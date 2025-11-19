Chaveamento Repescagem Copa do Mundo 2026: confira formato e seleções participantes
Seis países irão disputar a competição, que irá oferecer duas vagas à Copa do Mundo. Torneio será realizado no México, com diversas zebras
As Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 estão encerradas em todos os continentes, mas alguns países ainda podem garantir a vaga na competição.
Seis seleções disputarão a repescagem mundial, torneio que será realizado pela primeira vez em um formato diferente.
Data e formato da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo
Quatro países disputarão as semifinais da competição, enquanto dois países, que possuem melhor colocação no ranking da FIFA entre as participantes, estão garantidos na grande decisão.
A competição será disputada entre os dias 23 e 31 de março. A expectativa é de que as cidades de Monterrey e Guadalajara, no México, recebam a repescagem.
Participarão da repescagem duas seleções da CONCACAF, uma da América do Sul, um país africano, um país da Ásia e uma seleção da Oceania.
Participantes da repescagem
- Bolívia (América do Sul)
- Iraque (Ásia)
- Jamaica (CONCACAF)
- Nova Caledônia (Oceania)
- República Democrática do Congo (África)
- Suriname (CONCACAF)
Iraque e República Democrática do Congo estarão classificadas diretamente à decisão da repescagem, já que possui melhor colocação no ranking da FIFA.
Os outros países disputarão as semifinais. As duas seleções da CONCACAF estarão alocadas em duas chaves diferentes.
Chaveamento da repescagem mundial para a Copa do Mundo
Chave 1
Semifinal
Bolívia ou Nova Caledônia x Suriname ou Jamaica
Final
Vencedor da semifinal x Iraque
Chave 2
Semifinal
Bolívia ou Nova Caledônia x Suriname ou Jamaica
Final
Vencedor da semifinal x República Democrática do Congo