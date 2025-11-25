fechar
Selecao brasileira | Notícia

Fifa divulga potes da Copa do Mundo; Seleção Brasileira é cabeça-de-chave

Competição será disputada por 48 seleções em 2026. Brasil não poderá enfrentar potências mundiais e países sul-americanos na fase de grupos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/11/2025 às 16:23 | Atualizado em 25/11/2025 às 17:15
Imagem de jogadores da Sele&ccedil;&atilde;o Brasileira
Imagem de jogadores da Seleção Brasileira - @rafaelribeirorio / CBF

A FIFA anunciou nesta terça-feira (25) todos os detalhes do procedimento oficial do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado no próximo dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos).

Pela primeira vez na história, o Mundial terá 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes, ampliando o número de participantes.

A definição completa da tabela, com a distribuição de jogos por estádio e horários oficiais, será divulgada no dia 6 de dezembro.

Seleção Brasileira está no Pote 1

A Seleção Brasileira está confirmada no Pote 1, ao lado dos três países-sede, México, Canadá e Estados Unidos, e das oito seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Por isso, o Brasil não enfrentará nenhum desses gigantes na fase de grupos, evitando já de início confrontos pesados. A equipe brasileira será colocada automaticamente na posição 1 do grupo em que for sorteada, assumindo o papel de cabeça de chave.

A Seleção Brasileira também não poderá enfrentar nenhuma seleção sul-americana na primeira fase da Copa do Mundo, o que exclui Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Colômbia e Bolívia, caso avance na repescagem, como possíveis adversários da Amarelinha.

Pote 1

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Espanha
  • Argentina
  • França
  • Inglaterra
  • Portugal
  • Brasil
  • Holanda
  • Bélgica
  • Alemanha

Pote 2

  • Croácia
  • Marrocos
  • Colômbia
  • Uruguai
  • Suíça
  • Japão
  • Senegal
  • Irã
  • Coreia do Sul
  • Equador
  • Áustria
  • Austrália

Pote 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egito
  • Argélia
  • Escócia
  • Tunísia
  • Paraguai
  • Costa do Marfim
  • Uzbequistão
  • Catar
  • Arábia Saudita
  • África do Sul

Pote 4

  • Jordânia
  • Cabo Verde
  • Gana
  • Curaçao
  • Haiti
  • Nova Zelândia
  • Repescagem UEFA 1
  • Repescagem UEFA 2
  • Repescagem UEFA 3
  • Repescagem UEFA 4
  • Repescagem mundial 1
  • Repescagem mundial 2

Confira outras regras do sorteio

Times da mesma confederação não podem ficar no mesmo grupo, exceto as seleções da UEFA (Europa), que possui 16 representantes e obrigatoriamente terá quatro grupos com dois europeus.

A FIFA estabeleceu um sistema para garantir equilíbrio competitivo:

Espanha (1ª do ranking) e Argentina (2ª) ficarão em trajetórias opostas, podendo se encontrar apenas na final. O mesmo procedimento vale para França (3ª) e Inglaterra (4ª).

Os países-sede têm bolas de cores diferentes para serem alocados diretamente:

  • México – Grupo A (posição A1)
  • Canadá – Grupo B (posição B1)
  • Estados Unidos – Grupo D (posição D1)

