Selecao brasileira | Notícia

Brasil x Portugal ao vivo hoje (24) na Copa do Mundo sub-17: onde assistir, horário e possíveis escalações

Confronto vale vaga na final do Mundial; brasileiros vêm de vitória dramática sobre Marrocos por 2 a 1, com gol de Dell no final da partida

Por Thiago Seabra Publicado em 24/11/2025 às 8:29
Imagem do atacante Dell, do Bahia e da seleção brasileira sub-17
Imagem do atacante Dell, do Bahia e da seleção brasileira sub-17 - Nelson Terme/CBF

Brasil e Portugal medem forças nesta segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, pela semifinal do Mundial Sub-17.

A seleção brasileira chega embalada após vitória dramática sobre Marrocos por 2 a 1, com gol de Dell aos 49 minutos do segundo tempo.

A campanha no mata-mata tem sido marcada pelo protagonismo do goleiro João Pedro, decisivo contra Paraguai e França nas disputas de pênaltis.

Do outro lado está Portugal, que entrou no torneio como uma das favoritas e ostenta o melhor ataque da competição, com 22 gols marcados, apesar de ter perdido um jogo para o Japão na primeira fase.

Como chegam as equipes

A equipe comandada por Dudu Pateluci vem de três confrontos eliminatórios emocionantes.

Diante de Paraguai e França, o Brasil avançou nas penalidades após empates no tempo normal. Já nas quartas, garantiu a classificação com gol nos acréscimos diante de Marrocos.

  • Brasil 7 x 0 Honduras - Fase de grupos (1ª rodada)
  • Brasil 4 x 0 Indonésia - Fase de grupos (2ª rodada)
  • Zâmbia 1 x 1 Brasil - Fase de grupos (3ª rodada)
  • Brasil 0 (5) x (4) 0 Paraguai - 16 avos-de-final
  • Brasil 1 (4) x (3) 1 França - oitavas de final
  • Marrocos 1 x 2 Brasil - quartas de final

Portugal, por sua vez, goleou Marrocos, Nova Caledônia e México.

Onde assistir Brasil x Portugal ao vivo

A transmissão do confronto entre brasileiros e portugueses poderá ser acompanhada em duas plataformas distintas.

A CazéTV exibirá o duelo gratuitamente em seu canal no YouTube, enquanto o SporTV transmitirá a partida para quem optar por acompanhar a semifinal pela televisão fechada. A partida pode ser assistida no streaming através da Globoplay.

Possíveis escalações de Brasil x Portugal

Portugal (Técnico: Manuel Albino)

  • R. Cunha; Banjaqui, Chelmik, M. Furtado e J. Neto; R. Quintas, Bernardo e M. Mide; D. Cunha, Stevan e Anisio.

Brasil (Técnico: Dudu Pateluci)

  • João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon e A. Ryan; Tiago, Zé Lucas e F. Morais; Ruan Pablo, Kayke e Dell.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: Vasileios Fotias (Grécia)
  • Assistentes: Andreas Meintanas (Grécia) e Michail Papadakis (Grécia)

Ficha Técnica de Brasil x Portugal

  • Competição: Mundial Sub-17 – Semifinal
  • Local: Aspire Zone, Doha (Catar)
  • Data: 24/11/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube) e SporTV (TV fechada)

MARROCOS 1 X 2 BRASIL | MELHORES MOMENTOS

