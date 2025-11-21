Brasil x Marrocos na Copa do Mundo sub-17 hoje (21): onde assistir ao vivo, horário e escalações
Time canarinho chega embalado após eliminar Paraguai e França nas fases anteriores, ambas nas penalidades máximas; confira detalhes do confronto
A seleção brasileira encara o Marrocos nesta sexta-feira (21), às 12h45 (de Brasília), no Aspire Zone (campo 7), em Doha, pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. O confronto define um dos semifinalistas do torneio disputado no Catar.
O time canarinho chega embalado após eliminar Paraguai e França nas fases anteriores, ambas nas penalidades máximas.
A equipe mantém a invencibilidade no tempo normal, com goleadas sobre Indonésia e Honduras e empates diante de Zâmbia, Paraguai e França.
Do outro lado, os marroquinos avançaram após eliminarem Mali por 3 a 2 nas oitavas.
Antes disso, passaram pelos Estados Unidos nos pênaltis e garantiram vaga no mata-mata como um dos melhores terceiros colocados.
Brasil enfrenta quem se passar de fase?
Quem avançar enfrentará o vencedor de Portugal x Suíça, que jogam também nesta sexta-feira (21), às 11h45 (de Brasília).
Como chegam as equipes
Depois de avançar como terceiro colocado na fase inicial, o Marrocos chega embalado após superar Mali.
A equipe teve campanha irregular, com goleada histórica sobre a Nova Caledônia por 16 a 0, mas derrotas para Portugal e Japão.
O Brasil chega com tudo após garantir duas classificações seguidas nos pênaltis. A equipe não perdeu nenhum jogo até o momento.
O elenco comandado por Carlos Eduardo Patetuci ganha o retorno do zagueiro Vitor Hugo, que esteve ausente diante da França por suspensão.
Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo
A partida terá exibição na TV fechada pelo SporTV, além da transmissão digital da CazéTV no YouTube, oferecendo alternativas para quem deseja acompanhar o duelo em tempo real.
Prováveis escalações
Marrocos (Técnico: Nabil Baha)
- Bellaarouch;
- Bouhadi, Hidaoui, Soukrat e Zekri;
- Ibn Salah, Saïdi, El Aoud e Daoudi;
- El Khalfioui e Ziyad Baha.
Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)
- João Pedro;
- Arthur Ryan (Luccas Ramon), Vitão, Luís Eduardo;
- Angelo, Zé Lucas, Luis Pacheco, Kayke e Felipe Morais (Gabriel Mec);
- Ruan Pablo (Pietro Tavares) e Dell.
Ficha Técnica de Brasil x Marrocos no Mundial sub-17
- Competição: Copa do Mundo Sub-17 – Quartas de final
- Local: Aspire Zone, Doha (Catar)
- Data: 21/11/2025 (sexta-feira)
- Horário: 12h45 (de Brasília)
- Transmissão: SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube)
Calendário das quartas de final
Todos os jogos serão disputados nesta quarta-feira (21). Confira abaixo.
- 9h30 - Áustria x Japão
- 10h30 - Itália x Burkina Faso
- 11h45 - Portugal x Suíça
- 12h45 - Brasil x Marrocos
