Futebol | Notícia

Resultado Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores: veja placar atualizado e principais acontecimentos

Final da Libertadores coloca frente a frente os gigantes do futebol brasileiro: Palmeiras e Flamengo; confira as principais atualizações

Por Thiago Seabra Publicado em 29/11/2025 às 17:40 | Atualizado em 29/11/2025 às 18:15
Imagem do confronto entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão 2025
Imagem do confronto entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão 2025 - Adriano Fontes/Flamengo

Matéria em atualização...

É dia de decisão: Palmeiras e Flamengo buscam o inédito tetracampeonato da Libertadores em Lima, no Peru.

A América do Sul para neste sábado, 29, para a aguardada final da CONMEBOL Libertadores, que coloca frente a frente os gigantes do futebol brasileiro: Palmeiras e Flamengo.

O duelo, que reedita a final de 2021 e carrega um forte clima de revanche para os cariocas, será disputado no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, a partir das 18h (horário de Brasília).

O vencedor da final entrará para a história como o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato do principal torneio continental, ampliando o domínio brasileiro na Libertadores.

Resultado de Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores

A aguardada final da CONMEBOL Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo está sendo disputada no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru.

A bola rolou pela primeira vez por volta das 18h15 (de Brasília). Neste momento, o confronto entre Palmeiras e Flamengo, válido pela final da Libertadores 2025, encontra-se no primeiro tempo e o placar, por enquanto, é de 0 a 0.

LEIA MAIS | Se empatar, tem pênalti ou prorrogação? Veja o que está no regulamento oficial

Acompanhe a matéria para obter as principais atualizações sobre o andamento do jogo, como pênaltis, cartões vermelhos, e, claro, os gols que decidirem o campeão.

Esta matéria será atualizada conforme acontecimentos importantes ocorrerem no duelo.

SAIBA MAIS | Quem vai tocar na final da Libertadores? Confira detalhes da final entre Flamengo e Palmeiras

Desfalques de Palmeiras x Flamengo e possíveis escalações

As equipes chegam à decisão com baixas importantes e algumas dúvidas táticas em seus elencos.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

O Verdão chega à final após ter realizado a melhor campanha na fase de grupos e eliminado Universitario-PER, River Plate e LDU no mata-mata.

  • Carlos Miguel;
  • Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;
  • Bruno Fuchs (ou Aníbal Moreno), Andreas Pereira e Raphael Veiga;
  • Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques Confirmados

Weverton (fissura no osso da mão direita), Lucas Evangelista (lesão muscular na coxa) e Paulinho (recuperação de cirurgia na perna/tíbia).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

O Rubro-Negro busca "dar o troco" no Palmeiras após a derrota de 2021 e chega à decisão após eliminar Internacional, Estudiantes e Racing.

  • Rossi;
  • Varela, Danilo (ou Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro;
  • Pulgar, Jorginho e Arrascaeta;
  • Carrascal, Luiz Araújo (ou Everton Cebolinha/Samuel Lino) e Bruno Henrique.

Desfalques Confirmados

Pedro (lesão na coxa e/ou antebraço), Gonzalo Plata (suspenso após expulsão na semifinal) e Allan (fascite plantar).

Transmissões e onde assistir Palmeiras x Flamengo hoje

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida, com transmissão garantida em todas as plataformas:

  • TV Aberta: TV Globo, com "esquenta" a partir das 16h30
  • TV Fechada: ESPN, com o "Abre o Jogo" a partir das 16h
  • Streaming/Internet: Ge TV, com cobertura a partir das 15h
  • Streaming: Disney+ e Paramount+

Ficha Técnica da decisão

  • Competição: CONMEBOL Libertadores 2025
  • Rodada: Final
  • Jogo: Palmeiras x Flamengo
  • Data: 29/11/2025 (Sábado)
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio Monumental "U", Lima, Peru
  • Árbitro Principal: Darío Humberto Herrera (Argentina)
  • Árbitro de Vídeo (VAR): Héctor Alberto Paletta (Argentina)

