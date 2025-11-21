fechar
Resultado Brasil x Marrocos no Mundial sub-17 hoje (21): confira placar atualizado das quartas de final

Seleção brasileira precisa da vitória para alcançar uma vaga nas semifinais e seguir em busca do título mundial; saiba os principais detalhes do duelo

Por Thiago Seabra Publicado em 21/11/2025 às 12:40 | Atualizado em 21/11/2025 às 13:07
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-17 em Doha, no Catar
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-17 em Doha, no Catar - Nelson Terme/CBF

Em atualização...

A seleção brasileira entrou em campo para encarar o Marrocos nesta sexta-feira (21), às 12h45 (de Brasília), no Aspire Zone (campo 7).

O confronto, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17, define um dos semifinalistas do torneio disputado no Catar.

>> Saiba quem o Brasil enfrenta se passar de fase para a semifinais do Mundial.

Como chegam as equipes

Depois de avançar como terceiro colocado na fase inicial, o Marrocos chega embalado após superar Mali.

A equipe teve campanha irregular, com goleada histórica sobre a Nova Caledônia por 16 a 0, mas derrotas para Portugal e Japão.

O Brasil chega com tudo após garantir duas classificações seguidas nos pênaltis. A equipe não perdeu nenhum jogo até o momento.

O elenco comandado por Carlos Eduardo Patetuci ganha o retorno do zagueiro Vitor Hugo, que esteve ausente diante da França por suspensão.

Resultado de Brasil x Marrocos no Mundial sub-17

A partida teve início às 12h45 (de Brasília). Quem vencer o confronto, avança para as semifinais do Mundial sub-17.

Neste momento, a partida encontra-se no primeiro tempo, com o Brasil vencendo o Marrocos por um a zero, com gol de Dell aos 16 minutos. 

A matéria seguirá sendo atualizada em tempo real apresentando os principais acontecimentos da partida, como expulsões, pênaltis e gols de ambas as equipes.

Escalações de Brasil x Marrocos

Marrocos (Técnico: Nabil Baha)

  • Bellaarouch;
  • Bouhadi, Hidaoui, Soukrat e Zekri;
  • Ibn Salah, Saïdi, El Aoud e Daoudi;
  • El Khalfioui e Ziyad Baha.

Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)

  • João Pedro;
  • Arthur Ryan (Luccas Ramon), Vitão, Luís Eduardo;
  • Angelo, Zé Lucas, Luis Pacheco, Kayke e Felipe Morais (Gabriel Mec);
  • Ruan Pablo (Pietro Tavares) e Dell.

Ficha Técnica de Brasil x Marrocos no Mundial sub-17

  • Competição: Copa do Mundo Sub-17 – Quartas de final
  • Local: Aspire Zone, Doha (Catar)
  • Data: 21/11/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 12h45 (de Brasília)
  • Saiba onde assistir ao vivo

Calendário das quartas de final

Todos os jogos serão disputados nesta quarta-feira (21). Confira abaixo.

  • 9h30 - Áustria x Japão
  • 10h30 - Itália x Burkina Faso
  • 11h45 - Portugal x Suíça
  • 12h45 - Brasil x Marrocos

Brasil (4) 1 x 1 (3) França no Mundial sub-17 | Melhores Momentos

