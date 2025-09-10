fechar
Futebol | Notícia

FIFA anuncia datas da Copa Intercontinental de 2025; edição será a segunda no atual formato

Torneio pode contar com a presença de Flamengo, Palmeiras ou São Paulo, clubes brasileiros que seguem na briga pela Libertadores. PSG já está na final

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 10/09/2025 às 17:34
Troféu da Copa Intercontinental
Troféu da Copa Intercontinental - Reprodução/ Copa Intercontinental

A FIFA anunciou, nesta quarta-feira (10), o calendário de datas da Copa Intercontinental 2025, segunda edição do torneio no atual formato. A competição pode contar com a presença de um clube brasileiro.

Flamengo, Palmeiras e São Paulo seguem na briga pelo título da Libertadores e podem participar do torneio.

Quando começa a Copa Intercontinental?

A primeira partida da Copa Intercontinental será realizada no próximo domingo (14 de setembro). Pyramids (Egito) e Auckland City (Nova Zelândia).

No dia 23 de setembro, o vencedor dessa partida irá encarar o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O próximo vencedor da Libertadores irá estrear no Intercontinental no dia 10 de dezembro, para a disputa do Dérbi das Américas, contra o Cruz Azul, do México.

Em seguida, o vencedor do Dérbi das Américas irá encarar o vencedor do duelo entre o ganhador do duelo entre África-Ásia-Pacífico, em partida que será denominada "Copa Challenger".

A grande final do Intercontinental será realizada no dia 17 de dezembro, com um duelo entre PSG e o vencedor da Copa Challenger.

Datas da Copa Intercontinental

  • 14 de setembro: Pyramids x Auckland City
  • 23 de setembro: Copa África-Ásia-Pacífico (Al Ahli x Pyramids ou Auckland City)
  • 10 de dezembro: Dérbi das Américas (Campeão da Libertadores x Cruz Azul)
  • 13 de dezembro: Copa Challenger (Vencedor Dérbi das Américas x Vencedor África-Ásia-Pacífico)
  • 17 de dezembro: Final da Copa Intercontinental (PSG x Vencedor Copa Challenger)

