Quando vai ser a Copa Intercontinental 2025, o antigo Mundial de Clubes? Veja data e confrontos do campeão da Libertadores
Torneio teve a primeira edição em 2024, em que o representante da CONMEBOL foi o Botafogo, que havia vencido a Libertadores daquele ano; saiba tudo
Clique aqui e escute a matéria
O ano de 2025 foi a estreia da Copa do Mundo de Clubes, em que o Chelsea se sagrou campeão ao vencer o Paris Saint-Germain na final por 3 a 0.
Entretanto, ainda em 2025, as principais equipes do mundo vão disputar o antigo Mundial, que agora é chamado de Copa Intercontinental.
O torneio teve a primeira edição em 2024. O representante da CONMEBOL foi o Botafogo, que havia vencido a Libertadores daquele ano.
Os brasileiros estrearam no chamado 'Dérbi das Américas', contra o Pachuca, e perderam por 3 a 0, se despedindo da competição de forma amarga.
O campeão foi o Real Madrid, que venceu o Pachuca por 3 a 0 na final.
O campeão da Copa Libertadores é o único representante que falta definir no Intercontinental.
Quando vai ser a Copa Intercontinental 2025?
A competição terá início para o vencedor da Copa Libertadores em 10 de dezembro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na ocasião, o vencedor da América do Sul irá enfrentar o Cruz Azul (México), que é o atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2025. Confira o chaveamento completo abaixo.
Quem vai participar da Copa Intercontinental 2025?
- Paris Saint-Germain (França) – campeão da UEFA Champions League 2024/25
- Al-Ahli (Arábia Saudita) – campeão da Liga dos Campeões da Ásia 2024/25 (já eliminado)
- Pyramids (Egito) – campeão da Liga dos Campeões da África 2024/25
- Auckland City (Nova Zelândia) – campeão da Liga dos Campeões da Oceania 2025 (já eliminado)
- Cruz Azul (México) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2025
- A definir – campeão da Copa Libertadores 2025
Veja o chaveamento da Copa Intercontinental 2025
A Copa Intercontinental de 2025 ganhou contornos decisivos com o domínio do Pyramids, do Egito, que conquistou a Copa África-Ásia-Pacífico ao vencer o Auckland City por 3 a 0 e superar o Al-Ahli por 3 a 1 na final regional.
O time egípcio agora aguarda o vencedor do Dérbi das Américas, entre Cruz Azul e o campeão da Libertadores de 2025, marcado para 10 de dezembro, para disputar a Copa Challenger no dia 13.
O ganhador desse duelo enfrentará o PSG na final do torneio, no dia 17 de dezembro, em uma decisão que deve definir o novo campeão intercontinental da temporada.
- Copa África-Ásia-Pacífico: Pyramids (Egito) 3 x 0 Auckland City (Nova Zelândia)
- Copa África-Ásia-Pacífico (final): Al-Ahli (Arábia Saudita) 1 x 3 Pyramids (Egito)
- Dérbi das Américas: Cruz Azul (México) x campeão da Libertadores 2025 | 10/12
- Copa Challenger: Pyramids (Egito) x Vencedor do Dérbi das Américas | 13/12
- Final: PSG x Vencedor da Copa Challenger | 17/12