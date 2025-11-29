Final da Libertadores 2025: Se empatar, tem pênalti ou prorrogação? Veja o que está no regulamento oficial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba como é decidido o campeão da Libertadores 2025 caso Palmeiras e Flamengo empatem no tempo normal no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Estádio Monumental de "U", em Lima, no Peru, pela grande final da Libertadores 2025. A bola rola neste sábado (29/11), às 18h (horário de Brasília).

Com dois gigantes brasileiros competindo pelo título, a partida promete um clima de tensão e emoção até o último segundo. O vencedor se torna o time do Brasil com mais taça da competição.

Como se trata de um duelo único, surge uma dúvida comum entre os torcedores dos times: se a partida terminar empatada, o que acontece? O campeão é decidido na prorrogação ou pênaltis?

Final da Libertadores 2025: Pênalti ou prorrogação?

De acordo com o regulamento oficial, detalhado na página 54 do manual da competição da Conmebol, caso a decisão termine empatada no tempo regulamentar, haverá uma prorrogação.

O texto estabelece o seguinte: "Em caso de igualdade de gols ao término da partida final, recorrer-se-á a uma prorrogação de 30 minutos dividida em dois tempos de 15 minutos cada um".

Se o empate persistir, a decisão vai para os pênaltis

Se a igualdade seguir, a decisão nas penalidades máximas, ainda segundo o regulamento: "o ganhador será definido por cobranças de pênaltis, conforme as normas estipuladas pela IFAB/FIFA”

Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo