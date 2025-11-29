Resultado Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores: veja placar atualizado e principais acontecimentos
Final da Libertadores coloca frente a frente os gigantes do futebol brasileiro: Palmeiras e Flamengo; confira as principais atualizações
Matéria em atualização...
É dia de decisão: Palmeiras e Flamengo buscam o inédito tetracampeonato da Libertadores em Lima, no Peru.
A América do Sul para neste sábado, 29, para a aguardada final da CONMEBOL Libertadores, que coloca frente a frente os gigantes do futebol brasileiro: Palmeiras e Flamengo.
O duelo, que reedita a final de 2021 e carrega um forte clima de revanche para os cariocas, será disputado no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, a partir das 18h (horário de Brasília).
O vencedor da final entrará para a história como o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato do principal torneio continental, ampliando o domínio brasileiro na Libertadores.
Resultado de Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores
A aguardada final da CONMEBOL Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo está sendo disputada no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru.
A bola rolou pela primeira vez por volta das 18h15 (de Brasília). Neste momento, o confronto entre Palmeiras e Flamengo, válido pela final da Libertadores 2025, encontra-se no primeiro tempo e o placar, por enquanto, é de 0 a 0.
Acompanhe a matéria para obter as principais atualizações sobre o andamento do jogo, como pênaltis, cartões vermelhos, e, claro, os gols que decidirem o campeão.
Esta matéria será atualizada conforme acontecimentos importantes ocorrerem no duelo.
Desfalques de Palmeiras x Flamengo e possíveis escalações
As equipes chegam à decisão com baixas importantes e algumas dúvidas táticas em seus elencos.
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
O Verdão chega à final após ter realizado a melhor campanha na fase de grupos e eliminado Universitario-PER, River Plate e LDU no mata-mata.
- Carlos Miguel;
- Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;
- Bruno Fuchs (ou Aníbal Moreno), Andreas Pereira e Raphael Veiga;
- Flaco López e Vitor Roque.
Desfalques Confirmados
Weverton (fissura no osso da mão direita), Lucas Evangelista (lesão muscular na coxa) e Paulinho (recuperação de cirurgia na perna/tíbia).
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
O Rubro-Negro busca "dar o troco" no Palmeiras após a derrota de 2021 e chega à decisão após eliminar Internacional, Estudiantes e Racing.
- Rossi;
- Varela, Danilo (ou Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro;
- Pulgar, Jorginho e Arrascaeta;
- Carrascal, Luiz Araújo (ou Everton Cebolinha/Samuel Lino) e Bruno Henrique.
Desfalques Confirmados
Pedro (lesão na coxa e/ou antebraço), Gonzalo Plata (suspenso após expulsão na semifinal) e Allan (fascite plantar).
Transmissões e onde assistir Palmeiras x Flamengo hoje
Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida, com transmissão garantida em todas as plataformas:
- TV Aberta: TV Globo, com "esquenta" a partir das 16h30
- TV Fechada: ESPN, com o "Abre o Jogo" a partir das 16h
- Streaming/Internet: Ge TV, com cobertura a partir das 15h
- Streaming: Disney+ e Paramount+
Ficha Técnica da decisão
- Competição: CONMEBOL Libertadores 2025
- Rodada: Final
- Jogo: Palmeiras x Flamengo
- Data: 29/11/2025 (Sábado)
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estádio Monumental "U", Lima, Peru
- Árbitro Principal: Darío Humberto Herrera (Argentina)
- Árbitro de Vídeo (VAR): Héctor Alberto Paletta (Argentina)