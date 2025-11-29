Final da Libertadores 2025: Se empatar, tem pênalti ou prorrogação? Veja o que está no regulamento oficial
Saiba como é decidido o campeão da Libertadores 2025 caso Palmeiras e Flamengo empatem no tempo normal no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru
Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Estádio Monumental de "U", em Lima, no Peru, pela grande final da Libertadores 2025. A bola rola neste sábado (29/11), às 18h (horário de Brasília).
Com dois gigantes brasileiros competindo pelo título, a partida promete um clima de tensão e emoção até o último segundo. O vencedor se torna o time do Brasil com mais taça da competição.
Como se trata de um duelo único, surge uma dúvida comum entre os torcedores dos times: se a partida terminar empatada, o que acontece? O campeão é decidido na prorrogação ou pênaltis?
Outra vez em busca da #GloriaEterna! @Palmeiras e @Flamengo se reencontram na Final da CONMEBOL #Libertadores, agora em Lima.
Final da Libertadores 2025: Pênalti ou prorrogação?
De acordo com o regulamento oficial, detalhado na página 54 do manual da competição da Conmebol, caso a decisão termine empatada no tempo regulamentar, haverá uma prorrogação.
O texto estabelece o seguinte: "Em caso de igualdade de gols ao término da partida final, recorrer-se-á a uma prorrogação de 30 minutos dividida em dois tempos de 15 minutos cada um".
Se o empate persistir, a decisão vai para os pênaltis
Se a igualdade seguir, a decisão nas penalidades máximas, ainda segundo o regulamento: "o ganhador será definido por cobranças de pênaltis, conforme as normas estipuladas pela IFAB/FIFA”
Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo
- Competição: Libertadores da América – Final
- Data: Sábado, 29 de novembro de 2025.
- Hora: 18h (Horário de Brasília).
- Local: Estádio Monumental "U", Lima (PER).
- Transmissão: TV Globo, ESPN, Getv, Disney+ e Paramount+.