. O confronto terá transmissão ampla no Brasil. Confira onde assistir ao jogo.
O palco andino será o cenário de mais um capítulo da intensa rivalidade que se consolidou entre paulistas e cariocas, atingindo seu auge em 2021 e só crescendo desde então.
Além de disputar o título, o campeão se tornará o maior vencedor brasileiro da competição, alcançando quatro conquistas.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, busca seu terceiro troféu de Libertadores para se isolar como o treinador mais vitorioso da história do clube. Ele atualmente divide o posto com Oswaldo Brandão, ambos com 10 taças.
O português manteve o costumeiro mistério sobre a escalação, preparando uma estratégia para neutralizar o Flamengo, a exemplo do que fez em 2021.
O técnico Filipe Luís, do Flamengo, campeão da Libertadores em 2019 e 2022 como jogador e vice em 2021, busca o terceiro título continental e mais uma taça em sua ainda curta carreira como treinador profissional, iniciada há pouco mais de um ano.
As duas equipes chegam à decisão com desfalques certos, dúvidas importantes e esboços de escalação definidos.
Possíveis escalações e desfalques de Palmeiras x Flamengo
O Palmeiras chega à decisão com desfalques importantes no elenco. A equipe alviverde poupou 11 jogadores na partida contra o Grêmio, disputada na última terça-feira.
Andreas Pereira e Allan chegaram a entrar no segundo tempo, mas o grupo mantido por mais um dia na capital paulista indica a base da equipe que deve ser usada na final.
Caso Raphael Veiga e Allan iniciem juntos, a única dúvida recai sobre o formato do meio-campo, já que ambos costumam atuar pelo lado direito.
Provável escalação do Palmeiras
- Carlos Miguel;
- Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;
- Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga;
- Flaco López e Vitor Roque.
Desfalques do Palmeiras
- Weverton (fissura em osso da mão direita), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa) e Paulinho (cirurgia na perna direita).
O Flamengo tem incertezas no ataque e o atacante Pedro está fora da grande final. Léo Ortiz está recuperado de uma lesão no tornozelo direito e foi preparado para ficar à disposição.
Na ausência dele, Danilo deve formar dupla com Léo Pereira.
A maior dúvida está no setor ofensivo. Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Carrascal disputam duas vagas ao lado de Bruno Henrique.
Apesar de ter viajado com a delegação, Pedro segue em recuperação da lesão na coxa esquerda.
Provável escalação do Flamengo
- Rossi;
- Varela, Danilo (Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro;
- Pulgar, Jorginho e Arrascaeta;
- Luiz Araújo (Cebolinha), Carrascal e Bruno Henrique.
Desfalques do Flamengo
- Pedro (coxa esquerda) e Plata (suspenso).
