Resultado Brasil x Marrocos no Mundial sub-17 hoje (21): confira placar atualizado das quartas de final
Seleção brasileira precisa da vitória para alcançar uma vaga nas semifinais e seguir em busca do título mundial; saiba os principais detalhes do duelo
Clique aqui e escute a matéria
Em atualização...
A seleção brasileira entrou em campo para encarar o Marrocos nesta sexta-feira (21), às 12h45 (de Brasília), no Aspire Zone (campo 7).
O confronto, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17, define um dos semifinalistas do torneio disputado no Catar.
>> Saiba quem o Brasil enfrenta se passar de fase para a semifinais do Mundial.
Como chegam as equipes
Depois de avançar como terceiro colocado na fase inicial, o Marrocos chega embalado após superar Mali.
A equipe teve campanha irregular, com goleada histórica sobre a Nova Caledônia por 16 a 0, mas derrotas para Portugal e Japão.
O Brasil chega com tudo após garantir duas classificações seguidas nos pênaltis. A equipe não perdeu nenhum jogo até o momento.
O elenco comandado por Carlos Eduardo Patetuci ganha o retorno do zagueiro Vitor Hugo, que esteve ausente diante da França por suspensão.
Resultado de Brasil x Marrocos no Mundial sub-17
A partida teve início às 12h45 (de Brasília). Quem vencer o confronto, avança para as semifinais do Mundial sub-17.
Neste momento, a partida encontra-se no primeiro tempo, com o Brasil vencendo o Marrocos por um a zero, com gol de Dell aos 16 minutos.
A matéria seguirá sendo atualizada em tempo real apresentando os principais acontecimentos da partida, como expulsões, pênaltis e gols de ambas as equipes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalações de Brasil x Marrocos
Marrocos (Técnico: Nabil Baha)
- Bellaarouch;
- Bouhadi, Hidaoui, Soukrat e Zekri;
- Ibn Salah, Saïdi, El Aoud e Daoudi;
- El Khalfioui e Ziyad Baha.
Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)
- João Pedro;
- Arthur Ryan (Luccas Ramon), Vitão, Luís Eduardo;
- Angelo, Zé Lucas, Luis Pacheco, Kayke e Felipe Morais (Gabriel Mec);
- Ruan Pablo (Pietro Tavares) e Dell.
Ficha Técnica de Brasil x Marrocos no Mundial sub-17
- Competição: Copa do Mundo Sub-17 – Quartas de final
- Local: Aspire Zone, Doha (Catar)
- Data: 21/11/2025 (sexta-feira)
- Horário: 12h45 (de Brasília)
- Saiba onde assistir ao vivo
Calendário das quartas de final
Todos os jogos serão disputados nesta quarta-feira (21). Confira abaixo.
- 9h30 - Áustria x Japão
- 10h30 - Itália x Burkina Faso
- 11h45 - Portugal x Suíça
- 12h45 - Brasil x Marrocos
Brasil (4) 1 x 1 (3) França no Mundial sub-17 | Melhores Momentos