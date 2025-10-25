fechar
5 filmes de romance enemies to lovers que vão te fazer sentir frio na barriga

Confira os filmes com enemies to lovers que vão te fazer rir, suspirar e sentir aquele frio na barriga que só um amor cheio de tensão pode trazer.

Por Eduarda Barreto Publicado em 25/10/2025 às 12:32
Imagem do filme &quot;O Jogo do Amor &ndash; &Oacute;dio (2022)&quot;.
Imagem do filme "O Jogo do Amor – Ódio (2022)". - Divulgação/Prime Video

Poucos clichês de cinema são tão irresistíveis quanto o "enemies to lovers", aquele tipo de história em que dois personagens que se detestam no início acabam se apaixonando com uma química de tirar o fôlego.

É o tipo de trama que mistura tensão, ironia, provocações e desejo reprimido, resultando em romances intensos, divertidos e apaixonantes.

Se você ama acompanhar o momento em que o olhar de raiva se transforma em amor, prepare a pipoca!

Nós reunimos 5 filmes de romance enemies to lovers que vão te fazer sentir frio na barriga, indo do humor moderno à elegância dos clássicos.

5 casais enemies to lovers para se apaixonar

1. O Jogo do Amor – Ódio (2022)

Baseado no livro de sucesso de Sally Thorne, O Jogo do Amor – Ódio (The Hating Game) é uma comédia romântica irresistível estrelada por Lucy Hale e Austin Stowell.

A trama acompanha Lucy Hutton e Joshua Templeman, dois colegas de trabalho que não se suportam. Dividindo o mesmo escritório e disputando uma promoção, eles transformam cada dia em uma batalha de ironias e provocações.

Mas, à medida que as tensões aumentam, uma atração inesperada começa a surgir e o que antes era rivalidade vira desejo.

O filme é leve, divertido e cheio de cenas que fazem o público torcer pelo casal, com aquela dose perfeita de química e provocações apaixonadas que define o melhor do gênero enemies to lovers.

2. Vermelho, Branco e Sangue Azul (2023)

Um dos maiores sucessos recentes do streaming, Vermelho, Branco e Sangue Azul (Red, White & Royal Blue) traz uma história envolvente e moderna sobre amor, política e superação de diferenças.

O filme gira em torno de Alex Claremont-Diaz (Taylor Perez)filho da presidente dos Estados Unidos, e Henry (Nicholas Galitzine), príncipe da Inglaterra.

Eles se odeiam desde o primeiro encontro, mas, após um incidente diplomático, são obrigados a fingir amizade diante da imprensa. O que começa como uma farsa acaba se transformando em uma relação verdadeira e intensa.

Além da química evidente entre os protagonistas, o longa aborda temas como aceitação, identidade e amor livre, mantendo o humor e o charme que tornam o gênero tão viciante.

3. Casa Comigo? (2010)

Em Casa Comigo? (Leap Year), Amy Adams e Matthew Goode vivem uma das duplas mais encantadoras do enemies to lovers.

Anna é uma mulher decidida que viaja para a Irlanda com o objetivo de pedir o namorado em casamento, uma tradição local permite que mulheres façam o pedido no dia 29 de fevereiro.

Mas, quando tudo dá errado, ela precisa da ajuda de Declan, um irlandês sarcástico e teimoso, para chegar ao destino.

Entre brigas, imprevistos e longas viagens por estradas deslumbrantes, os dois acabam desenvolvendo uma conexão que vai além da irritação inicial.

4. Dirty Dancing – Ritmo Quente (1987)

Um clássico atemporal, Dirty Dancing é a prova de que nem sempre o amor começa com simpatia. No filme, Baby é uma jovem idealista que passa as férias com a família em um resort e acaba conhecendo Johnny, o instrutor de dança rebelde e charmoso.

De início, eles não se entendem, Baby (Jennifer Grey) é inexperiente e certinha, enquanto Johnny (Patrick Swayze) é confiante e intenso.

Mas, quando ela se oferece para substituir a parceira dele em uma apresentação, nasce entre os dois uma relação de aprendizado, desejo e descoberta.

Com trilha sonora icônica e uma das cenas de dança mais famosas do cinema, Dirty Dancing é uma história sobre autoconhecimento, coragem e amor transformador.

5. Orgulho e Preconceito (2005)

Nenhuma lista de enemies to lovers estaria completa sem Orgulho e Preconceito (Pride and Prejudice), o clássico baseado na obra de Jane Austen.

A história de Elizabeth Bennet (Keira Knightley) e Mr. Darcy (Matthew Macfadyen) é um dos romances mais influentes da literatura e do cinema.

Eles se conhecem e imediatamente se chocam: ela o acha arrogante e prepotente e ele é orgulhoso demais para se aproximar.

Mas, aos poucos, o respeito e a admiração crescem, dando lugar a um amor profundo e transformador. Com uma fotografia deslumbrante e atuações marcantes, o filme mostra como o amor verdadeiro pode nascer da diferença e da humildade.

A famosa cena da chuva e a declaração de Darcy são momentos inesquecíveis para qualquer fã de romance.

