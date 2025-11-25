Fifa divulga potes da Copa do Mundo; Seleção Brasileira é cabeça-de-chave

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Competição será disputada por 48 seleções em 2026. Brasil não poderá enfrentar potências mundiais e países sul-americanos na fase de grupos

Clique aqui e escute a matéria

A FIFA anunciou nesta terça-feira (25) todos os detalhes do procedimento oficial do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado no próximo dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos).

Pela primeira vez na história, o Mundial terá 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes, ampliando o número de participantes.

A definição completa da tabela, com a distribuição de jogos por estádio e horários oficiais, será divulgada no dia 6 de dezembro.

Seleção Brasileira está no Pote 1

A Seleção Brasileira está confirmada no Pote 1, ao lado dos três países-sede, México, Canadá e Estados Unidos, e das oito seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Por isso, o Brasil não enfrentará nenhum desses gigantes na fase de grupos, evitando já de início confrontos pesados. A equipe brasileira será colocada automaticamente na posição 1 do grupo em que for sorteada, assumindo o papel de cabeça de chave.

A Seleção Brasileira também não poderá enfrentar nenhuma seleção sul-americana na primeira fase da Copa do Mundo, o que exclui Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Colômbia e Bolívia, caso avance na repescagem, como possíveis adversários da Amarelinha.

Pote 1

Estados Unidos



México



Canadá



Espanha



Argentina



França



Inglaterra



Portugal



Brasil



Holanda



Bélgica



Alemanha

Pote 2

Croácia



Marrocos



Colômbia



Uruguai

Suíça



Japão



Senegal



Irã



Coreia do Sul



Equador



Áustria



Austrália

Pote 3

Noruega



Panamá

Egito



Argélia



Escócia



Tunísia

Paraguai



Costa do Marfim



Uzbequistão



Catar



Arábia Saudita



África do Sul

Pote 4

Jordânia



Cabo Verde



Gana



Curaçao



Haiti



Nova Zelândia



Repescagem UEFA 1



Repescagem UEFA 2



Repescagem UEFA 3



Repescagem UEFA 4



Repescagem mundial 1



Repescagem mundial 2

Confira outras regras do sorteio

Times da mesma confederação não podem ficar no mesmo grupo, exceto as seleções da UEFA (Europa), que possui 16 representantes e obrigatoriamente terá quatro grupos com dois europeus.

A FIFA estabeleceu um sistema para garantir equilíbrio competitivo:

Espanha (1ª do ranking) e Argentina (2ª) ficarão em trajetórias opostas, podendo se encontrar apenas na final. O mesmo procedimento vale para França (3ª) e Inglaterra (4ª).

Os países-sede têm bolas de cores diferentes para serem alocados diretamente: