FIFA anuncia datas da Copa Intercontinental de 2025; edição será a segunda no atual formato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Torneio pode contar com a presença de Flamengo, Palmeiras ou São Paulo, clubes brasileiros que seguem na briga pela Libertadores. PSG já está na final

A FIFA anunciou, nesta quarta-feira (10), o calendário de datas da Copa Intercontinental 2025, segunda edição do torneio no atual formato. A competição pode contar com a presença de um clube brasileiro.

Flamengo, Palmeiras e São Paulo seguem na briga pelo título da Libertadores e podem participar do torneio.

Quando começa a Copa Intercontinental?

A primeira partida da Copa Intercontinental será realizada no próximo domingo (14 de setembro). Pyramids (Egito) e Auckland City (Nova Zelândia).

No dia 23 de setembro, o vencedor dessa partida irá encarar o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O próximo vencedor da Libertadores irá estrear no Intercontinental no dia 10 de dezembro, para a disputa do Dérbi das Américas, contra o Cruz Azul, do México.



Em seguida, o vencedor do Dérbi das Américas irá encarar o vencedor do duelo entre o ganhador do duelo entre África-Ásia-Pacífico, em partida que será denominada "Copa Challenger".

A grande final do Intercontinental será realizada no dia 17 de dezembro, com um duelo entre PSG e o vencedor da Copa Challenger.

Datas da Copa Intercontinental