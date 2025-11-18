Copa do Mundo 2026: Espanha classificada, Austria e Escócia de volta e repescagem europeia definida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após última rodada das Eliminatórias Europeias, outras cinco seleções garantiram a vaga direta; Itália aguarda adversária da repescagem

Favoritas na rodada final das Eliminatórias e com ampla vantagem sobre as concorrentes, Espanha, Bélgica e Suíça confirmaram nesta terça-feira (18) suas vagas na Copa do Mundo de 2026.

Jogando no Estádio La Cartuja, em Sevilha, os espanhóis não contaram com boa presença de torcedores. A partida tampouco animou. No placar final, empate por 2 a 2. A Espanha conclui o Grupo E na ponta com 16 pontos, enquanto os turcos somaram 13 e ficaram na segunda posição e vão para a repescagem.

No Grupo J, a situação da Bélgica era confortável, com boa vantagem de saldo de gols e enfrentando um fraco adversário. Os belgas não deram oportunidade para Liechtenstein. Na primeira etapa, abriram 3 a 0 de vantagem, com gols de Vanaken e Doku (2) A goleada se concretizou no segundo tempo, com Mechele, Saelemaekers e Ketelaere.

Na briga pela segunda posição e uma melhor acomodação na repescagem, País de Gales e Macedônia do Norte protagonizaram uma partida movimentada em Cardiff. Os galeses não tiveram piedade e aplicaram uma goleada por 7 a 1.

Pelo Grupo B, a Suíça visitou o Kosovo, em Pristina, podendo perder por até cinco gols de diferença. A partida teve equilíbrio, e os gols só saíram na segunda etapa. Vargas fez o primeiro para os suíços, mas Muslija empatou. Os donos da casa vão para a repescagem. Na mesma chave, Eslovênia e Suécia também empataram por 1 a 1.

De volta após 28 anos

Entre as europeias classificadas para a Copa do Mundo também estão a Áustria e Escócia, que retornam ao mundial depois de 28 anos, junto à Noruega.

Nesta terça-feira, os austríacos garantiram a vaga ao empatar por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina no Ernst-Happel-Stadion, enquanto a Escócia confirmou seu retorno com uma vitória épica por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em um jogo decidido nos acréscimos - incluindo um golaço marcado atrás do meio de campo no Hampden Park.

Última participação de ambas seleções em Copas do Mundo foi em 1998, em edição realizada na França, que terminou com a seleção da casa campeã em cima da Seleção Brasileira.



Repescagem europeia

Após o fim das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, a Uefa definirá seus últimos participantes do Mundial do ano que vem através da repescagem europeia. No playoff continental, que conta com a tradicional Itália, por exemplo, 16 países lutam por quatro vagas.

Nesta fase, que define os últimos classificados ao Mundial do ano que vem, 16 seleções lutam pela classificação: os 12 segundos colocados de cada chave da fase de grupos das Eliminatórias, além dos quatro melhores vencedores de grupos no ranking da Liga das Nações restantes.

Os 16 participantes da repescagem europeia serão sorteados e divididos em quatro chaves, com quatro países de cada lado. No sorteio, as 12 vice-líderes das Eliminatórias serão divididas em três potes, com base no ranking da Fifa. Já os quatro países classificados a partir do ranking da Liga das Nações estarão no pote 4.

O pote 1 é composto por Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia, enquanto Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia fazem parte do pote 2. O pote 3 conta com Irlanda, Albânia, Bósnia e Herzegovina e Kosovo, e o pote 4 é formado por Suécia, Romênia, Macedônia do Norte e Irlanda do Norte.

As seleções do pote 1 vão enfrentar as seleções do pote 4, enquanto as do pote 2 vão encarar as do pote 3. Com isso, os vencedores de cada semifinal se enfrentam e decidem cada uma das quatro finais, sempre em jogo único.

O sorteio que define o chaveamento da repescagem europeia, será nesta quinta-feira, dia 20, na sede da Fifa. Segundo a Uefa, as partidas do playoff serão realizadas entre os dias 26 e 31 de março de 2026.