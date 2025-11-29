Transmissão Palmeiras x Flamengo ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir à final da Libertadores 2025
Clubes brasileiros decidem em Lima, no Peru, quem conquista o tetracampeonato e se torna o time brasileiro com mais taça da competição
Palmeiras e Flamengo fazem na noite deste sábado (29/11), a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, a grande final da Libertadores 2025.
O duelo coloca frente a frente as principais forças do Brasil e define quem será o tetracampeão da competição internacional, se tornando o time brasileiro mais com taça do torneio.
Em 2021, as equipes disputaram o título em Montevidéu. Na ocasião, o Alviverde ganhou por 2 a 1. Os gols foram feitos por Raphael Veiga, Gabigol empatou e Deyverson definiu o placar.
Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025
Sem vencer há cinco rodadas na temporada, o Verdão praticamente está fora da briga pelo título nacional, justamente contra o Mengão. A diferença é de cinco pontos, e restam três partidas.
Oitavas de final:
- Universitario 0 x 4 Palmeiras
- Palmeiras 0 x Universitario
Quartas de final:
- River Plate 1 x 2 Palmeiras
- Palmeiras 3 x 1 River Plate
Semifinal:
- LDU 3 x 0 Palmeiras
- Palmeiras 4 x 0 LDU
Campanha do Flamengo na Libertadores 2025
Do outro lado, o Rubro-negro chega para a decisão em alta! O técnico Filipe Luís não poupou os titulares no último jogo disputado e arrancou um empate com o Atlético-MG na Arena MRV
Oitavas de final:
- Flamengo 1 x 0 Internacional
- Internacional 0 x 2 Flamengo
Quartas de final:
- Flamengo 2 x 1 Estudiantes
- Estudiantes 1 (2) x 0 (4) Flamengo
Semifinal:
- Flamengo 1 x 0 Racing
- Racing 0 x 0 Flamengo
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez e Bruno Fuchs; Allan, Andreas Pereira e Maurício; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Carrascal e De Arrascaeta; Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Transmissão Palmeiras x Flamengo ao vivo online
Os torcedores assistem na internet em quatro canais, mas só duas opções são gratuitas. A partida está disponível de graça no Globoplay e na Getv; Disney+ e Paramount+ exigem assinatura.
- 1. Acesse a versão gratuita do Globoplay pelo site ou aplicativo.
- 2. Clique em "Assista Agora" e coloque/crie sua conta grátis (veja detalhes).
- 4. Entre na aba Ao vivo e selecione a programação da TV Globo.
Vídeo: Resultado de Palmeiras x Flamengo em tempo real
Através do YouTube, acompanhe o resultado em tempo real com imagens na transmissão alternativa no YouTube. A narração é de Jorge Iggor, comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf.
Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo
- Competição: Libertadores da América – Final
- Data: Sábado, 29 de novembro de 2025.
- Hora: 18h (Horário de Brasília).
- Local: Estádio Monumental "U", Lima (PER).
- Transmissão: TV Globo, ESPN, Getv, Disney+ e Paramount+.