Grupo do Brasil na Copa: confira data do sorteio e possíveis adversários da Amarelinha
Amarelinha será uma das cabeças-de-chave do sorteio que definirá os três primeiros adversários da Seleção. Formato será revelado em breve
As Eliminatórias para a Copa do Mundo estão encerradas e a torcida brasileira já está na expectativa pela definição do grupo da Amarelinha no torneio.
A competição sediada por Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira a contar com 48 seleções. 42 classificados já estão definidos.
Quando será o sorteio da Copa do Mundo?
O sorteio da Copa do Mundo será realizado no dia 5 de dezembro (sexta-feira), às 14h00 (horário de Brasília).
A Seleção Brasileira estará no pote 1, ao lado das três sedes e das outras oito melhores colocadas de acordo com o Ranking da FIFA.
O formato do sorteio ainda não foi confirmado. No entanto, já se sabe quem o Brasil não poderá encarar na fase de grupos da Copa do Mundo.
Quem não poderá ser adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo?
Nenhuma seleção sul-americana que garantiu a vaga na Copa do Mundo sem precisar da repescagem poderá ser adversária do Brasil.
Portanto, Argentina, Colômbia, Uruguai e Paraguai não poderão enfrentar a Seleção Brasileira logo de cara.
Além disso, as grandes "pedreiras" do Pote 1, além das sedes Estados Unidos, México e Canadá, estão fora do caminho inicial da Amarelinha. Na primeira fase, o Brasil não irá enfrentar Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Bélgica e Alemanha.
Como será definido o grupo do Brasil na Copa do Mundo?
A Seleção Brasileira irá enfrentar uma equipe de cada pote na fase de grupos da Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil disputará a classificação ao mata-mata contra um país dos times 2, 3 e 4.
Potes da Copa do Mundo 2026
Até o momento, não há uma confirmação oficial sobre o critério que será utilizado para a realização do sorteio.
Entre as possibilidades apontadas, existe uma hipótese de que as seleções da repescagem serão alocadas de acordo com a posição da melhor seleção de cada chave, conforme as projeções do ranking da FIFA.
Por exemplo: As equipes que estiverem na chave da Itália na repescagem europeia estarão no Pote 2.
Confira como ficariam os potes para a Copa do Mundo 2026 seguindo essa projeção:
Pote 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Holanda
- Bélgica
- Alemanha
Pote 2
- Croácia
- Marrocos
- Itália (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Japão
- Senegal
- Irã
- Dinamarca (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
- Coreia do Sul
- Equador
Pote 3
- Áustria
- Turquia (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
- Austrália
- Ucrânia (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
- Noruega
- Panamá
- Egito
- Argélia
- Escócia
- Tunísia
- Paraguai
- Costa do Marfim
Pote 4
- Uzbequistão
- Catar
- República Democrática do Congo (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
- Iraque (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
- Arábia Saudita
- África do Sul
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçao
- Haiti
- Nova Zelândia
Apesar dessa possibilidade, não está descartado que a FIFA mantenha o critério utilizado para a última Copa do Mundo, onde as seleções que garantirem a vaga na Copa do Mundo via repescagem sejam alocadas nas últimas posições do Pote 4.
Confira como ficariam os potes para a Copa do Mundo 2026 seguindo essa projeção:
Pote 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Holanda
- Bélgica
- Alemanha
Pote 2
- Croácia
- Marrocos
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Japão
- Senegal
- Irã
- Coreia do Sul
- Equador
- Áustria
- Austrália
Pote 3
- Noruega
- Panamá
- Egito
- Argélia
- Escócia
- Tunísia
- Paraguai
- Costa do Marfim
- Uzbequistão
- Catar
- Arábia Saudita
- África do Sul
Pote 4
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçao
- Haiti
- Nova Zelândia
- Repescagem UEFA 1
- Repescagem UEFA 2
- Repescagem UEFA 3
- Repescagem UEFA 4
- Repescagem mundial 1
- Repescagem mundial 2