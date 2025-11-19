Chaveamento Repescagem Copa do Mundo 2026: confira formato e seleções participantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seis países irão disputar a competição, que irá oferecer duas vagas à Copa do Mundo. Torneio será realizado no México, com diversas zebras

Clique aqui e escute a matéria

As Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 estão encerradas em todos os continentes, mas alguns países ainda podem garantir a vaga na competição.

Seis seleções disputarão a repescagem mundial, torneio que será realizado pela primeira vez em um formato diferente.

Data e formato da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo

Quatro países disputarão as semifinais da competição, enquanto dois países, que possuem melhor colocação no ranking da FIFA entre as participantes, estão garantidos na grande decisão.

A competição será disputada entre os dias 23 e 31 de março. A expectativa é de que as cidades de Monterrey e Guadalajara, no México, recebam a repescagem.

Participarão da repescagem duas seleções da CONCACAF, uma da América do Sul, um país africano, um país da Ásia e uma seleção da Oceania.

Participantes da repescagem

Bolívia (América do Sul)

Iraque (Ásia)

Jamaica (CONCACAF)

Nova Caledônia (Oceania)

República Democrática do Congo (África)

Suriname (CONCACAF)

Iraque e República Democrática do Congo estarão classificadas diretamente à decisão da repescagem, já que possui melhor colocação no ranking da FIFA.

Os outros países disputarão as semifinais. As duas seleções da CONCACAF estarão alocadas em duas chaves diferentes.

Chaveamento da repescagem mundial para a Copa do Mundo

Chave 1

Semifinal

Bolívia ou Nova Caledônia x Suriname ou Jamaica

Final

Vencedor da semifinal x Iraque

Chave 2

Semifinal

Bolívia ou Nova Caledônia x Suriname ou Jamaica

Final

Vencedor da semifinal x República Democrática do Congo