7 séries e filmes que acabaram de chegar no streaming para assistir no feriado

Confira séries e filmes para todos os gostos que acabaram de chegar ao streaming e escolha novidades imperdíveis para maratonar no feriadão!

Se você quer aproveitar o feriado para maratonar algo novo, boas notícias: as plataformas de streaming acabam de receber estreias incríveis.

São séries e filmes que misturam ação, drama, documentário, romance e comédia, tudo fresquinho, perfeito para quem quer descansar sem perder as novidades.

As produções chegaram nos últimos dias, algumas muito aguardadas, outras surpreendentes, todas com potencial para prender você no sofá.

Confira tudo o que entrou no catálogo e escolha o que mais combina com o seu clima do dia para maratonar no feriado.

7 estreias imperdíveis que chegaram ao streaming para você curtir o feriado

1. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

O novo longa do Universo Marvel chega mostrando uma visão diferente da equipe, explorando a relação e a dinâmica do grupo renomado dos quadrinhos.

Com cenas de ação, efeitos modernos e um clima de origem, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos é perfeito para quem quer algo leve, divertido e cheio de aventura para o feriado.

Onde assistir: Disney+

2. Meu Ayrton por Adriane Galisteu

O documentário traz um retrato íntimo de Ayrton Senna sob o olhar de Adriane Galisteu, com imagens inéditas e relatos pessoais.

A produção revela um lado humano e delicado do piloto que muitas pessoas nunca viram. É emocionante, sensível e imperdível para fãs de Senna e de histórias reais marcantes.

Onde assistir: HBO Max

3. Uma sexta-feira mais louca ainda

A clássica trama de mãe e filha que trocam de corpo ganha uma nova versão divertida e cheia de situações caóticas.

O Uma sexta-feira mais louca ainda é leve, rápido de assistir e perfeito para quem quer uma comédia familiar que garante risadas sem esforço.

Onde assistir: Disney+

4. Um Natal Ex-pecial

Mesmo faltando um pouco para o Natal, essa comédia romântica cai como uma luva para quem quer algo aconchegante.

A Um Natal Ex-pecial gira em torno de uma mulher que reencontra o ex durante os preparativos de uma festa de Natal, criando situações engraçadas, emocionantes e cheias de nostalgia.

Onde assistir: Netflix

5. Maxton Hall: O mundo entre nós - 2ª temporada

A nova temporada de Maxton Hall continua o romance cheio de tensão entre James e Ruby, agora com conflitos maiores, segredos revelados e ainda mais química entre os protagonistas.

Para quem ama séries rápidas, envolventes e com clima de drama juvenil, é uma das melhores estreias da mês.

Onde assistir: Prime Video

6. Ghostbusters: Apocalipse de gelo

A franquia retorna com um filme cheio de ação, humor e momentos nostálgicos. Os novos caça-fantasmas se juntam aos clássicos para enfrentar uma ameaça congelante que coloca o mundo inteiro em risco.

Ghostbusters: Apocalipse de gelo é um blockbuster leve, divertido e perfeito para assistir sem compromisso.

Onde assistir: Prime Video

7. Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

O documentário revisita um dos casos criminais mais marcantes do Brasil, trazendo entrevistas, arquivos e uma análise profunda do impacto social do crime e do julgamento.

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada é forte, envolvente e importante, ideal para quem gosta de true crime bem apurado.

Onde assistir: HBO Max



