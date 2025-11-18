Paquetá perde pênalti, e Seleção Brasileira empata com a Tunísia no último jogo de 2025
Amistoso disputado na França marca a última partida da Amarelinha em 2025. Ancelotti promove três mudanças em relação ao time utilizado contra Senegal
A Seleção Brasileira encerrou o amistoso contra a Tunísia com empate por 1 a 1, em jogo movimentado e marcado por oportunidades para ambos os lados no Decathlon Stadium, em Lille, na França.
Os gols foram marcados por Mastouri e Estêvão deixou tudo igual. Diferente da vitória contra Senegal, o Brasil tem dificuldades de criar boas oportunidades e usou dos chutes de fora da área.
Resumo do jogo: Brasil x Tunísia
Primeiro tempo
A Seleção Tunisiana buscava os contra-ataques, sendo na maior parte das vezes com Abdi pela esquerda. Em um destes lances, ele aproveitou erro de Wesley e lançou Mistouri marcar.
Aos 42 minutos, com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), a arbitragem marcou pênalti para a equipe canarinha por um toque de mão de Bronn na área. Estêvão cobrou bem e empatou a partida.
Segundo tempo
O duelo ganhou força e velocidade, com o Brasil apostando no talento individual, que frequentemente desequilibrava pelos lados do campo. Na segunda etapa, a atuação continou abaixo do esperado.
Danilo e Vitor Roque, que entraram no intervalo, não acrescentaram muito ao time de Carlo Ancelotti. O atacante do Palmeiras até uma penalidade, quando conseguiu roubar bola de Sassi na área.
Na cobrança, por ordem do treinador italiano, Lucas Paquetá cobrou por cima do travessão. A reta final da primeira etapa foi de domínio claro dos brasileiros, mas sem a efetividade de vender o duelo.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira volta a jogar somente na Data Fifa de março de 2026, contra França e Croácia. As partidas acontecerão em Boston e Orlando, respectivamente, com estreias dos novos uniformes.
- Brasil x França
- Brasil x Croácia
Ficha do jogo: Brasil x Tunísia
Brasil: Bento; Wesley (Danilo), Éder Militão (Fabrício Bruno), Marquinhos, Caio Henrique; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Lucas Paquetá); Rodrygo (Luiz Henrique), Vinicius Júnior, Estêvão e Matheus Cunha (Vitor Roque). Técnico: Carlo Ancelotti
Tunísia: Dahmen; Meriah, Talbi, Bronn; Valery; Sassi, Skhiri; Hannibal (Chaouat); Abdi (Ben Ouanes), Saad (Achouri), Mastouri (Gharbi). Técnico: Sami Trabelsi.