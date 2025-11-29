Quando vai ser a Copa Intercontinental 2025, o antigo Mundial de Clubes? Veja data e confrontos do campeão da Libertadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Torneio teve a primeira edição em 2024, em que o representante da CONMEBOL foi o Botafogo, que havia vencido a Libertadores daquele ano; saiba tudo

O ano de 2025 foi a estreia da Copa do Mundo de Clubes, em que o Chelsea se sagrou campeão ao vencer o Paris Saint-Germain na final por 3 a 0.

Entretanto, ainda em 2025, as principais equipes do mundo vão disputar o antigo Mundial, que agora é chamado de Copa Intercontinental.

O torneio teve a primeira edição em 2024. O representante da CONMEBOL foi o Botafogo, que havia vencido a Libertadores daquele ano.

Os brasileiros estrearam no chamado 'Dérbi das Américas', contra o Pachuca, e perderam por 3 a 0, se despedindo da competição de forma amarga.

O campeão foi o Real Madrid, que venceu o Pachuca por 3 a 0 na final.

O campeão da Copa Libertadores é o único representante que falta definir no Intercontinental.

Quando vai ser a Copa Intercontinental 2025?

A competição terá início para o vencedor da Copa Libertadores em 10 de dezembro.

Na ocasião, o vencedor da América do Sul irá enfrentar o Cruz Azul (México), que é o atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2025. Confira o chaveamento completo abaixo.



Quem vai participar da Copa Intercontinental 2025?

Paris Saint-Germain (França) – campeão da UEFA Champions League 2024/25



Al-Ahli (Arábia Saudita) – campeão da Liga dos Campeões da Ásia 2024/25 (já eliminado)



Pyramids (Egito) – campeão da Liga dos Campeões da África 2024/25



Auckland City (Nova Zelândia) – campeão da Liga dos Campeões da Oceania 2025 (já eliminado)



Cruz Azul (México) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2025



A definir – campeão da Copa Libertadores 2025

Veja o chaveamento da Copa Intercontinental 2025

A Copa Intercontinental de 2025 ganhou contornos decisivos com o domínio do Pyramids, do Egito, que conquistou a Copa África-Ásia-Pacífico ao vencer o Auckland City por 3 a 0 e superar o Al-Ahli por 3 a 1 na final regional.

O time egípcio agora aguarda o vencedor do Dérbi das Américas, entre Cruz Azul e o campeão da Libertadores de 2025, marcado para 10 de dezembro, para disputar a Copa Challenger no dia 13.

O ganhador desse duelo enfrentará o PSG na final do torneio, no dia 17 de dezembro, em uma decisão que deve definir o novo campeão intercontinental da temporada.