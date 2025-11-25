Fifa divulga potes da Copa do Mundo; Seleção Brasileira é cabeça-de-chave
Competição será disputada por 48 seleções em 2026. Brasil não poderá enfrentar potências mundiais e países sul-americanos na fase de grupos
A FIFA anunciou nesta terça-feira (25) todos os detalhes do procedimento oficial do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado no próximo dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos).
Pela primeira vez na história, o Mundial terá 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes, ampliando o número de participantes.
A definição completa da tabela, com a distribuição de jogos por estádio e horários oficiais, será divulgada no dia 6 de dezembro.
Seleção Brasileira está no Pote 1
A Seleção Brasileira está confirmada no Pote 1, ao lado dos três países-sede, México, Canadá e Estados Unidos, e das oito seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
Por isso, o Brasil não enfrentará nenhum desses gigantes na fase de grupos, evitando já de início confrontos pesados. A equipe brasileira será colocada automaticamente na posição 1 do grupo em que for sorteada, assumindo o papel de cabeça de chave.
A Seleção Brasileira também não poderá enfrentar nenhuma seleção sul-americana na primeira fase da Copa do Mundo, o que exclui Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Colômbia e Bolívia, caso avance na repescagem, como possíveis adversários da Amarelinha.
Pote 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Holanda
- Bélgica
- Alemanha
Pote 2
- Croácia
- Marrocos
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Japão
- Senegal
- Irã
- Coreia do Sul
- Equador
- Áustria
- Austrália
Pote 3
- Noruega
- Panamá
- Egito
- Argélia
- Escócia
- Tunísia
- Paraguai
- Costa do Marfim
- Uzbequistão
- Catar
- Arábia Saudita
- África do Sul
Pote 4
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçao
- Haiti
- Nova Zelândia
- Repescagem UEFA 1
- Repescagem UEFA 2
- Repescagem UEFA 3
- Repescagem UEFA 4
- Repescagem mundial 1
- Repescagem mundial 2
Confira outras regras do sorteio
Times da mesma confederação não podem ficar no mesmo grupo, exceto as seleções da UEFA (Europa), que possui 16 representantes e obrigatoriamente terá quatro grupos com dois europeus.
A FIFA estabeleceu um sistema para garantir equilíbrio competitivo:
Espanha (1ª do ranking) e Argentina (2ª) ficarão em trajetórias opostas, podendo se encontrar apenas na final. O mesmo procedimento vale para França (3ª) e Inglaterra (4ª).
Os países-sede têm bolas de cores diferentes para serem alocados diretamente:
- México – Grupo A (posição A1)
- Canadá – Grupo B (posição B1)
- Estados Unidos – Grupo D (posição D1)