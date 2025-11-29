Resultado Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores: veja placar atualizado e principais acontecimentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Final da Libertadores coloca frente a frente os gigantes do futebol brasileiro: Palmeiras e Flamengo; confira as principais atualizações

Clique aqui e escute a matéria

Matéria em atualização...

É dia de decisão: Palmeiras e Flamengo buscam o inédito tetracampeonato da Libertadores em Lima, no Peru.

A América do Sul para neste sábado, 29, para a aguardada final da CONMEBOL Libertadores, que coloca frente a frente os gigantes do futebol brasileiro: Palmeiras e Flamengo.

O duelo, que reedita a final de 2021 e carrega um forte clima de revanche para os cariocas, será disputado no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, a partir das 18h (horário de Brasília).

O vencedor da final entrará para a história como o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato do principal torneio continental, ampliando o domínio brasileiro na Libertadores.

Resultado de Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores

A aguardada final da CONMEBOL Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo está sendo disputada no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru.

A bola rolou pela primeira vez por volta das 18h15 (de Brasília). Neste momento, o confronto entre Palmeiras e Flamengo, válido pela final da Libertadores 2025, encontra-se no primeiro tempo e o placar, por enquanto, é de 0 a 0.



LEIA MAIS | Se empatar, tem pênalti ou prorrogação? Veja o que está no regulamento oficial

Acompanhe a matéria para obter as principais atualizações sobre o andamento do jogo, como pênaltis, cartões vermelhos, e, claro, os gols que decidirem o campeão.

Esta matéria será atualizada conforme acontecimentos importantes ocorrerem no duelo.

SAIBA MAIS | Quem vai tocar na final da Libertadores? Confira detalhes da final entre Flamengo e Palmeiras

Desfalques de Palmeiras x Flamengo e possíveis escalações

As equipes chegam à decisão com baixas importantes e algumas dúvidas táticas em seus elencos.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

O Verdão chega à final após ter realizado a melhor campanha na fase de grupos e eliminado Universitario-PER, River Plate e LDU no mata-mata.

Carlos Miguel;

Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;

Bruno Fuchs (ou Aníbal Moreno), Andreas Pereira e Raphael Veiga;

Flaco López e Vitor Roque.



Desfalques Confirmados

Weverton (fissura no osso da mão direita), Lucas Evangelista (lesão muscular na coxa) e Paulinho (recuperação de cirurgia na perna/tíbia).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

O Rubro-Negro busca "dar o troco" no Palmeiras após a derrota de 2021 e chega à decisão após eliminar Internacional, Estudiantes e Racing.

Rossi;

Varela, Danilo (ou Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro;

Pulgar, Jorginho e Arrascaeta;

Carrascal, Luiz Araújo (ou Everton Cebolinha/Samuel Lino) e Bruno Henrique.



Desfalques Confirmados

Pedro (lesão na coxa e/ou antebraço), Gonzalo Plata (suspenso após expulsão na semifinal) e Allan (fascite plantar).

Transmissões e onde assistir Palmeiras x Flamengo hoje

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida, com transmissão garantida em todas as plataformas:

TV Aberta : TV Globo, com "esquenta" a partir das 16h30



: TV Globo, com "esquenta" a partir das 16h30 TV Fechada : ESPN, com o "Abre o Jogo" a partir das 16h



: ESPN, com o "Abre o Jogo" a partir das 16h Streaming/Internet : Ge TV, com cobertura a partir das 15h

: Ge TV, com cobertura a partir das 15h Streaming: Disney+ e Paramount+

Ficha Técnica da decisão