Chaveamento Copa do Mundo sub-17: Brasil enfrenta quem se avançar para as semifinais? Veja próximos adversários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Marrocos de olho em uma vaga nas semifinais do Mundial; saiba tudo

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil enfrenta o Marrocos nesta sexta-feira (21), às 12h45 (de Brasília), no Aspire Zone (campo 7), em Doha, pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17.

Quem vencer o duelo, avança para as semifinais. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

Nas penalidades, o Brasil já eliminou Paraguai e França nas fases anteriores.

A equipe mantém a invencibilidade no tempo normal, com goleadas sobre Indonésia e Honduras e empates diante de Zâmbia, Paraguai e França.

Chaveamento: Brasil enfrenta quem se passar de fase?

O Brasil está no lado mais competitivo do chaveamento do Mundial e disputa uma vaga na semifinal contra o Marrocos (clique aqui para saber onde assistir).

Caso avance, a seleção enfrentará o vencedor de Portugal x Suíça, que jogam também nesta sexta-feira (21), às 11h45 (de Brasília).

Ou seja, os brasileiros já conhecem exatamente o caminho até a decisão: primeiro superar os marroquinos e, depois, encarar um europeu, Portugal ou Suíça, na luta por um lugar na final.

Do outro lado da chave, Áustria x Japão e Itália x Burkina Faso completam o mata-mata.

Esses quatro países disputam a segunda vaga na decisão, em um percurso totalmente separado do enfrentado pelo Brasil.

Assim, a equipe brasileira só cruzaria com um desses rivais em uma eventual final ou na disputa pelo terceiro lugar.

Ficha Técnica de Brasil x Marrocos no Mundial sub-17

Competição: Copa do Mundo Sub-17 – Quartas de final

Copa do Mundo Sub-17 – Quartas de final Local: Aspire Zone, Doha (Catar)

Aspire Zone, Doha (Catar) Data: 21/11/2025 (sexta-feira)

21/11/2025 (sexta-feira) Horário: 12h45 (de Brasília)

12h45 (de Brasília) Transmissão: SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube)

Calendário das quartas de final

Todos os jogos serão disputados nesta quarta-feira (21). Confira abaixo.



9h30 - Áustria x Japão



10h30 - Itália x Burkina Faso



11h45 - Portugal x Suíça



12h45 - Brasil x Marrocos

Brasil (4) 1 x 1 (3) França no Mundial sub-17 | Melhores Momentos