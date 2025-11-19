fechar
Chaveamento Repescagem Copa do Mundo 2026: confira formato e seleções participantes

Seis países irão disputar a competição, que irá oferecer duas vagas à Copa do Mundo. Torneio será realizado no México, com diversas zebras

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/11/2025 às 13:19 | Atualizado em 19/11/2025 às 13:51
Troféu e bola oficial da Copa do Mundo de 2026
Troféu e bola oficial da Copa do Mundo de 2026 - Divulgação/Adidas

As Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 estão encerradas em todos os continentes, mas alguns países ainda podem garantir a vaga na competição.

Seis seleções disputarão a repescagem mundial, torneio que será realizado pela primeira vez em um formato diferente.

Data e formato da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo

Quatro países disputarão as semifinais da competição, enquanto dois países, que possuem melhor colocação no ranking da FIFA entre as participantes, estão garantidos na grande decisão.

A competição será disputada entre os dias 23 e 31 de março. A expectativa é de que as cidades de Monterrey e Guadalajara, no México, recebam a repescagem.

Participarão da repescagem duas seleções da CONCACAF, uma da América do Sul, um país africano, um país da Ásia e uma seleção da Oceania.

Participantes da repescagem

  • Bolívia (América do Sul)
  • Iraque (Ásia)
  • Jamaica (CONCACAF)
  • Nova Caledônia (Oceania)
  • República Democrática do Congo (África)
  • Suriname (CONCACAF)

Iraque e República Democrática do Congo estarão classificadas diretamente à decisão da repescagem, já que possui melhor colocação no ranking da FIFA.

Os outros países disputarão as semifinais. As duas seleções da CONCACAF estarão alocadas em duas chaves diferentes.

Chaveamento da repescagem mundial para a Copa do Mundo

Chave 1

Semifinal

Bolívia ou Nova Caledônia x Suriname ou Jamaica

Final

Vencedor da semifinal x Iraque

Chave 2

Semifinal

Bolívia ou Nova Caledônia x Suriname ou Jamaica

Final

Vencedor da semifinal x República Democrática do Congo

