Repescagem Europeia Copa do Mundo 2026: confira data e seleções participantes

Tetracampeã mundial, Itália enfrenta novo perrengue para evitar terceiro vexame consecutivo. 16 seleções europeias disputarão a repescagem

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/11/2025 às 14:50
Logo da Copa do Mundo 2026
Logo da Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FIFA

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 estão encerradas. No entanto, 16 seleções seguem na disputa pelas últimas vagas ao torneio.

A repescagem europeia irá conceder quatro vagas à Copa do Mundo. Participarão da competição os 12 países que encerraram a primeira fase na segunda colocação de seus grupos.

Outras 4 vagas são destinadas aos melhores colocados de suas chaves na Liga das Nações que não encerraram as Eliminatórias nas duas primeiras posições dos grupos.

Como serão definidos os confrontos?

As 16 seleções serão divididas em quatro potes. Enquanto os 12 países que se classificaram via Eliminatórias estarão nos três primeiros potes, os quatro últimos colocados estarão na última chave.

No sorteio, serão definidas quatro chaves de mata-mata. Os países que estão no pote 1 enfrentarão as seleções que estão no pote 4, enquanto as seleções do pote 2 encaram as seleções do pote 3. Os vencedores se enfrentam nas finais de cada chaveamento.

Pote 1

  • Itália
  • Dinamarca
  • Turquia
  • Ucrânia

Pote 2

  • Polônia
  • País de Gales
  • República Tcheca
  • Eslováquia

Pote 3

  • Irlanda
  • Albânia
  • Bósnia e Herzegovina
  • Kosovo

Pote 4

  • Suécia
  • Romênia
  • Macedônia do Norte
  • Irlanda do Norte

Datas da repescagem

O sorteio das partidas será realizado no dia 20 de novembro (quinta-feira), às 9h00 (horário de Brasília). As semifinais da repescagem serão realizadas em formato de jogo único, na casa das melhores ranqueadas.

A grande decisão de cada chave será realizada na casa do vencedor do duelo entre a seleção do Pote 1 x Pote 4. As partidas da repescagem serão disputadas durante a data FIFA de março de 2026.

