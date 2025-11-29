fechar
Transmissão Palmeiras x Flamengo ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir à final da Libertadores 2025

Clubes brasileiros decidem em Lima, no Peru, quem conquista o tetracampeonato e se torna o time brasileiro com mais taça da competição

Por Robert Sarmento Publicado em 29/11/2025 às 15:48
Estádio Monumental "U" de Lima, no Peru
Estádio Monumental "U" de Lima, no Peru - Instagram/Club Universitario

Palmeiras e Flamengo fazem na noite deste sábado (29/11), a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, a grande final da Libertadores 2025.

O duelo coloca frente a frente as principais forças do Brasil e define quem será o tetracampeão da competição internacional, se tornando o time brasileiro mais com taça do torneio.

Em 2021, as equipes disputaram o título em Montevidéu. Na ocasião, o Alviverde ganhou por 2 a 1. Os gols foram feitos por Raphael Veiga, Gabigol empatou e Deyverson definiu o placar.

Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025

Sem vencer há cinco rodadas na temporada, o Verdão praticamente está fora da briga pelo título nacional, justamente contra o Mengão. A diferença é de cinco pontos, e restam três partidas.

Oitavas de final:

  • Universitario 0 x 4 Palmeiras
  • Palmeiras 0 x Universitario

Quartas de final:

  • River Plate 1 x 2 Palmeiras
  • Palmeiras 3 x 1 River Plate

Semifinal:

  • LDU 3 x 0 Palmeiras
  • Palmeiras 4 x 0 LDU

Campanha do Flamengo na Libertadores 2025

Do outro lado, o Rubro-negro chega para a decisão em alta! O técnico Filipe Luís não poupou os titulares no último jogo disputado e arrancou um empate com o Atlético-MG na Arena MRV

Oitavas de final:

  • Flamengo 1 x 0 Internacional
  • Internacional 0 x 2 Flamengo

Quartas de final:

  • Flamengo 2 x 1 Estudiantes
  • Estudiantes 1 (2) x 0 (4) Flamengo

Semifinal:

  • Flamengo 1 x 0 Racing
  • Racing 0 x 0 Flamengo

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez e Bruno Fuchs; Allan, Andreas Pereira e Maurício; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Carrascal e De Arrascaeta; Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Divulgação/Conmebol
Taça de Libertadores 2025 no Estádio Monumental "U" - Divulgação/Conmebol

Transmissão Palmeiras x Flamengo ao vivo online

Os torcedores assistem na internet em quatro canais, mas só duas opções são gratuitas. A partida está disponível de graça no Globoplay e na GetvDisney+ e Paramount+ exigem assinatura.

Vídeo: Resultado de Palmeiras x Flamengo em tempo real

Através do YouTube, acompanhe o resultado em tempo real com imagens na transmissão alternativa no YouTube. A narração é de Jorge Iggor, comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf.

Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo

  • Competição: Libertadores da América – Final
  • Data: Sábado, 29 de novembro de 2025.
  • Hora: 18h (Horário de Brasília).
  • Local: Estádio Monumental "U", Lima (PER).
  • Transmissão: TV Globo, ESPN, Getv, Disney+ e Paramount+.

