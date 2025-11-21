fechar
Brasil x Marrocos na Copa do Mundo sub-17 hoje (21): onde assistir ao vivo, horário e escalações

Time canarinho chega embalado após eliminar Paraguai e França nas fases anteriores, ambas nas penalidades máximas; confira detalhes do confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 21/11/2025 às 10:52
Imagem do atacante Dell, da seleção brasileira sub-17 e do Bahia
Imagem do atacante Dell, da seleção brasileira sub-17 e do Bahia - Nelson Terme/CBF

A seleção brasileira encara o Marrocos nesta sexta-feira (21), às 12h45 (de Brasília), no Aspire Zone (campo 7), em Doha, pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. O confronto define um dos semifinalistas do torneio disputado no Catar.

O time canarinho chega embalado após eliminar Paraguai e França nas fases anteriores, ambas nas penalidades máximas.

A equipe mantém a invencibilidade no tempo normal, com goleadas sobre Indonésia e Honduras e empates diante de Zâmbia, Paraguai e França.

Do outro lado, os marroquinos avançaram após eliminarem Mali por 3 a 2 nas oitavas.

Antes disso, passaram pelos Estados Unidos nos pênaltis e garantiram vaga no mata-mata como um dos melhores terceiros colocados.

Brasil enfrenta quem se passar de fase?

Quem avançar enfrentará o vencedor de Portugal x Suíça, que jogam também nesta sexta-feira (21), às 11h45 (de Brasília).

Como chegam as equipes

Depois de avançar como terceiro colocado na fase inicial, o Marrocos chega embalado após superar Mali.

A equipe teve campanha irregular, com goleada histórica sobre a Nova Caledônia por 16 a 0, mas derrotas para Portugal e Japão.

O Brasil chega com tudo após garantir duas classificações seguidas nos pênaltis. A equipe não perdeu nenhum jogo até o momento.

O elenco comandado por Carlos Eduardo Patetuci ganha o retorno do zagueiro Vitor Hugo, que esteve ausente diante da França por suspensão.

Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo

A partida terá exibição na TV fechada pelo SporTV, além da transmissão digital da CazéTV no YouTube, oferecendo alternativas para quem deseja acompanhar o duelo em tempo real.

Prováveis escalações

Marrocos (Técnico: Nabil Baha)

  • Bellaarouch;
  • Bouhadi, Hidaoui, Soukrat e Zekri;
  • Ibn Salah, Saïdi, El Aoud e Daoudi;
  • El Khalfioui e Ziyad Baha.

Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)

  • João Pedro;
  • Arthur Ryan (Luccas Ramon), Vitão, Luís Eduardo;
  • Angelo, Zé Lucas, Luis Pacheco, Kayke e Felipe Morais (Gabriel Mec);
  • Ruan Pablo (Pietro Tavares) e Dell.

Ficha Técnica de Brasil x Marrocos no Mundial sub-17

  • Competição: Copa do Mundo Sub-17 – Quartas de final
  • Local: Aspire Zone, Doha (Catar)
  • Data: 21/11/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 12h45 (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube)

Calendário das quartas de final

Todos os jogos serão disputados nesta quarta-feira (21). Confira abaixo.

  • 9h30 - Áustria x Japão
  • 10h30 - Itália x Burkina Faso
  • 11h45 - Portugal x Suíça
  • 12h45 - Brasil x Marrocos

