Quando será a final da Copa do Mundo Sub-17 2025? Veja data, horário e caminho dos finalistas
Brasileiros enfrentam Portugal nesta segunda-feira em busca de uma vaga na grande final, que terá pelo menos uma equipe europeia; veja chaveamento
A final da Copa do Mundo Sub-17 2025 já tem data, horário e local marcados. Antes disso, Brasil e Portugal disputam uma vaga na decisão em duelo marcado para esta segunda-feira, 24 de novembro (saiba onde assistir aqui).
Do outro lado da chave, Áustria e Itália fazem a outra semifinal em busca do primeiro título da competição.
Quando será a final da Copa do Mundo Sub-17 2025?
A decisão do Mundial Sub-17 está programada para quinta-feira, 27 de novembro, às 13h (de Brasília).
O confronto definirá o campeão da 20ª edição do torneio, realizado no Catar. No mesmo dia, mais cedo, haverá a disputa do 3º lugar, marcada para as 9h30.
Brasil x Portugal: caminho até a semifinal
O Brasil entra na disputa pela vaga na final embalado por uma campanha marcada por fortes emoções no mata-mata.
A equipe avançou diante de Paraguai e França em duas disputas de pênaltis seguidas.
Nas quartas de final, a classificação veio apenas no último lance: um gol aos 49 minutos do segundo tempo garantiu a vitória sobre Marrocos.
Na fase de grupos, a Seleção terminou na liderança após golear Honduras por 7 a 0 e Indonésia por 4 a 0, além de empatar com Zâmbia em 1 a 1.
Portugal também conseguiu embalar após uma primeira fase com dois triunfos (sobre Nova Caledônia e Marrocos) e um revés diante do Japão.
No mata-mata, venceu Bélgica, México e Suíça, garantindo sua vaga entre os quatro melhores.
Áustria x Itália na outra semifinal
Áustria e Itália disputam a outra vaga na final. As duas seleções chegam às semifinais com 100% de aproveitamento, somando vitórias na fase de grupos e no mata-mata.
A Áustria superou Arábia Saudita, Mali, Nova Zelândia, Tunísia, Inglaterra e Japão. Já a Itália deixou para trás Catar, Bolívia, África do Sul, Tchéquia, Uzbequistão e Burkina Faso.
Programação final do Mundial Sub-17 2025
Segunda-feira, 24 de novembro
- 10h30 – Áustria x Itália
- 13h – Portugal x Brasil
Quinta-feira, 27 de novembro
- 9h30 – Disputa do 3º lugar
- 13h – Final
