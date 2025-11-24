Resultado Brasil x Portugal hoje (24): veja placar atualizado da Copa do Mundo sub-17
Equipe comandada por Dudu Pateluci vem de três confrontos eliminatórios emocionantes e busca vaga na final do Mundial; confira detalhes
Em atualização...
Brasil e Portugal entram em campo nesta segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, valendo vaga na final do Mundial Sub-17.
Nas quartas de final, os brasileiros conseguiram uma vitória dramática sobre o Marrocos por 2 a 1, com gol de Dell aos 49 minutos do segundo tempo.
Do outro lado está Portugal, que entrou no torneio como uma das favoritas e ostenta o melhor ataque da competição, com 22 gols marcados, apesar de ter perdido um jogo para o Japão na primeira fase.
Como chega o Brasil?
A equipe comandada por Dudu Pateluci vem de três confrontos eliminatórios emocionantes.
Diante de Paraguai e França, o Brasil avançou nas penalidades após empates no tempo normal. Já nas quartas, garantiu a classificação com gol nos acréscimos diante de Marrocos.
- Brasil 7 x 0 Honduras - Fase de grupos (1ª rodada)
- Brasil 4 x 0 Indonésia - Fase de grupos (2ª rodada)
- Zâmbia 1 x 1 Brasil - Fase de grupos (3ª rodada)
- Brasil 0 (5) x (4) 0 Paraguai - 16 avos-de-final
- Brasil 1 (4) x (3) 1 França - oitavas de final
- Marrocos 1 x 2 Brasil - quartas de final
Resultado de Brasil x Portugal
O confronto está marcada para 13h (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar.
Assim que a bola rolar, a matéria seguirá sendo atualizada com as principais informações do confronto, como placar, expulsões e lances importantes.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Vasileios Fotias (Grécia)
- Assistentes: Andreas Meintanas (Grécia) e Michail Papadakis (Grécia)
Ficha Técnica de Brasil x Portugal
- Competição: Mundial Sub-17 – Semifinal
- Local: Aspire Zone, Doha (Catar)
- Data: 24/11/2025 (segunda-feira)
- Horário: 13h (de Brasília)
- Transmissão: (clique aqui para saber onde assistir)
