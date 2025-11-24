Transmissão Internacional x Santos ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir o jogo contra o Z4 da Série A 2025
Colorado e Peixe tentam se afastar da zona de rebaixamento da competição. Os times estão em 15º e 17º, respectivamente, devido ao triunfo do Vitória
Internacional e Santos se enfrentam a partir das 21h (horário de Brasília) na noite desta segunda-feira (24/11), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Colorado chega empolgado após conseguir três pontos sobre o Ceará. Com 40 pontos e 15° lugar, o clube gaúcho pode abrir vantagem em relação ao Z4 e mirar vaga na Copa Sul-Americana.
O Peixe vive situação ainda mais delicada. A equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol na Vila Belmiro e diante do resultado do Vitória contra o Sport voltou para o 17° lugar, com 37 pontos.
Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodriguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Transmissão Internacional x Santos ao vivo online
O torcedor pode acompanhar online através do Globoplay. Isso porque o SporTV e Premiere exibem o duelo com exclusividade para todo o Brasil (pay-per-view). O sinal gratuito não está disponível.
Vídeo: resultado de Internacional x Santos em tempo real
O resultado em tempo real não está na Getv e nem na CazéTV, pelo fato que os canais escolheram passar outro confronto nesta rodada. No entanto, há cobertura em áudio nos canais oficiais dos clubes.
Ficha técnica – Internacional x Santos
- Competição: Brasileirão Série A – 35ª rodada
- Data: Segunda-feira, 24 de novembro de 2025.
- Hora: 21h (horário de Brasília).
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Arbitragem - Internacional x Santos
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES).
- Assistente 1: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO).
- Assistente 2: Douglas Pagung (ES).
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
- Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).