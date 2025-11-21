Chaveamento Copa do Mundo sub-17: Brasil enfrenta quem se avançar para as semifinais? Veja próximos adversários
Seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Marrocos de olho em uma vaga nas semifinais do Mundial; saiba tudo
O Brasil enfrenta o Marrocos nesta sexta-feira (21), às 12h45 (de Brasília), no Aspire Zone (campo 7), em Doha, pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17.
Quem vencer o duelo, avança para as semifinais. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.
Nas penalidades, o Brasil já eliminou Paraguai e França nas fases anteriores.
A equipe mantém a invencibilidade no tempo normal, com goleadas sobre Indonésia e Honduras e empates diante de Zâmbia, Paraguai e França.
Chaveamento: Brasil enfrenta quem se passar de fase?
O Brasil está no lado mais competitivo do chaveamento do Mundial e disputa uma vaga na semifinal contra o Marrocos (clique aqui para saber onde assistir).
Caso avance, a seleção enfrentará o vencedor de Portugal x Suíça, que jogam também nesta sexta-feira (21), às 11h45 (de Brasília).
Ou seja, os brasileiros já conhecem exatamente o caminho até a decisão: primeiro superar os marroquinos e, depois, encarar um europeu, Portugal ou Suíça, na luta por um lugar na final.
Do outro lado da chave, Áustria x Japão e Itália x Burkina Faso completam o mata-mata.
Esses quatro países disputam a segunda vaga na decisão, em um percurso totalmente separado do enfrentado pelo Brasil.
Assim, a equipe brasileira só cruzaria com um desses rivais em uma eventual final ou na disputa pelo terceiro lugar.
Ficha Técnica de Brasil x Marrocos no Mundial sub-17
- Competição: Copa do Mundo Sub-17 – Quartas de final
- Local: Aspire Zone, Doha (Catar)
- Data: 21/11/2025 (sexta-feira)
- Horário: 12h45 (de Brasília)
- Transmissão: SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube)
Calendário das quartas de final
Todos os jogos serão disputados nesta quarta-feira (21). Confira abaixo.
- 9h30 - Áustria x Japão
- 10h30 - Itália x Burkina Faso
- 11h45 - Portugal x Suíça
- 12h45 - Brasil x Marrocos
