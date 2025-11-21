Grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026: confira possíveis adversários da seleção brasileira
Cerimônia que definirá os grupos da Copa de 2026 será realizada em Washington D.C., com 48 seleções e novo formato de disputa; confira mais detalhes
Clique aqui e escute a matéria
O sorteio dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 ocorrerá em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington D.C., às 14h (horário de Brasília).
O evento definirá os confrontos das 48 seleções que disputarão a edição que terá Estados Unidos, México e Canadá como países-sede.
Dos 48 participantes, 42 já estão garantidos no torneio, restando seis vagas. Elas serão preenchidas por meio das repescagens marcadas para a Data Fifa de março.
O primeiro pote do sorteio da fase de grupos reunirá os 12 cabeças de chave: os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) e as nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa.
Situação das vagas e processo de classificação
A competição já tem 42 seleções classificadas.
As seis vagas restantes serão definidas em março, na repescagem internacional:
- Quatro vagas para equipes da Europa
- Duas vagas para equipes dos playoffs intercontinentais (América do Sul, África, Ásia, Oceania e duas seleções da América do Norte/Central)
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo
- Países-sede: Canadá, EUA, México
- América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, Paraguai
- Europa: França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia
- Ásia e Oceania: Irã, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Nova Zelândia
- África: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul
- América Central e Caribe: Panamá, Haiti, Curaçao
Possíveis adversários do Brasil na fase de grupos
Como cabeça de chave, o Brasil já conhece parte do cenário que encontrará no sorteio da Copa do Mundo de 2026.
Estar no pote 1 impede a seleção de enfrentar outros cabeças de chave:
- Canadá, Estados Unidos, México, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha
- Além das demais equipes da CONMEBOL já classificadas: Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os possíveis rivais da Canarinho serão distribuídos entre os potes 2, 3 e 4.
A única indefinição no momento envolve as seleções que se classificarem via repescagem.
Historicamente, esses times são colocados no pote 4, mas há rumores de que a Fifa avalia seguir o ranking. A entidade ainda não confirmou nem descartou essa mudança.
A seguir, veja a lista completa de possíveis adversários do Brasil:
- Pote 2: Croácia, Marrocos, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Áustria e Austrália
- Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
- Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti e Nova Zelândia
Como será o formato da Copa com 48 seleções
A edição de 2026 terá formato ampliado, com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes.
Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.
A fase inicial terá 72 jogos disputados entre 11 e 27 de junho. O mata-mata começa em 28 de junho e segue até 3 de julho.
As oitavas de final serão realizadas entre 4 e 7 de julho. A partir das quartas de final, todas as partidas serão realizadas nos Estados Unidos.
Calendário da Copa do Mundo de 2026
- Fase de grupos: 11 a 27 de junho
- Início do mata-mata: 28 de junho a 3 de julho
- Oitavas de final: 4 a 7 de julho
- Quartas de final: 9 a 11 de julho
- Semifinais: 14 e 15 de julho
- Disputa do 3º lugar: 18 de julho
- Final: 19 de julho
Brasil 1 x 1 Tunísia | Melhores Momentos