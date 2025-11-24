fechar
Selecao brasileira |

Resultado Brasil x Portugal hoje (24): veja placar atualizado da Copa do Mundo sub-17

Equipe comandada por Dudu Pateluci vem de três confrontos eliminatórios emocionantes e busca vaga na final do Mundial; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 24/11/2025 às 12:30
Imagem do confronto entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo sub-17
Imagem do confronto entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo sub-17 - Foto: Nelson Terme/CBF

Em atualização...

Brasil e Portugal entram em campo nesta segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, valendo vaga na final do Mundial Sub-17.

Nas quartas de final, os brasileiros conseguiram uma vitória dramática sobre o Marrocos por 2 a 1, com gol de Dell aos 49 minutos do segundo tempo.

Do outro lado está Portugal, que entrou no torneio como uma das favoritas e ostenta o melhor ataque da competição, com 22 gols marcados, apesar de ter perdido um jogo para o Japão na primeira fase.

Como chega o Brasil?

A equipe comandada por Dudu Pateluci vem de três confrontos eliminatórios emocionantes.

Diante de Paraguai e França, o Brasil avançou nas penalidades após empates no tempo normal. Já nas quartas, garantiu a classificação com gol nos acréscimos diante de Marrocos.

  • Brasil 7 x 0 Honduras - Fase de grupos (1ª rodada)
  • Brasil 4 x 0 Indonésia - Fase de grupos (2ª rodada)
  • Zâmbia 1 x 1 Brasil - Fase de grupos (3ª rodada)
  • Brasil 0 (5) x (4) 0 Paraguai - 16 avos-de-final
  • Brasil 1 (4) x (3) 1 França - oitavas de final
  • Marrocos 1 x 2 Brasil - quartas de final

Resultado de Brasil x Portugal

O confronto está marcada para 13h (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar.

Assim que a bola rolar, a matéria seguirá sendo atualizada com as principais informações do confronto, como placar, expulsões e lances importantes.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: Vasileios Fotias (Grécia)
  • Assistentes: Andreas Meintanas (Grécia) e Michail Papadakis (Grécia)

Ficha Técnica de Brasil x Portugal

  • Competição: Mundial Sub-17 – Semifinal
  • Local: Aspire Zone, Doha (Catar)
  • Data: 24/11/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Transmissão: (clique aqui para saber onde assistir)

MARROCOS 1 X 2 BRASIL | MELHORES MOMENTOS

