Grupo do Brasil na Copa: confira data do sorteio e possíveis adversários da Amarelinha

Amarelinha será uma das cabeças-de-chave do sorteio que definirá os três primeiros adversários da Seleção. Formato será revelado em breve

As Eliminatórias para a Copa do Mundo estão encerradas e a torcida brasileira já está na expectativa pela definição do grupo da Amarelinha no torneio.

A competição sediada por Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira a contar com 48 seleções. 42 classificados já estão definidos.

Quando será o sorteio da Copa do Mundo?

O sorteio da Copa do Mundo será realizado no dia 5 de dezembro (sexta-feira), às 14h00 (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira estará no pote 1, ao lado das três sedes e das outras oito melhores colocadas de acordo com o Ranking da FIFA.

O formato do sorteio ainda não foi confirmado. No entanto, já se sabe quem o Brasil não poderá encarar na fase de grupos da Copa do Mundo.

Quem não poderá ser adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo?

Nenhuma seleção sul-americana que garantiu a vaga na Copa do Mundo sem precisar da repescagem poderá ser adversária do Brasil.

Portanto, Argentina, Colômbia, Uruguai e Paraguai não poderão enfrentar a Seleção Brasileira logo de cara.

Além disso, as grandes "pedreiras" do Pote 1, além das sedes Estados Unidos, México e Canadá, estão fora do caminho inicial da Amarelinha. Na primeira fase, o Brasil não irá enfrentar Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Bélgica e Alemanha.

Como será definido o grupo do Brasil na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira irá enfrentar uma equipe de cada pote na fase de grupos da Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil disputará a classificação ao mata-mata contra um país dos times 2, 3 e 4.

Potes da Copa do Mundo 2026

Até o momento, não há uma confirmação oficial sobre o critério que será utilizado para a realização do sorteio.

Entre as possibilidades apontadas, existe uma hipótese de que as seleções da repescagem serão alocadas de acordo com a posição da melhor seleção de cada chave, conforme as projeções do ranking da FIFA.

Por exemplo: As equipes que estiverem na chave da Itália na repescagem europeia estarão no Pote 2.

Confira como ficariam os potes para a Copa do Mundo 2026 seguindo essa projeção:

Pote 1

Estados Unidos



México



Canadá



Espanha



Argentina



França



Inglaterra



Portugal



Brasil



Holanda



Bélgica



Alemanha

Pote 2

Croácia

Marrocos

Itália (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irã

Dinamarca (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)

Coreia do Sul

Equador

Pote 3

Áustria

Turquia (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)

Austrália

Ucrânia (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)

Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Tunísia

Paraguai

Costa do Marfim

Pote 4

Uzbequistão

Catar

República Democrática do Congo (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)

Iraque (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)

Arábia Saudita



África do Sul

Jordânia



Cabo Verde



Gana



Curaçao



Haiti



Nova Zelândia

Apesar dessa possibilidade, não está descartado que a FIFA mantenha o critério utilizado para a última Copa do Mundo, onde as seleções que garantirem a vaga na Copa do Mundo via repescagem sejam alocadas nas últimas posições do Pote 4.

