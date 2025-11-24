Brasil x Portugal ao vivo hoje (24) na Copa do Mundo sub-17: onde assistir, horário e possíveis escalações
Confronto vale vaga na final do Mundial; brasileiros vêm de vitória dramática sobre Marrocos por 2 a 1, com gol de Dell no final da partida
Clique aqui e escute a matéria
Brasil e Portugal medem forças nesta segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, pela semifinal do Mundial Sub-17.
A seleção brasileira chega embalada após vitória dramática sobre Marrocos por 2 a 1, com gol de Dell aos 49 minutos do segundo tempo.
A campanha no mata-mata tem sido marcada pelo protagonismo do goleiro João Pedro, decisivo contra Paraguai e França nas disputas de pênaltis.
Do outro lado está Portugal, que entrou no torneio como uma das favoritas e ostenta o melhor ataque da competição, com 22 gols marcados, apesar de ter perdido um jogo para o Japão na primeira fase.
Como chegam as equipes
A equipe comandada por Dudu Pateluci vem de três confrontos eliminatórios emocionantes.
Diante de Paraguai e França, o Brasil avançou nas penalidades após empates no tempo normal. Já nas quartas, garantiu a classificação com gol nos acréscimos diante de Marrocos.
- Brasil 7 x 0 Honduras - Fase de grupos (1ª rodada)
- Brasil 4 x 0 Indonésia - Fase de grupos (2ª rodada)
- Zâmbia 1 x 1 Brasil - Fase de grupos (3ª rodada)
- Brasil 0 (5) x (4) 0 Paraguai - 16 avos-de-final
- Brasil 1 (4) x (3) 1 França - oitavas de final
- Marrocos 1 x 2 Brasil - quartas de final
Portugal, por sua vez, goleou Marrocos, Nova Caledônia e México.
Onde assistir Brasil x Portugal ao vivo
A transmissão do confronto entre brasileiros e portugueses poderá ser acompanhada em duas plataformas distintas.
A CazéTV exibirá o duelo gratuitamente em seu canal no YouTube, enquanto o SporTV transmitirá a partida para quem optar por acompanhar a semifinal pela televisão fechada. A partida pode ser assistida no streaming através da Globoplay.
Possíveis escalações de Brasil x Portugal
Portugal (Técnico: Manuel Albino)
- R. Cunha; Banjaqui, Chelmik, M. Furtado e J. Neto; R. Quintas, Bernardo e M. Mide; D. Cunha, Stevan e Anisio.
Brasil (Técnico: Dudu Pateluci)
- João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon e A. Ryan; Tiago, Zé Lucas e F. Morais; Ruan Pablo, Kayke e Dell.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Vasileios Fotias (Grécia)
- Assistentes: Andreas Meintanas (Grécia) e Michail Papadakis (Grécia)
Ficha Técnica de Brasil x Portugal
- Competição: Mundial Sub-17 – Semifinal
- Local: Aspire Zone, Doha (Catar)
- Data: 24/11/2025 (segunda-feira)
- Horário: 13h (de Brasília)
- Transmissão: CazéTV (YouTube) e SporTV (TV fechada)
MARROCOS 1 X 2 BRASIL | MELHORES MOMENTOS