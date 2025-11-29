Transmissão Palmeiras x Flamengo ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir à final da Libertadores 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clubes brasileiros decidem em Lima, no Peru, quem conquista o tetracampeonato e se torna o time brasileiro com mais taça da competição

Clique aqui e escute a matéria

Palmeiras e Flamengo fazem na noite deste sábado (29/11), a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, a grande final da Libertadores 2025.

O duelo coloca frente a frente as principais forças do Brasil e define quem será o tetracampeão da competição internacional, se tornando o time brasileiro mais com taça do torneio.

Em 2021, as equipes disputaram o título em Montevidéu. Na ocasião, o Alviverde ganhou por 2 a 1. Os gols foram feitos por Raphael Veiga, Gabigol empatou e Deyverson definiu o placar.

Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025

Sem vencer há cinco rodadas na temporada, o Verdão praticamente está fora da briga pelo título nacional, justamente contra o Mengão. A diferença é de cinco pontos, e restam três partidas.

Oitavas de final:

Universitario 0 x 4 Palmeiras



Palmeiras 0 x Universitario

Quartas de final:

River Plate 1 x 2 Palmeiras

Palmeiras 3 x 1 River Plate

Semifinal:

LDU 3 x 0 Palmeiras

Palmeiras 4 x 0 LDU

Campanha do Flamengo na Libertadores 2025

Do outro lado, o Rubro-negro chega para a decisão em alta! O técnico Filipe Luís não poupou os titulares no último jogo disputado e arrancou um empate com o Atlético-MG na Arena MRV

Oitavas de final:

Flamengo 1 x 0 Internacional

Internacional 0 x 2 Flamengo

Quartas de final:



Flamengo 2 x 1 Estudiantes

Estudiantes 1 (2) x 0 (4) Flamengo



Semifinal:



Flamengo 1 x 0 Racing

Racing 0 x 0 Flamengo

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez e Bruno Fuchs; Allan, Andreas Pereira e Maurício; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.



Leia Também Premiação da Libertadores 2025: veja valores por fase e quanto ganha o campeão

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Carrascal e De Arrascaeta; Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Taça de Libertadores 2025 no Estádio Monumental "U" - Divulgação/Conmebol

Transmissão Palmeiras x Flamengo ao vivo online

Os torcedores assistem na internet em quatro canais, mas só duas opções são gratuitas. A partida está disponível de graça no Globoplay e na Getv; Disney+ e Paramount+ exigem assinatura.

1. Acesse a versão gratuita do Globoplay pelo site ou aplicativo.

pelo site ou aplicativo. 2. Clique em "Assista Agora" e coloque/crie sua conta grátis ( veja detalhes ).

). 4. Entre na aba Ao vivo e selecione a programação da TV Globo.



Vídeo: Resultado de Palmeiras x Flamengo em tempo real

Através do YouTube, acompanhe o resultado em tempo real com imagens na transmissão alternativa no YouTube. A narração é de Jorge Iggor, comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf.

Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo