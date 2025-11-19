Potes da Copa do Mundo 2026: veja as seleções classificadas e entenda o sorteio da fase de grupos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Divisão segue o ranking e o desempenho das seleções nas Eliminatórias, distribuindo 48 equipes em quatro faixas distintas; confira

Os potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026 estão quase definidos, e o cenário começa a ganhar forma para a próxima edição do Mundial, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A divisão segue o ranking e o desempenho das seleções nas Eliminatórias, distribuindo 48 equipes em quatro faixas distintas.

A definição oficial ainda não foi divulgada pela Fifa, mas já é possível fazer uma projeção.

Entendendo os potes do sorteio da Copa do Mundo 2026

No total, são quatro potes com 12 seleções cada, totalizando 48 seleções.

No primeiro pote, estão os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) junto com as nove equipes que estão melhor posicionadas no ranking da Fifa:

Brasil

Argentina

França

Inglaterra

Espanha

Portugal

Holanda

Alemanha

Bélgica

Os potes 2, 3 e 4 também segue os critérios da colocação dos times no ranking.