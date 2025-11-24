Quando será a final da Copa do Mundo Sub-17 2025? Veja data, horário e caminho dos finalistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Brasileiros enfrentam Portugal nesta segunda-feira em busca de uma vaga na grande final, que terá pelo menos uma equipe europeia; veja chaveamento

Clique aqui e escute a matéria

A final da Copa do Mundo Sub-17 2025 já tem data, horário e local marcados. Antes disso, Brasil e Portugal disputam uma vaga na decisão em duelo marcado para esta segunda-feira, 24 de novembro (saiba onde assistir aqui).

Do outro lado da chave, Áustria e Itália fazem a outra semifinal em busca do primeiro título da competição.

Quando será a final da Copa do Mundo Sub-17 2025?

A decisão do Mundial Sub-17 está programada para quinta-feira, 27 de novembro, às 13h (de Brasília).

O confronto definirá o campeão da 20ª edição do torneio, realizado no Catar. No mesmo dia, mais cedo, haverá a disputa do 3º lugar, marcada para as 9h30.

Brasil x Portugal: caminho até a semifinal

O Brasil entra na disputa pela vaga na final embalado por uma campanha marcada por fortes emoções no mata-mata.

A equipe avançou diante de Paraguai e França em duas disputas de pênaltis seguidas.

Nas quartas de final, a classificação veio apenas no último lance: um gol aos 49 minutos do segundo tempo garantiu a vitória sobre Marrocos.

Na fase de grupos, a Seleção terminou na liderança após golear Honduras por 7 a 0 e Indonésia por 4 a 0, além de empatar com Zâmbia em 1 a 1.

Portugal também conseguiu embalar após uma primeira fase com dois triunfos (sobre Nova Caledônia e Marrocos) e um revés diante do Japão.

No mata-mata, venceu Bélgica, México e Suíça, garantindo sua vaga entre os quatro melhores.

Áustria x Itália na outra semifinal

Áustria e Itália disputam a outra vaga na final. As duas seleções chegam às semifinais com 100% de aproveitamento, somando vitórias na fase de grupos e no mata-mata.

A Áustria superou Arábia Saudita, Mali, Nova Zelândia, Tunísia, Inglaterra e Japão. Já a Itália deixou para trás Catar, Bolívia, África do Sul, Tchéquia, Uzbequistão e Burkina Faso.

Programação final do Mundial Sub-17 2025

Segunda-feira, 24 de novembro

10h30 – Áustria x Itália

13h – Portugal x Brasil

Quinta-feira, 27 de novembro

9h30 – Disputa do 3º lugar

13h – Final

MARROCOS 1 X 2 BRASIL | MELHORES MOMENTOS