Grupo do Brasil na Copa: confira data do sorteio e possíveis adversários da Amarelinha

Amarelinha será uma das cabeças-de-chave do sorteio que definirá os três primeiros adversários da Seleção. Formato será revelado em breve

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/11/2025 às 15:53 | Atualizado em 19/11/2025 às 16:17
Troféu da Copa do Mundo
Troféu da Copa do Mundo - Divulgação/ FIFA

As Eliminatórias para a Copa do Mundo estão encerradas e a torcida brasileira já está na expectativa pela definição do grupo da Amarelinha no torneio.

A competição sediada por Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira a contar com 48 seleções. 42 classificados já estão definidos.

Quando será o sorteio da Copa do Mundo?

O sorteio da Copa do Mundo será realizado no dia 5 de dezembro (sexta-feira), às 14h00 (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira estará no pote 1, ao lado das três sedes e das outras oito melhores colocadas de acordo com o Ranking da FIFA.

O formato do sorteio ainda não foi confirmado. No entanto, já se sabe quem o Brasil não poderá encarar na fase de grupos da Copa do Mundo.

Quem não poderá ser adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo?

Nenhuma seleção sul-americana que garantiu a vaga na Copa do Mundo sem precisar da repescagem poderá ser adversária do Brasil.

Portanto, Argentina, Colômbia, Uruguai e Paraguai não poderão enfrentar a Seleção Brasileira logo de cara.

Além disso, as grandes "pedreiras" do Pote 1, além das sedes Estados Unidos, México e Canadá, estão fora do caminho inicial da Amarelinha. Na primeira fase, o Brasil não irá enfrentar Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Bélgica e Alemanha.

Como será definido o grupo do Brasil na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira irá enfrentar uma equipe de cada pote na fase de grupos da Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil disputará a classificação ao mata-mata contra um país dos times 2, 3 e 4.

Potes da Copa do Mundo 2026

Até o momento, não há uma confirmação oficial sobre o critério que será utilizado para a realização do sorteio.

Entre as possibilidades apontadas, existe uma hipótese de que as seleções da repescagem serão alocadas de acordo com a posição da melhor seleção de cada chave, conforme as projeções do ranking da FIFA.

Por exemplo: As equipes que estiverem na chave da Itália na repescagem europeia estarão no Pote 2.

Confira como ficariam os potes para a Copa do Mundo 2026 seguindo essa projeção:

Pote 1

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Espanha
  • Argentina
  • França
  • Inglaterra
  • Portugal
  • Brasil
  • Holanda
  • Bélgica
  • Alemanha

Pote 2

  • Croácia
  • Marrocos
  • Itália (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
  • Colômbia
  • Uruguai
  • Suíça
  • Japão
  • Senegal
  • Irã
  • Dinamarca (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
  • Coreia do Sul
  • Equador

Pote 3

  • Áustria
  • Turquia (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
  • Austrália
  • Ucrânia (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
  • Noruega
  • Panamá
  • Egito
  • Argélia
  • Escócia
  • Tunísia
  • Paraguai
  • Costa do Marfim

Pote 4

  • Uzbequistão
  • Catar
  • República Democrática do Congo (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
  • Iraque (ou seleção classificada em sua chave na repescagem)
  • Arábia Saudita
  • África do Sul
  • Jordânia
  • Cabo Verde
  • Gana
  • Curaçao
  • Haiti
  • Nova Zelândia

Apesar dessa possibilidade, não está descartado que a FIFA mantenha o critério utilizado para a última Copa do Mundo, onde as seleções que garantirem a vaga na Copa do Mundo via repescagem sejam alocadas nas últimas posições do Pote 4.

Confira como ficariam os potes para a Copa do Mundo 2026 seguindo essa projeção:

Pote 1

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Espanha
  • Argentina
  • França
  • Inglaterra
  • Portugal
  • Brasil
  • Holanda
  • Bélgica
  • Alemanha

Pote 2

  • Croácia
  • Marrocos
  • Colômbia
  • Uruguai
  • Suíça
  • Japão
  • Senegal
  • Irã
  • Coreia do Sul
  • Equador
  • Áustria
  • Austrália

Pote 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egito
  • Argélia
  • Escócia
  • Tunísia
  • Paraguai
  • Costa do Marfim
  • Uzbequistão
  • Catar
  • Arábia Saudita
  • África do Sul

Pote 4

  • Jordânia
  • Cabo Verde
  • Gana
  • Curaçao
  • Haiti
  • Nova Zelândia
  • Repescagem UEFA 1
  • Repescagem UEFA 2
  • Repescagem UEFA 3
  • Repescagem UEFA 4
  • Repescagem mundial 1
  • Repescagem mundial 2

