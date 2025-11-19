Potes da Copa do Mundo 2026: veja as seleções classificadas e entenda o sorteio da fase de grupos
Divisão segue o ranking e o desempenho das seleções nas Eliminatórias, distribuindo 48 equipes em quatro faixas distintas; confira
Os potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026 estão quase definidos, e o cenário começa a ganhar forma para a próxima edição do Mundial, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.
A divisão segue o ranking e o desempenho das seleções nas Eliminatórias, distribuindo 48 equipes em quatro faixas distintas.
A definição oficial ainda não foi divulgada pela Fifa, mas já é possível fazer uma projeção.
Entendendo os potes do sorteio da Copa do Mundo 2026
No total, são quatro potes com 12 seleções cada, totalizando 48 seleções.
No primeiro pote, estão os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) junto com as nove equipes que estão melhor posicionadas no ranking da Fifa:
- Brasil
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Espanha
- Portugal
- Holanda
- Alemanha
- Bélgica
Os potes 2, 3 e 4 também segue os critérios da colocação dos times no ranking.
Croácia e Marrocos, que fizeram campanhas marcantes nas últimas Copas, lideram o segundo pote.
Colômbia, Uruguai, Japão, Suíça e Senegal aparecem em seguida como equipes capazes de desafiar qualquer cabeça de chave.
Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália completam a lista, reunindo seleções competitivas e sólidas.
Com a ampliação para 48 seleções, o Mundial de 2026 promete grupos mais variados e jogos com estilos de futebol muito distintos.
A combinação dos potes pode criar confrontos inéditos e abrir espaço para estreias históricas.
Quando vai acontecer o sorteio da Copa do Mundo 2026?
Os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 serão definidos em 5 de dezembro, durante o sorteio que definirá os confrontos das 48 seleções.
A cerimônia acontecerá no John F. Kennedy Center for the Performing Arts em Washington, D.C., às 14h (horário de Brasília). A data e o local foram confirmados pelo presidente dos EUA Donald Trump em anúncio oficial.
As 48 seleções vão se dividir em 12 grupos de quatro equipes. Os dois países mais bem colocados de cada chave avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros lugares.
Calendário da Copa do Mundo 2026
- Fase de grupos: 11 a 27 de junho
- Início do mata-mata (playoff de 32): 28 de junho a 3 de julho
- Oitavas de final: 4 a 7 de julho
- Quartas de final: 9 a 11 de julho
- Semifinais: 14 e 15 de julho
- Disputa do 3º lugar: 18 de julho
- Final: 19 de julho