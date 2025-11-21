fechar
Selecao brasileira | Notícia

Grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026: confira possíveis adversários da seleção brasileira

Cerimônia que definirá os grupos da Copa de 2026 será realizada em Washington D.C., com 48 seleções e novo formato de disputa; confira mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 21/11/2025 às 10:27
Imagem do atacante Estêvão, da seleção brasileira
Imagem do atacante Estêvão, da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Clique aqui e escute a matéria

O sorteio dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 ocorrerá em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington D.C., às 14h (horário de Brasília).

O evento definirá os confrontos das 48 seleções que disputarão a edição que terá Estados Unidos, México e Canadá como países-sede.

Dos 48 participantes, 42 já estão garantidos no torneio, restando seis vagas. Elas serão preenchidas por meio das repescagens marcadas para a Data Fifa de março.

O primeiro pote do sorteio da fase de grupos reunirá os 12 cabeças de chave: os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) e as nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa.

Situação das vagas e processo de classificação

A competição já tem 42 seleções classificadas.

As seis vagas restantes serão definidas em março, na repescagem internacional:

  • Quatro vagas para equipes da Europa
  • Duas vagas para equipes dos playoffs intercontinentais (América do Sul, África, Ásia, Oceania e duas seleções da América do Norte/Central)

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo

  • Países-sede: Canadá, EUA, México
  • América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, Paraguai
  • Europa: França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia
  • Ásia e Oceania: Irã, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Nova Zelândia
  • África: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul
  • América Central e Caribe: Panamá, Haiti, Curaçao

Possíveis adversários do Brasil na fase de grupos

Como cabeça de chave, o Brasil já conhece parte do cenário que encontrará no sorteio da Copa do Mundo de 2026.

Estar no pote 1 impede a seleção de enfrentar outros cabeças de chave:

  • Canadá, Estados Unidos, México, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha
  • Além das demais equipes da CONMEBOL já classificadas: Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os possíveis rivais da Canarinho serão distribuídos entre os potes 2, 3 e 4.

A única indefinição no momento envolve as seleções que se classificarem via repescagem.

Historicamente, esses times são colocados no pote 4, mas há rumores de que a Fifa avalia seguir o ranking. A entidade ainda não confirmou nem descartou essa mudança.

A seguir, veja a lista completa de possíveis adversários do Brasil:

  • Pote 2: Croácia, Marrocos, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Áustria e Austrália
  • Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
  • Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti e Nova Zelândia

Como será o formato da Copa com 48 seleções

A edição de 2026 terá formato ampliado, com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.

A fase inicial terá 72 jogos disputados entre 11 e 27 de junho. O mata-mata começa em 28 de junho e segue até 3 de julho.

As oitavas de final serão realizadas entre 4 e 7 de julho. A partir das quartas de final, todas as partidas serão realizadas nos Estados Unidos.

Calendário da Copa do Mundo de 2026

  • Fase de grupos: 11 a 27 de junho
  • Início do mata-mata: 28 de junho a 3 de julho
  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 9 a 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Disputa do 3º lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho

Brasil 1 x 1 Tunísia | Melhores Momentos

Leia também

Potes da Copa do Mundo 2026: veja as seleções classificadas e entenda o sorteio da fase de grupos
Copa do Mundo

Potes da Copa do Mundo 2026: veja as seleções classificadas e entenda o sorteio da fase de grupos
Chaveamento Repescagem Copa do Mundo 2026: confira formato e seleções participantes
Copa do Mundo

Chaveamento Repescagem Copa do Mundo 2026: confira formato e seleções participantes

Compartilhe

Tags