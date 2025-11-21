Grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026: confira possíveis adversários da seleção brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cerimônia que definirá os grupos da Copa de 2026 será realizada em Washington D.C., com 48 seleções e novo formato de disputa; confira mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

O sorteio dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 ocorrerá em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington D.C., às 14h (horário de Brasília).

O evento definirá os confrontos das 48 seleções que disputarão a edição que terá Estados Unidos, México e Canadá como países-sede.

Dos 48 participantes, 42 já estão garantidos no torneio, restando seis vagas. Elas serão preenchidas por meio das repescagens marcadas para a Data Fifa de março.

O primeiro pote do sorteio da fase de grupos reunirá os 12 cabeças de chave: os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) e as nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa.

Situação das vagas e processo de classificação

A competição já tem 42 seleções classificadas.

As seis vagas restantes serão definidas em março, na repescagem internacional:

Quatro vagas para equipes da Europa

Duas vagas para equipes dos playoffs intercontinentais (América do Sul, África, Ásia, Oceania e duas seleções da América do Norte/Central)

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo

Países-sede: Canadá, EUA, México

Canadá, EUA, México América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, Paraguai

Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, Paraguai Europa: França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia

França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia Ásia e Oceania: Irã, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Nova Zelândia

Irã, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Nova Zelândia África: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul

Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul América Central e Caribe: Panamá, Haiti, Curaçao

Possíveis adversários do Brasil na fase de grupos

Como cabeça de chave, o Brasil já conhece parte do cenário que encontrará no sorteio da Copa do Mundo de 2026.

Estar no pote 1 impede a seleção de enfrentar outros cabeças de chave:

Canadá, Estados Unidos, México, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha

Além das demais equipes da CONMEBOL já classificadas: Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai.

Os possíveis rivais da Canarinho serão distribuídos entre os potes 2, 3 e 4.

A única indefinição no momento envolve as seleções que se classificarem via repescagem.

Historicamente, esses times são colocados no pote 4, mas há rumores de que a Fifa avalia seguir o ranking. A entidade ainda não confirmou nem descartou essa mudança.

A seguir, veja a lista completa de possíveis adversários do Brasil:

Pote 2: Croácia, Marrocos, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Áustria e Austrália

Croácia, Marrocos, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Áustria e Austrália Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul

Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti e Nova Zelândia

Como será o formato da Copa com 48 seleções

A edição de 2026 terá formato ampliado, com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.

A fase inicial terá 72 jogos disputados entre 11 e 27 de junho. O mata-mata começa em 28 de junho e segue até 3 de julho.

As oitavas de final serão realizadas entre 4 e 7 de julho. A partir das quartas de final, todas as partidas serão realizadas nos Estados Unidos.

Calendário da Copa do Mundo de 2026

Fase de grupos: 11 a 27 de junho

11 a 27 de junho Início do mata-mata: 28 de junho a 3 de julho

28 de junho a 3 de julho Oitavas de final: 4 a 7 de julho

4 a 7 de julho Quartas de final: 9 a 11 de julho

9 a 11 de julho Semifinais: 14 e 15 de julho

14 e 15 de julho Disputa do 3º lugar: 18 de julho

18 de julho Final: 19 de julho

Brasil 1 x 1 Tunísia | Melhores Momentos